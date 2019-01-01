تشكيل منتخب تونس
يبدأ المدرب آلان جيريس بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
معز حسن / وجدي كشريدة / ياسين مرياح / ديلان برون / أسماة الحدادي / فرجاني ساسي / إلياس السخيري / غيلان الشعلالي / يوسف المساكني / وهبي الخزري / طه ياسين الخنيسي
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #MADTUN #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/OqJckaQuFs— CAF - عربي (@caf_online_AR) July 11, 2019
تشكيل منتخب مدغشقر
يبدأ المدرب نيكولاس دوبوي بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
ملفين أدريان / رومان ميتانير / توماس فونتاني / باسكال رازاكانانتينيانا / جيروممومري / ماركو إلايماهاريتا / أنسيت أندريانانتيناينا / إبراهيم صامويل / كارلوس أندريا / إيما أندرياتسيما/ لالاينا نومينياناهاري
التشكيل | تشكيل الفريقين لمباراة #MADTUN #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/OqJckaQuFs— CAF - عربي (@caf_online_AR) July 11, 2019
قدم منتخب مدغشقر أداء مميز في المباريات السابقة في البطولة، ويعد هو أحد مفاجآت النسخة 32، واستطاع الفريق بلوغ ربع النهائي والدخول في السباق على اللقب ضمن الثمانية الكبار، بعدما أطاح بنظيره الكونغو الديموقراطية من ثمن النهائي بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة انتهت أشواطها الأصلية والاضافية بالتعادل بنتيجة (2-2)، كان قريب الجواميس من حسمها في الوقت الأصلي لولا تعادل الفهود مع الثواني الأخيرة.
تأهل نسور قرطاج إلى دور الـ8 بفوز صعب على حساب منتخب غانا بركلات الترجيح بنتيجة (4-5)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بتعادل إيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الإثنين في استاد الإسماعيلية، ووصل منتخب تونس إلى ربع النهائي للمرة السابعة في تاريخه بعد أن بلغ هذا الدور أعوام 1988،2006،2008،2012،20،2015،2017، بينما كان حاضر في النهائي ثلاث مرات وتُوج في مناسبة وحيدة على أرضه عام 2004 على حساب المنتخب المغربي.