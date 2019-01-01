خسر منتخب موريتانيا أولى مبارياته في كأس الأمم الإفريقية على يد منتخب مالي برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، ويتزيل الفريق جدول المجموعة، ويتبقى له مباراة في نفس الجولة عندما يلاقي المنتخب الأنجولي يوم السبت على ملعب السويس الجديد، ويشارك المرابطون في نهائيات الكان للمرة الأولى في تاريخهم.