التبديل الاول فى صفوف منتخب مصر
١٣ يونيو ٢٠١٩
أوووووووووووه،،،، هجمة خطيرة للمنتخب المصري
بطاقة صفراء من نصيب حميد ماو
بطاقة صفراء من نصيب نبيل دونجا
التشكيل الرسمي لمنتخب مصر
يبدأ بطريقة (4/2/3/19وتضم كلاً من
أحمد الشناوي / أحمد المحمدي / محمود علاء / أحمد حجازي / أيمن أشرف / طارق حامد / نبيل دونجا / وليد سليمان / عمرو وردة / أحمد علي
البدلاء / علي غزال / مروان محسن / تريزيجيه / باهر المحمدي / محمد الشناوي / محمود حمدي / عمر جابر / محمد صلاح / محمد النني / محمود جنش / أحمد حسن كوكا / أحمد أيمن منصور
يشارك المنتخب التنزاني في كأس الأمم الإفريقية هذا العام، بعدما نجح في التأهل عن المجموعة الثانية عشر، رفقة منتخب أوغندا الذي نجح في تصدر المجموعة برصيد 13 نقطة، حيث نجح في حصد 8 نقاط جمعهم من فوزين وتعادلين وهزيمتين، وأوقعت قرعة أمم إفريقيا منتخب تنزانيا في المجموعة الثالثة بجانب الجزائر، كينيا، السنغال.
كانت آخر مباريات الفراعنة الودية أمام منتخب نيجيريا، وخسروا هذا اللقاء بهدف دون رد خارج الديار، وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات أمم إفريقيا عن المجموعة العاشرة رفقة المنتخب التونسي، وتأتي هذه المباريات الودية ضمن استعدادت الفراعنة لنهائيات أمم إفريقيا والتي ستنطلق بعد أيام قليلة، يذكر أن منتخب مصر يتواجد على رأس المجموعة الأولى بكأس أمم إفريقيا بجوار الكونغو وزيمبابوي وأوغندا.