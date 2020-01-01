أجمعت كل الصحف الإنجليزية على مهاجمة قرار إدارة ليفربول إيقاف رواتب العاملين بالنادي، وعم المساس بتلك الخاصة بلاعبي الفريق الأول، واعتبرته عاراً على النادي.

وشارك عدد من نجوم الفريق السابقين في إدانة القرار، وعلى رأسهم القائد السابق جيمي كاراجر، وداني ميرفي، الأخير الذي وصف القرار بالقبيح والمسيء للنادي.