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ميلان × نابولي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ميلان ضد نابولي في الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا 2018-19

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Getty Images

2019-01-29T20:16:42Z

27’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كيفين مالكويت إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعت ميلان

كريشتوف بيونتيك يسجل الهدف الثاني لميلان

2019-01-29T20:14:52Z

بتصويبة قوية من داخل المنطقة

25’الهدف جاء بعد انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق كريشتوف بيونتيك ثم توغل إلى داخل المنطقة وسدد كرة بيمناه قوية سكنت شباك الحارس أليكس ميريت

 

2019-01-29T20:13:23Z

24’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي ميلان في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق الدفاعات

2019-01-29T20:12:13Z

23’سامو كاستيليو سدد كرة من خارج المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس 

2019-01-29T20:11:31Z

22’لولينزو إنسيني سدد كرة من خارج المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس دوناروما

2019-01-29T20:10:46Z

21’فوزي غلام انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-29T20:09:32Z

20’عرضية من الجهة اليمنى عن طريق ماتيو موساشيو إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-29T20:08:13Z

18’لورينزو إنسيني سدد كرة من داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس دوناروما

2019-01-29T20:07:10Z

17’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي نابولي في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس دوناروما

2019-01-29T20:05:26Z

16’فابيو بوريني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-29T20:02:12Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لميلان بهدف دون رد

كريشتوف بيونتيك يفتتح التسجل لميلان

2019-01-29T19:58:55Z

بتصويبة من داخل المنطقة

10’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق فابيو بوريني في إتجاه المنطلق على حدود المنطقة كريشتوف بيونتيك الذي استقبل الكرة وسددها قوية سكنت الشباك

 

2019-01-29T19:57:23Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-29T19:56:28Z

2’ميلان بالزي الأحمر والأسود على اليسار ونابولي بالزي الأزرق السماوي على اليمين

2019-01-29T00:48:26Z

يدخل نابولي بعد تخطي عقبة ساسولو في الدور الاول من البطولة بهدفين نظيفين في مباراة قدم فيها الفريق السماوي اداء جيد ونجح في خطف بطاقة التأهل لذلك الدور في المقابل نجح ميلان هو الاخر من خطف بطاقة التأهل بعد تغلبه على سامبدوريا بهدفين نظيفين ايضا في مباراة لم تكن سهلة علي ملعب ماراتسي لكن لاعبي ميلان نجحوا في خطف الانتصار والبطاقة للدور التالي

2019-01-29T00:48:15Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف ملعب "سان سييرو" مباراة تجمع بين صاحب الضيافة فريق ايه سي ميلان امام ضيفه نابولي في لقاء متكرر بين الفريقين بعد مواجهة بداية الاسبوع بينهما في الدوري الايطالي منذ ايام قليلة علي نفس الملعب، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.