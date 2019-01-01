محدث - جميع أخبار عودة نيمار إلى برشلونة في سوق انتقالات صيف 2019

تعرف على رأي أسطورة البارسا حول إمكانية انضمام نيمار لبرشلونة

أكد خريستو خريستو ستويتشكوف، أسطورة برشلونة في التسعينيات، أن عودة نيمار إلى النادي الكتالوني لن تسبب سوى المشاكل والأزمات وتكون بمثابة القنبلة الموقوتة داخل غرفة الملابس.

وقال البلغاري في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نيمار سيصبح بمثابة القنبلة داخل غرفة ملابس الفريق فنحن لسنا بحاجة له على الإطلاق".

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