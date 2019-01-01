كانت آخر مباريات الفراعنة الودية أمام منتخب نيجيريا، وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد خارج الديار، وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات أمم إفريقيا عن المجموعة العاشرة رفقة المنتخب التونسي، وتأتي هذه المباريات الودية ضمن استعدادت الفراعنة لنهائيات أمم إفريقيا والتي ستنطلق بعد أيام قليلة، يذكر أن منتخب مصر يتواجد على رأس المجموعة الأولى بكأس أمم إفريقيا بجوار الكونغو وزيمبابوي وأوغندا.