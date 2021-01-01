محدث | تغطية حية لانتخابات رئاسة برشلونة

تأكيدات عن فوز لابورتا
2021-03-07T19:58:10Z
استطلاع القناة الكاتالونية الثالثة يؤكد فوز لابورتا 🚨🚨🚨— Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) March 7, 2021
هجمة شرسة من النسويات على خوان لابورتا بسبب إيحاء جنسي
2021-03-07T19:55:02Z
كلمة لفتاة قاصر تسببت في كثير من الجدل
هجمة شرسة من النسويات (في اسبانيا) ضد المرشح للرئاسة, خوان لابورتا https://t.co/aelwPzEeXU pic.twitter.com/M7KwmYE9Ss— FCB World (@FCBW_A7) March 7, 2021
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نتائج الاستطلاعات الأولية
2021-03-07T19:54:25Z
لابورتا يتقدّم بفارق كبير عن منافسيه
وفق القناة الثالثة الكتلونية:
لابورتا الأول بـ58.3% من الأصوات
Sondeo Tv3 Joan Laporta 58,3 %— Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) March 7, 2021
Víctor Font 31,3 %
Toni Freixa 9,3 %
فونت الثاني بـ31.3%
وفريشيا الثالث بـ9.3%
أعداد المصوتين تتجاوز انتخابات 2015 رغم استمرار العملية
2021-03-07T19:38:16Z
عدد المصوتين قبل 50 دقيقة
حتى الآن، 55,676 مصوت ادلى بصوته في الانتخابات،— FCB World (@FCBW_A7) March 7, 2021
- تبقى 50 دقيقة على اغلاق مراكز الاقتراع. pic.twitter.com/1O8rB4UeGM
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