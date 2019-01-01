محدث - جميع أخبار عودة نيمار إلى برشلونة في سوق انتقالات صيف 2019

أسطورة برشلونة: نيمار سيكون قنبلة موقوتة في غرفة الملابس
تعرف على رأي أسطورة البارسا حول إمكانية انضمام نيمار لبرشلونة
أكد خريستو خريستو ستويتشكوف، أسطورة برشلونة في التسعينيات، أن عودة نيمار إلى النادي الكتالوني لن تسبب سوى المشاكل والأزمات وتكون بمثابة القنبلة الموقوتة داخل غرفة الملابس.
وقال البلغاري في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نيمار سيصبح بمثابة القنبلة داخل غرفة ملابس الفريق فنحن لسنا بحاجة له على الإطلاق".
هل فشلت صفقة نيمار؟ بارتوميو يرفض مقابلة الخليفي
بارتوميو لن يسافر إلى ليفربول لمقابلة الخليفي
قرر جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، عدم السفر إلى مؤتمر رابطة الأندية الأوروبية والذي ينعقد يوم الجمعة المقبلة في مدينة ليفربول الإنجليزية.
وقالت إذاعة "راك 1" إن بارتوميو كان من المقرر أن يلتقي برئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، في الاجتماع الخاص بالرابطة ولكنّه فضّل السفر إلى إقليم الباسك لمساندة البلوجرانا في مباراة أتلتيك بلباو.المزيد من هنا...
فيلاش بواش: نيمار كان يمكنه أن يتخطى ميسي ورونالدو
الحديث لا يتوقف عن نيمار
تحدث أندرياس فيلاش بواش، مدرب مارسيليا، عن البرازيلي نيمار، وقال إنه كان يمكن أن يصبح من الأفضل في العالم قبل انتقاله إلى بي إس جي.
ويسيطر الحديث حول مستقبل نيمار على وسائل الإعلام بعد اقترابه من مغادرة باريس والعودة إلى إسبانيا من بوابة برشلونة أو ريال مدريد.
باريس سان جيرمان يطلب فينيسيوس للموافقة على بيع نيمار
تعرف على أحدث التطورات في مفاوضات ريال مدريد وباريس سان جيرمان حول نيمار
طلب المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، ليوناردو، من إدارة ريال مدريد الموافقة على بيع فينيسيوس جونيور كجزء من صفقة التخلي عن نيمار.
وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ ليوناردو وافق على بيع البرازيلي للنادي الملكي إلا أنّه اشترط وجود فينيسيوس ضمن بنود الصفقة.
جورج هاجي: نيمار وهازارد سيجلبان لريال مدريد دوري أبطال أوروبا
جورج هاجي يتنبأ بمستقبل باهر لنيمار وهازارد في ريال مدريد مع زين الدين زيدان
قال الأسطورة الرومانية جورج حاجي إن نيمار في حال انضم إلى ريال مدريد سيجلب رفقة هازارد دوري أبطال أوروبا للفريق الملكي.
وكان البرازيلي قد اقترب من الانتقال إلى أحد قطبي إسبانيا خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، في وقت يبدو فيه أقرب لبرشلونة.
باريس سان جيرمان يؤكد اقتراب رحيل نيمار
منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم النجم البرازيلي
أكد ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، اقتراب نجم الفريق البرازيلي نيمار من الرحيل هذا الصيف.
الشكوك والتكهنات مستمرة حول مستقبل صاحب الـ27 عامًا، وسط أنباء حول وجود عرضين، الأول من ناديه السابق برشلونة،والثاني من غريمه التقليدي ريال مدريد.
لم يفعلها مع رونالدو - بيريز يغري نيمار براتب خيالي
هل يحصل نيمار على الراتب الذي طلبه رونالدو ورحل من ريال مدريد بعد رفضه طلبه؟
قرر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، إغراء نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان، بالانضمام إلى صفوف الملكي مقابل راتب ضخم لم يمنحه حتى لكريستيانو رونالدو.
وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ المفاوضات بدأت بين العاصميين لأجل البرازيلي إلا أنّ النادي الفرنسي يرغب في 200 مليون يورو للموافقة على بيع صاحب الـ 27 عامًا، كما يرفض وضع لاعبين في صفقة تبادلية سواء خاميس رودريجيز أو جاريث بيل أو إيسكو.
خاص - باريس سان جيرمان يحدد طلباته لبيع نيمار إلى برشلونة
اتضاح معالم الصفقة الأهم هذا الصيف
حدد باريس سان جيرمان طلباته من أجل بيع نجمه نيمار إلى صفوف برشلونة قبل انتهاء الانتقالات الصيفية.
ودار الحديث في الأيام الأخيرة أن ريال مدريد هو الآخر دخل سباق التعاقد مع البرازيلي مع غريمه برشلونة.
نيمار يمنح برشلونة مهلة قبل التوقيع لريال مدريد
هل يستغل برشلونة الفرصة ويستعيد نيمار؟
منح نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، ناديه السابق برشلونة فترة لمحاولة التعاقد معه قبل أن يتجه للتوقيع مع ريال مدريد.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ صاحب الـ 27 عامًا سوف ينتظر محاولات البلاوجرانا استعادته حتى يوم 20 أغسطس المقبل.
والد نيمار يزيد الغموض حول مستقبل البرازيلي
أين يلعب نيمار في الموسم المقبل؟ والده يرد
زاد والد لاعب باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، موقف ابنه تعقيدًا فيما يتعلق بإمكانية رحيله خلال الصيف الجاري.
التقارير الصحفية تشير إلى اقتراب ريال مدريد وبرشلونة من التعاقد مع اللاعب خلال الصيف الجاري.
أرتور: كل من في برشلونة يتمنى عودة نيمار
تعرف على تصريحات أرتور ميلو حول إمكانية انضمام نيمار لبرشلونة
أكد أرتور ميلو، لاعب برشلونة، رغبة الجميع في كتالونيا عودة نيمار دا سيلفا إلى الفريق مرة أخرى بعد موسمين قضاهما في باريس سان جيرمان.
وقال آرتور في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أي لاعب يتواجد في منتصف الملعب بنادي برشلونة عليه أن يمتلك مهارات خاصة. لدينا العديد من اللاعبين المميزين وقرار المشاركة بيد المدرب".ماذا قال أرتور؟
رئيس ليون: على باريس سان جيرمان التمسك بنيمار
تعرف على رأي رئيس ليون من رحيل نيمار عن سان جيرمان
طلب جان ميشيل أولاس، رئيس نادي ليون، من باريس سان جيرمان التمسك بوجود نيمار دا سيلفا في الفريق وعدم الموافقة على بيعه.
برشلونة وريال مدريد في منافسة قوية للتعاقد مع صاحب الـ 27 عامًا قبل غلق سوق الانتقالات.
بيكيه يطالب بعودة نيمار إلى برشلونة
البرازيلي يرغب بالعودة إلى كتالونيا
أكد جيرارد بيكيه، نجم برشلونة، على الاتصالات بينه وبين نيمار، وعبر عن ترحيبه بعودة الأخير من جديد للفريق الكتالوني.
وأبدى البرازيلي رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان، وتحدثت التقارير أن اللاعب أعلن للاعبي البلاوجرانا رغبته بالعودة.
رغم التعقيدات الاقتصادية - برشلونة يجد وسيلة التعاقد مع نيمار
كيف يتعاقد برشلونة مع نيمار دون الاخلال بالميزانية؟
وجد نادي برشلونة الإسباني الحل لأجل التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان دون الاخلال بميزانية الفريق.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إنّ العلاقة بين نيمار وباريس سان جيرمان وصلت إلى طريق مسدود وخاصة بعد خلافه الأخير مع المدير الرياضي ليوناردو.
نيمار يتجاهل المدير الرياضي لباريس سان جيرمان
تطور جديد في اشتعال الأزمة بين نيمار والمدير الرياضي لباريس
تعمد نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، تجاهل المدير الرياضي لبطل الدوري الفرنسي، ليوناردو، في معسكر الفريق بالصين قبل مباراة السوبر.
ونشر "راديو مونت كارلو" الفرنسي مقطعًا للفيديو يظهر تواجد ليوناردو في معسكر باريس سان جيرمان في الصين وحضوره التدريبات.
باريس سان جيرمان يحدد موعداً نهائياً لبرشلونة بخصوص نيمار
مسلسل نيمار يقترب من النهاية
أوضحت تقارير إعلامية فرنسية أن باريس سان جيرمان وضع موعداً وسعراً نهائياً بخصوص عملية بيع نجمه نيمار.
موقف البرازيلي بخصوص البقاء أو الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية لا يزال غير واضح المعالم في ظل عدم تحرك برشلونة.
رونالدو: نيمار سيبقى في باريس سان جيرمان
رونالدو يتنبأ بعدم رحيل نيمار إلى برشلونة
قال كريستيانو رونالدو إنه يتوقع أن يظل النجم البرازيلي نيمار في صفوف باريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل.
وكانت عدة تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة صاحب الـ27 عامًا في الرحيل عن صفوف نادي العاصمة الفرنسية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.ماذا قال كريستيانو رونالدو؟
تشافي: أتمنى انضمام نيمار وعلينا الإشادة بفالفيردي
تعرف على تصريحات تشافي حول نيمار وجريزمان وفالفيردي
أكد تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة، أنّ التعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان أمر عظيم مشيرًا إلى أنه يحتاج للوقت قبل قيادة النادي الكتالوني.
تشافي اعتزل بنهاية الموسم الماضي ليبدأ مسيرته التدريبة في السد القطري.
بعد إعلان الميزانية - برشلونة لا يستطيع ماليًا ضم نيمار
تعرف على ميزانية برشلونة للموسم الجديد وتأثيره على نيمار
أعلن نادي برشلونة الإسباني صافي الأرباح التي حققها الفريق من الموسم المقبل والتي تؤشر إلى صعوبة التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.
التقارير الصحفية تشير إلى تمسك باريس سان جيرمان بمبلغ 220 مليون يورو.
وكيل أعماله السابق : نيمار غير سعيد في باريس
أكد بيني زاهافي، وكيل أعمال نيمار دا سيلفا السابق، أن اللاعب لم يعد سعيدًا في باريس ويبحث عن فرصة للرحيل..
وقال زاهافي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "نيمار غير سعيد في باريس، أتوقعه يغادر في أسرع وقت ممكن".
برشلونة يرفض دفع الأموال لضم نيمار
التقارير الصحفية حول عروض نيمار ليست صحيحة
نفت إدارة برشلونة الإسباني التقارير التي تؤكد تقديم الفريق لعروض مالية للحصول على خدمات نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ إدارة البلاوجرانا لم تقدم العروض التي تشمل وجود لاعبين بجانب 40 مليون يورو أو 100 مليون يورو.
ريفالدو: باريس سان جيرمان يمكنه استرداد قيمة نيمار
ريفالدو يتحدث عن استثمار باريس سان جيرمان الناجح في نيمار
اعترف أسطورة الكرة البرازيلية ريفالدو بخطأ نيمار حين غادر برشلونة من أجل الانضمام إلى باريس سان جيرمان.
وبعد عامين له في الدوري الفرنسي، يبدو أن البرازيلي لا يريد الاستمرار ولا يستطيع التأقلم مع أجواء كرة القدم هناك.
يوفنتوس يحاول إقحام ديبالا في صفقة تبادلية مع نيمار
بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي، تكثيف محاولاته من أجل التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان.
برشلونة يعتبر هو الطرف الأقرب والأكثر رغبة في الحصول على خدمات البرازيلي، واللاعب كذلك يرحب بالعودة لناديه السابق.
الحكومة الإسبانية تتحفظ على أموال نيمار المطلوبة من برشلونة
أزمة جديدة قد تتسبب في تعقيد عودة البرازيلي لناديه السابق
تظل قضية انتقال المهاجم البرازيلي نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، مستمرة حتى بعد عامين على إتمامها.
البرازيلي سبق وأن رفع دعوى قضائية ضد البلاوجرانا للحصول على مبلغ 26 مليون يورو، كمكافأة تجديد عقده قبل الرحيل إلى النادي الفرنسي.
نيمار يقرر الاجتماع مع يوفنتوس
هل تخلي نيمار عن العودة لبرشلونة؟
كشفت تقارير إيطالية أن اجتماعاً قد يحدث في الأيام المقبلة بين مسؤولي يوفنتوس ووكلاء نيمار، نجم باريس سان جيرمان.
مصير البرازيلي أصبح محل تكهنات في الأيام الأخيرة بعد الحديث عن رغبته بالعودة لبرشلونة وتوتر علاقته مع بي إس جي.
قدم نيمار اليمنى تُقلق برشلونة!
ما الذي يقلق إدارة برشلونة في صفقة نيمار؟
تشعر إدارة برشلونة بالقلق من إمكانية التعاقد مع نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، بسبب الإصابات التي تعرض لها.
وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ البرازيلي تعرض لإصابة في ركبته اليمنى الموسم الماضي وتكرر الأمر بكسر في مشط قدمه اليمنى بداية الموسم مما دفعه لإجراء عملية جراحية.
نيمار: ميسي الأفضل ونحن ثنائي رائع
هل يلمح نيمار للعودة إلى برشلونة؟
أشاد نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بالأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخ مسترجعًا ذكرياته معه في كامب نو.
وقال البرازيلي في تصريحات صحفية: "ميسي، بالنسبة لي، هو الأفضل في العالم وأعظم من شاهدت وشكلنا سويًا ثنائيًا رائعًا، لقد كان فخرًا لي اللعب بجواره والأهم من ذلك أننا أصدقاء".التصريح كامل من هنا...
نيمار يضع بدلاء برشلونة
البرازيلي يجهز لكل السيناريوهات
أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي نيمار وضع قائمة من الأندية المرشحة للتعاقد معه في حال فشل انتقاله من باريس سان جيرمان إلى برشلونة.
الصحف الإسبانية ذكرت أن بي إس جي رفض عدة عروض عبارة عن لاعبين ومبلغ من المال تقدم بها البلاوجرانا لضم نجم السليساو في الآونة الأخيرة.
توخيل يعترف: كنت أعلم برغبة نيمار في الرحيل قبل كوبا أمريكا!
المدرب الألماني يتحدث علناً عن تأخر نيمار..
اعترف توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان أنه كان على علم برغبة نيمار نجم فريقه بالرحيل قبل كوبا أمريكا 2019.
وقال الألماني عقب المباراة الودية ضد دينامو دريسدن لراديو مونت كارلو:"دائماً ما يحبطني تأخر أي من اللاعبين، ولكن بيننا وبين بعضنا البعض، الأمر واضح".
برشلونة مستعد لدفع 40 مليون يورو ونجميه لأجل نيمار
العرض الرسمي الأول من برشلونة لباريس سان جيرمان
رفض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أول عرض رسمي من برشلونة للحصول على خدمات نيمار والذي تضمن 40 مليون يورو واثنين من لاعبيه.
وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ البلاوجرانا مستعد لدفع 40 مليون يورو بجانب فيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي للحصول على خدمات البرازيلي الدولي.
دونجا وبيبيتو ينصحان نيمار بخصوص برشلونة
نصح دونجا، النجم البرازيلي السابق، مواطنه نيمار بالبحث عن السعادة عندما يتخذ قراره بخصوص النادي الذي يلعب له الموسم المقبل.
ويحاول صاحب الـ27 عامًا العودة مجدداً لصفوف برشلونة بعد عامين في صفوف باريس سان جيرمان الذي يرفض التخلي عن نجمه بسهولة.
تشافي:أتمنى عودة نيمار رغم صعوبة إتمام الصفقة
أكد تشافي هيرنانديز، أسطورة برشلونة، أنّ التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان سيكون رائعًا رغم صعوبة المفاوضات.
وقال مدرب السد في تصريحات صحفية: "عودة نيمار ستكون رائعة للغاية، ولكني أرى أنّ الأمر لن يكون بهذه السهولة".
ريال مدريد يتراجع عن ضم نيمار
الملكي ينسحب من السباق..
أكدت تقارير صحفية نسيان ريال مدريد الإسباني لفكرة التعاقد مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
وبحسب صحيفة اس المدريدية فإن صاحب الـ27 عامًا كان أحد أكبر رغبات فلورنتينو بيريز رئيس الملكي في وقت ما، ولكنه لم يعُد كذلك.
نيمار يتجاهل باريس ويرافق رونالدو في تورينو
أجواء متوترة بين البرازيلي والنادي الفرنسي
تواجد البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، مساء الثلاثاء 9 يوليو 2019 في تورينو، وشوهد رفقة كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، رغم تحذيرات ناديه.
وأعلن بي إس جي في بيان رسمي فتح تحقيق وتوقيع عقوبة على البرازيلي بسبب تغيبه عن انطلاق معسكر الفريق الإعدادي للموسم المقبل، والتي بحسب تقارير قد تصل إلى 375 ألف يورو شهرياً عقاباً على عدم احترام مباديء النادي.
حتى لا ينضم إلى برشلونة - باريس سان جيرمان يعرض نيمار على ريال مدريد
هل يتعاقد ريال مدريد مع نيمار؟
عرض ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، اللاعب نيمار دا سيلفا على ريال مدريد خوفًا من رحيل الأخير إلى برشلونة.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ الخليفي عرض على إدارة الملكي التعاقد مع البرازيلي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة ليكون بديلًا لجاريث بيل القريب من الخروج.
أسطورة برشلونة: لا أود عودة نيمار وجريزمان أفضل
تعرف على تصريحات أسطورة برشلونة حول جريزمان ونيمار
اعترض لوبو كاراسكو، لاعب برشلونة في ثمانينيات القرن الماضي، على عودة نيمار من باريس سان جيرمان مفضلًا التعاقد مع أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.
التقارير الصحفية تشير إلى رغبة الكتلان في ضم الفرنسي والبرازيلي في الصيف الجاري.
نيمار يظهر في فيديو برشلونة الدعائي للفترة التحضيرية
لماذا ظهر نيمار في الفيديو الدعائي للفترة التحضيرية لبرشلونة؟
ظهر نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، في الفيديو الدعائي للفترة التحضيرية لموسم برشلونة 2019-2020.
ونشر النادي الكتالوني مقطعًا للفيديو يُظهر احتفالات اللاعبين مع مشاهير الرياضة والفن في الولايات المتحدة الأمريكية.
نجم البرازيل يدفع برشلونة لحسم صفقة نيمار
البرازيلي جونينيو نجم فريق ليون السابق يؤكد أنه لو كان رئيسًا لأي نادي لضم نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان فورًا.
أكد النجم البرازيلي جونينيو أنه لو كان رئيسًا لأي نادي لكان قد قام بضم مواطنه البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل فوري.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها وأكد خلالها أن صاحب الـ27 عامًا يتمتع بموهبة كبيرة ستكون مفيدة لأي فريق في الوقت الحالي.
جواز سفر نيمار يفسد انتقاله لبرشلونة
كيف تؤثر جنسية نيمار على انضمامه لبرشلونة؟
يواجه نادي برشلونة أزمة جديدة في إنجاح مسألة انضمام نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، إلى صفوف الفريق في الصيف المقبل.
التقارير الصحفية تؤكد رغبة برشلونة في عودة نيمار بعد سنتين قضاها مع سان جيرمان.
فيدال يرفض التعليق على قرار برشلونة استعادة نيمار
جوارديولا كان قد شكك في نجاح اللاعب البرازيلي في كامب نو
مازال مسلسل "عودة نيمار لكامب نو" يُثير الكثير من التساؤلات والجدل في الصحافة الرياضية، وقد رفض أرتورو فيدال التعليق على قرار ناديه استعادة اللاعب البرازيلي.
كان بيب جوادريولا المدير الفني لمانشستر سيتي قد شكك في قدرة البرازيلي الدولي على النجاح مجددًا في البارسا، ذلك بعد قضائه موسمين صعبين مع باريس سان جيرمان تخللهما العديد من الإصابات الخطيرة.المزيد...
والد نيمار نصحه بالبقاء في برشلونة
تعرف على نصائح والد نيمار له قبل الرحيل لسان جيرمان
رفض والد نيمار ووكيل أعماله قرار اللاعب بالرحيل في برشلونة في 2017 ويرغب في إعادته للنادي الكتالوني في الصيف الجاري.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ والد نيمار نصح اللاعب بعدم الرحيل إلى باريس سان جيرمان قائلًا له: "سوف تندم كثيرًا لو رحلت عن برشلونة".
باريس سان جيرمان يخفض سعر نيمار
قرر نادي باريس سان جيرمان خفض السعر المعروض لأجل الموافقة على رحيل نيمار دا سيلفا إلى صفوف برشلونة.
وقالت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية إنّ العاصمي الفرنسي حدد مبلغ 300 مليون يورو للموافقة على بيع نيمار، إلا أنّه مستعد لخفض هذه القيمة.
بيدرو: بالطبع نيمار يستطيع العودة لبرشلونة
نجم تشيلسي بيدرو يرى إمكانية انتقال نيمار من باريس سان جيرمان إلى برشلونة
قال بيدرو رودريجيز نحم برشلونة السابق وتشيلسي حاليًا إن نيمار يستطيع أن يعود إلى الفريق الكتالوني رغم رحيله بالطريقة التي رحل بها.
وكان بيدرو قد تزامل مع نيمار خلال موسمي 2014 و 2015 في برشلونة قبل أن يرحل بيدرو إلى تشيلسي في صيف العام 2015.
خاص | ريال مدريد يؤجل حسم صفقة نيمار
هل يتعاقد ريال مدريد مع نيمار؟
قرر نادي ريال مدريد تأجيل خطة التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان رغم تلميحات رئيس النادي الفرنسي باقتراب اللاعب من الرحيل.
برشلونة يحاول استعادة نيمار خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
وعلم Goal أن إدارة ريال مدريد قررت تأجيل مسألة حسم صفقة نيمار إلا أنّه لم يخرج بصورة نهائية من خطة رئيس النادي فلورنتينو بيريز.
نائب رئيس برشلونة: نيمار يرغب في العودة
تعرف على تصريحات نائب رئيس برشلونة حول نيمار
كشف نائب رئيس نادي برشلونة، جوردي كاردونير، رغبة نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، في العودة إلى النادي الكتالوني نافيًا وجود أي تواصل معه.
وقال كاردونير في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ياسبر سيليسين حارس رائع وأدهش الجميع في برشلونة ولكنّه قرر الرحيل للحصول على دقائق لعب أكثر ونحن لا نستطيع منعه من ذلك".اضغط هنا للمزيد...
مارسيلو: أدعم قرار نيمار ولا يجب الضغط على هازارد
تعرف على تصريحات مارسيلو حول نيمار وهازارد
أعلن مارسيلو، لاعب ريال مدريد، تأييده قرار نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان، فيما يخص مستقبل الأخير رافضًا الضغط المبكر على إيدين هازارد
فالفيردي يحسم الجدل بين نيمار وجريزمان
هل يضم برشلونة نيمار أم جريزمان؟
حسم إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، الجدل بين التعاقد مع نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان أو أنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ المدرب الإسباني اجتمع مع المدير الرياضي لبرشلونة، بيب سيجورا، لتحديد شكل الفريق في الموسم المقبل.التفاصيل من هنا..
نيمار يبشر لاعبي برشلونة بعودته
هل نرى نيمار بقميص البلوجرانا من جديد؟
أفصحت تقارير إعلامية إسبانية حول فحوى الرسالة التي أرسلها نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، إلى لاعبي برشلونة بخصوص عودته من جديد للنادي.
وازدادت التكهنات حول إمكانية عودة صاحب الـ27 عامًا إلى البلوجرانا مجدداً، أو الانتقال إلى ريال مدريد، بعد الشائعات حول تركه لبي إس جي الصيف الجاري.اضغط هنا للمزيد..
كوتينيو وآرتور يعلقان على شائعات اقتراب نيمار من برشلونة
تعرف على تصريحات كوتينيو وآرتور حول إمكانية انضمام نيمار إلى النادي الكتالوني
أعلن فيليبي كوتينيو وأرتور ميلو، لاعبا برشلونة والمنتخب البرازيلي، دعمهما لانضمام نيمار من باريس سان جيرمان إلى النادي الكتالوني خلال الصيف الجاري.
التقارير الصحفية تشير إلى اقتراب صاحب الـ27 عامًا من الرحيل عن سان جيرمان وإمكانية العودة للبلوجرنا.طالع التصريح...
"على برشلونة ضم نيمار وجريزمان"
السكرتير الفني الأسبق لفريق برشلونة أوربانو يؤكد على ضرورة حصول الفريق على كل من جريزمان ونيمار في الموسم الجديد.
أكد أوربانو السكرتير الفني الأسبق في فريق برشلونة على ضرورة حصول النادي الكتالوني على خدمات كل من أنطوان جريزمان ونيمار دا سيلفا في الموسم المقبل.
جاء هذا في تصريحات إذاعية أدلى بها أوربانو لصالح "راديو كتالونيا" وأكد خلالها أن الأمر لو كان في يده لكان قد حسم الصفقتين فورًا.
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تقارير - برشلونة يحدد 3 شروط لقبول عودة نيمار
شرط مادي وشرط قضائي وشرط إصلاحي..
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يستعد لقبول عودة نجمه السابق نيمار إلى صفوفه من جديد، ولكن بثلاثة شروط.
ووردت العديد من الأنباء التي تشير إلى اقتراب باريس سان جيرمان من التفريط في النجم البرازيلي مقابل 200 مليون يورو، بالتزامن مع رغبته في العودة إلى النادي الكتالوني.
تقارير - باريس سان جيرمان يخفض سعر بيع نيمار
أكدت تقارير صحفية نية باريس سان جيرمان الفرنسي لخفض المبلغ الذي يطلبه مقابل بيع نجمه البرازيلي نيمار.
وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن النادي الفرنسي كان يطالب بمبلغ 250 مليون يورو مقابل التخلي عنه، ولكن مع الوقت قرر خفضهم إلى 200 مليون فقط.اضغط هنا للمزيد...
جريزمان أم نيمار؟ برشلونة يتخذ قراره النهائي
النادي الكتالوني يسعى لتكوين الهجوم الأقوى في العالم
استقر نادي برشلونة الإسباني، على أهدافه الهجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتلبية طموحات جماهير الفريق.
الجدل المستمر حول رغبة برسا في ضم المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، أم نظيره البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان.
برشلونة يعرض 100 مليون يورو ونجمه للحصول على نيمار
العرض الأول من برشلونة لباريس سان جيرمان
ذكرت تقارير إعلامية أن برشلونة قام بتجهيز عرض أولي للتعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان على أساس مبلغ مالي وأحد لاعبيه.
وأكدت التقارير في الأيام الأخيرة أن العلاقة بين نيمار وبي إس جي وصلت لطريق مسدود، وأن اللاعب قد يعود إلى إسبانيا من بوابة برشلونة أو ريال مدريد.التفاصيل من هنا...
ريفالدو يختار وجهة نيمار المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة
النجم البرازيلي يرتبط بقطبي الليجا
نصح النجم البرازيلي السابق ريفالدو مواطنه ولاعب باريس سان جيرمان نيمار بالانتقال إلى صفوف برشلونة مرة أخرى وعدم الذهاب إلى ريال مدريد.
وأفادت الصحف في الأيام الماضية أن صاحب الـ27 عامًا في طريقه لمغادرة بي إس جي بعد تدهور العلاقة بين الطرفين، وأنه يفضل العودة مجدداً إلى البلاوجرانا.
فيليبي لويس: عودة نيمار لبرشلونة مفاجأة مدوية
أكد فيليبي لويس، لاعب منتخب البرازيل، أنّ عودة نيمار، جناح باريس سان جيرمان، إلى برشلونة ستكون مفاجأة مدوية.
التقارير الصحفية تشير إلى رغبة البلاوجرانا استعادة صاحب الـ27 عامًا والتعاقد معه من العاصمي الفرنسي.
دوجلاس كوستا: مستقبل نيمار؟ هو وحده من يعرفه
أكد دوجلاس كوستا، لاعب يوفنتوس ومنتخب البرازيل، أنّ نيمار، جناح باريس سان جيرمان، هو الوحيد الذي يعرف فريقه المستقبلي.
التقارير الصحفية تشير إلى رغبة برشلونة إعادة نجمه السابق إلى النادي الكتالوني خلال الصيف...
نيمار للخليفي: أريد العودة لبيتي الذي لم يكن علي مغادرته
موندو ديبورتيفو تنشر رسالة مثيرة للجدل أرسلها نيمار لرئيس باريس سان جيرمان
زعمت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نيمار كشف عن رغبته بالرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة لبرشلونة لرئيس النادي الفرنسي "ناصر الخليفي".
وتحوم الشكوك حول مستقبل النجم البرازيلي، إذ تتحدث عديد التقارير عن رغبته الرحيل عن العاصمة الفرنسية والعودة لملعب كامب نو، وقد فتح النادي الباريسي الباب له ولغيره للرحيل عن الفريق حال رغبوا بذلك أو لم يلتزموا بالنظام الجديد للفريق والذي سيطبق بدءً من الموسم القادم.
ماركينوس يطالب ببقاء نيمار في باريس
طالب ماركينوس، مدافع باريس سان جيرمان، مواطنه نيمار بالاستمرار في صفوف النادي وعدم الرحيل الفترة المقبلة.
وقال ماركينوس للإعلام بعد لقاء البرازيل وفنزويلا: "كصديق ومشجع وزميل لنيمار أطالبه بالبقاء، لاعب بحجمه وإمكانياته يصنع الفارق".
لويس سواريز: من الذي لا يريد الاستمتاع بلاعبين مثل نيمار؟
مهاجم برشلونة مرحب تمامًا بعودة البرازيلي لملعب كامب نو
أشاد لويس سواريز كثيرًا بزميله السابق في برشلونة "نيمار" مرحبًا جدًا بعودته لملعب كامب نو بعد عامين من اللعب بقميص باريس سان جيرمان.
وتحوم الشكوك حول مستقبل صاحب الـ27 عامًا، إذ تتحدث العديد من التقارير حول رغبته العودة لفريقه السابق، وقد فتح النادي الفرنسي أبوابه لرحيل أي لاعب يرغب بذلك ويُمانع النظام الجديد الذي سيُتبع خلال المواسم القادمة.
تيتي ينصح نيمار باللعب في المكان الذي يجد به سعادته
قدم تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل نصيحته لنيمار، ومفادها أن يلعب في المكان الذي يجد به سعادته.
ويُحيط الغموض بمستقبل صاحب الـ27 عامًا، إذ تحوم الشكوك حول رغبته بالبقاء في باريس سان جيرمان بعد أحداث الموسمين الأخيرين، سواء الإصابات المتلاحقة أو الفشل في دوري أبطال أوروبا، وفي نفس الوقت يتحدث العديد عن رغبته بالعودة لبرشلونة واللعب بجانب ليونيل ميسي ولويس سواريز.
تقارير| باريس لا يمانع بيع نيمار
ليكيب تزعم موافقة باريس سان جيرمان على التفريط في البرازيلي..
أكدت تقارير صحفية استعداد باريس سان جيرمان الفرنسي للتخلي عن نجمه البرازيلي نيمار حال وصول عرض كبير بما فيه الكفاية.
وذكرت صحيفة ليكيب أن ذلك يأتي إثر الخروج المفاجئ من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، رغم الفوز 2-0 ذهاباً على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، قبل الخسارة 3-1 في حديقة الأمراء.للمزيد اضغط هنا..
ريفالدو: عودة نيمار أهم لبرشلونة من ضم جريزمان
الاسطورة البرازيلي يرى أن عودة مواطنه للبلاوجرانا أهم من ضم بطل كأس العالم 2018
طالب النجم البرازيلي الكبير ريفالدو لاعب برشلونة المعتزل إدارة الفريق بالتوقيع مع مواطنه نيمار من جديد والسماح له بالعودة للفريق.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها نجم البلاوجرانا السابق وأكد خلالها أن مواطنه سيكون أكثر إفادة للكتلان من أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد.
ألفيش مستعد للرهان ببرج إيفيل على بقاء نيمار في باريس
زميل صاحب الـ27 عامًا في برشلونة وباريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي راهن على بقاء مواطنه
أبدى النجم البرازيلي داني ألفيش ثقته في بقاء مواطنه نيمار ضمن صفوف باريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل رغم العروض التي تحاوطه.
وكان صاحب الـ27 عامًا قد وقع محل اهتمام للعديد من الأندية الكبرى في الفترة الأخيرة، تلك التي كان أبرزها بالطبع قطبي أسبانيا ريال مدريد وبرشلونة.
رئيس سانتوس سعيد بأنباء انتقال نيمار لريال مدريد
أعرب خوزيه كارلوس بيريز رئيس نادي سانتوس البرازيلي عن سعادته الغامرة بالأنباء المنتشرة في الفترة الماضية عن اهتمام ريال مدريد بلاعبه السابق نيمار دا سيلفا.
جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيريز لصالح صحيفة "جلوبو سبورت" وأكد خلالها أن فكرة انتقال صاحب الـ27 عامًا دومًا ما تكون نبأ سعيد بالنسبة لهم.
نيمار يثير الشائعات بعد مشاهدته في تورينو
كانت البداية بمشاهدة النجم البرازيلي في مدينة العملاق الإيطالي يوفنتوس، فماذا كان السبب؟
أثار تواجد النجم البرازيلي لباريس سان جيرمان نيمار في تورينو الشائعات حول إمكانية انضمامه ليوفنتوس بعدما تم مشاهدته في مدينة تورينو، معقل البيانكونيري... اضغط هنا للمزيد..