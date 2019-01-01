مدونة حية

مصر للمقاصة × الأهلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مصر للمقاصة ضد الأهلي في اللقاء المؤجل من الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز 2018-19

محدث
التعليقات()

2019-01-24T15:03:54Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-24T15:02:11Z

4’رجب عمران أرسل كرة بينية في اتجاه شيميلس بيكلي المنطلق داخل المنطقة طالت ووصلت إلى الحارس محمد الشناوي

2019-01-24T15:01:19Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات قائمة في منتصف الميدان 

2019-01-24T14:59:43Z

2’مصر للمقاصة بالزي الأخضر والأزرق على اليمين والنادي الأهلي بالزي الأحمر على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2019-01-24T14:57:43Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-01-24T14:41:53Z

المباراة تقام على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية، والصافرة للحكم محمود عاشور

إليكم تشكيل الأهلي لمباراة اليوم

2019-01-24T14:40:10Z

يبدأ المدرب مارتن لاسارتي بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد الشناوي / كريم نيدفيد / محمد هاني / علي معلول / ياسر إبراهيم / حمدي فتحي / عمرو السولية / حسين الشحات / ناصر ماهر / رمضان صبحي / جونيور أجايي

 

إليكم تشكيل مصر للمقاصة لمباراة اليوم

2019-01-24T14:37:58Z

يبدأ المدرب طلعت يوسف بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

أحمد عادل عبد المنعم / عصام صبحي / أحمد مودي / طه عادل / محمد الدسوقي / محمد توني / صلاح ريكو / مصطفى شبيطة / صلاح عاشور / رجب عمران / شيميلس بيكلي

2019-01-24T14:35:34Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين مصر للمقاصة والأهلي على ملعب برج العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.