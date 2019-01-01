كريشتوف بيونتيك يسجل الهدف الثاني لميلان
بتصويبة قوية من داخل المنطقة
25’الهدف جاء بعد انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق كريشتوف بيونتيك ثم توغل إلى داخل المنطقة وسدد كرة بيمناه قوية سكنت شباك الحارس أليكس ميريت
27' PIATEKKK STRIKES AGAINNN! 🔴⚫️— AC Milan (@acmilan) January 29, 2019
DOPPIETTA DI PIATEK!#MilanNapoli 2-0 #CoppaItalia pic.twitter.com/opv4KvAT6w
كريشتوف بيونتيك يفتتح التسجل لميلان
بتصويبة من داخل المنطقة
10’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق فابيو بوريني في إتجاه المنطلق على حدود المنطقة كريشتوف بيونتيك الذي استقبل الكرة وسددها قوية سكنت الشباك
11' GOLLL! PIATEKKK#MilanNapoli 1-0 #CoppaItalia pic.twitter.com/zUfSWP3pyp— AC Milan (@acmilan) January 29, 2019
صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
1’انطلاق المباراة الآن
The #CoppaItalia quarter-final is underway, Forza Milan!— AC Milan (@acmilan) January 29, 2019
Inizia #MilanNapoli: forza ragazzi! pic.twitter.com/qMi8GNJIwd