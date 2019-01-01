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مصر × الكونغو الديمقراطية | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019

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تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية

2019-06-26T19:15:39Z

يبدأ المدرب فلوران إيبينجي بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

فومي ماتمبي لي / إيساما مبيكو / مارسيل تيشيراند / كريستيان لوينداما / نجوندا موزينجا / ميرفيلي بوكادي بوبي / تريسور مبوتو / ويلفريد موكي / جاكويز ماجوما / سيدريك باكامبو / جوناثان بولنجي

بريث أسومبالونجا / أرثر ماسواكو / تشادراك أكولو / أنطوني مبيمبا / إيليا ميشاك / يوسف مولوبو / بارفايت مانداندا / بول جوزيه مبوكو / دجوما شاباني / بوبو أونجيندا

 

الزي الرسمي الذي سيرتديه لاعبي منتخب مصر في مباراة اليوم

2019-06-26T18:43:15Z

تشكيل منتخب مصر

2019-06-26T18:39:38Z

يبدأ المدرب خافيير أجيري بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد الشناوي / أحمد المحمدي / محمود علاء / أحمد حجازي / أيمن أشرف / محمد النني / طارق حامد / محمود حسن تريزيجيه / عبدالله السعيد / محمد صلاح / مروان محسن

البدلاء / عمر جابر / أحمد أيمن منصور / محمود جنش / أحمد حسن كوكا / أحمد علي / محمود حمدي / علي غزال / وليد سليمان / أحمد الشناوي / نبيل دونجا / باهر المحدي

 

2019-06-26T18:37:41Z

يقود اللقاء تحكيميًا الجنوب إفريقي فيكتور جوميز

2019-06-26T18:34:59Z

خاض منتخب الكونغو أولى مبارياته في الكان أمام المنتخب الأوغندي، وخسروا هذا اللقاء بهدفين دون رد، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات،  وخاض المنتخب وديتين منذ أيام استعدادًا لبطولة أمم إفريقيا، الأولى أمام منتخب بوركينا فاسو، وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية أمام المنتخب الكيني وحُسمت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وتأهل الفريق إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد أن نجحوا في حسم وصافة المجموعة السابعة في التصفيات برصيد تسع نقاط.

2019-06-26T18:34:46Z

انتصر الفراعنة في مُستهل مشوارهم في البطولة الإفريقية على حساب منتخب المحاربون بهدف دون رد، وشهدت المباراة تألق عدد كبير من لاعبي المنتخب الوطني المحليين والمحترفين، وسيدخل المنتخب المصري هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز والوصول للنقطة السادسة لضمان التأهل رسميًا إلى الدور القادم، يذكر أن أصحاب الأرض متواجدين على رأس المجموعة الأولي رفقة كلًا من الكونغو الديمقراطية، أوغندا، زيمبابوي.

2019-06-26T18:33:21Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استاد القاهرة الدولي ثاني مباريات المنتخب المصري أمام منتخب الكونغو، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.