مدونة حية

مصر وليبيريا: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة منتخب مصر ضد منتخب ليبيريا الودية للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2020 وأمم أفريقيا 2021

محدث
التعليقات()
Getty

التشكيل الرسمي لمنتخب ليبيريا

2019-11-07T15:28:00Z

يبدأ المدرب بيتر بوتلير بطريقة (4/5/1) وتضم كلًا من

أشلي ويليامز / ألفين ماكورنيل / جيرمي سايجبي / جاسيمو كوياتيه / بين بيناياه / فارني ساندو / بينجامين دوي / إيدوارد ليدلوم / سام جاكسون / كريتوفر جاكسون 
البدلاء / أوجستين أتو / تومي سونجو / دانيل باييه / روفوس بادمور / مارلون هاريسون / فارني دوكولي 

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر

2019-11-07T15:22:43Z

يبدأ المدرب حسام البدري بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من

محمد الشناوي / أحمد فتحي / رامي ربيعة / محمود علاء / محمود وحيد / عمرو السولية / طارق حامد / حسين الشحات / محمد مجدي أفشة / أحمد سيد زيزو / أحمد جمعة 

البدلاء / حمدي فتحي / أيمن أشرف / حسام حسن / محمد هاني / باهر المحمدي / محمد بسام / مروان حمدي / محمد عواد / كريم طارق / عبدالله جمعة 

2019-11-06T20:13:01Z

كان منتخب مصر قد ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة على أرضه ووسط جمهوره بعدما خسر أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، فى دور الـ 16 من البطولة، ويذكر أن منتخب مصر يتواجد على رأس المجموعة السابعة من تصفيات أمم إفريقيا بجوار كينيا وجزر القمر وتوجو، وسيفتتح مشواره في التصفيات بمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر ثم مع جزر القمر يوم 18 من نفس الشهر.

2019-11-06T20:12:54Z

يخوض المنتخب المصري ثاني مباراته الودية استعدادًا للتصفيات، حيث كانت المباراة الأولى أمام بتسوانا والتي انتصر فيها زملاء محمد صلاح بهدف دون رد أحرزه حينها اللاعب حمدي فتحي.

2019-11-06T20:12:38Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول..... يفتح استاد برج العرب أبوابه لاستضافة مباراة منتخب مصر ضد منتخب ليبيريا وذلك ضمن استعدادات منتخب الفراعنة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2020 وأمم أفريقيا 2021، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.