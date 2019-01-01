يضم المعسكر 22 لاعبًا هم : محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدي وطارق حامد وحمدى فتحي وعبد الله السعيد ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد.
وبدأ المنتخب أولى معسكراته تحت قيادة مديره الفني حسام البدري لمواجهة بتسوانا وديًا، وسيواجه كينيا في أول مشواره في التصفيات يوم 14 نوفمبر ثم يلتقي مع جزر القمر يوم 18 من نفس الشهر.
يخوض المنتخب المصري أولى مباراته الودية استعدادًا للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2020 وأمم أفريقيا 2021، حيث ودع الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة على أرضه ووسط جمهوره بعدما خسر أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، فى دور الـ 16 من البطولة، ويذكر أن منتخب مصر يتواجد على رأس المجموعة السابعة من تصفيات أمم إفريقيا بجوار كينيا وجزر القمر وتوجو.