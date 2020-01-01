محدث - أخبار مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية 2020

سيميدو يدخل دائرة اهتمام سولشار مُجدداً
دخل النجم البرتغالي سيميدو لاعب نادي برشلونة دائرة اهتمام المدير الفني النرويجي سولشار خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بعدما فشلت إدارة مانشستر يونايتد في إنهاء التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية لتمسك البلاوجرانا بالظهير الشاب.
المدرب النرويجي طلب من إدارة اليونايتد المحاولة مرة أخرى لإقناع نجم بنفيكا السابق في ظل ابتعاده عن مباريات بطل الدوري الإسباني دون وجود أسباب من جانب المدير الفني فالفيردي، لذلك تحاول إدارة مانشستر يونايتد أن تدخل مفاوضات جديدة مع اللاعب ووكيله لإقناعه في الرحيل إلى إنجلترا.
مانشستر يونايتد يحول أنظاره نحو تيمو فيرنر
يعيش مهاجم ألمانيا الأول حالياً تيمو فيرنر نجم نادي لايبزيج في حيره كبيره من أجل الاستقرار حول النادي الذي سينضم إليه خلال سوق الانتقالات الشتوية، في ظل العروض الموجودة من جانب نادي بايرن ميونخ ونادي تشيلسي، في المقابل وجد مسئولو التعاقدات في مانشستر يونايتد ضرورة التعاقد مع المهاجم الألماني لحل الأزمة الهجومية الموجودة بالفريق حالياً
فيرنر يُعتبر من أهم مهاجمين العالم حالياً بعدما نجح في جذب الأضواء في الدوري الألماني منافساً النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم الفريق البافاري ليؤكد للجميع أنه سيكون مكسباً هجومياً لأي فريق، كما نجح في إحراز أكثر من 20 هدفًا خلال الموسم الماضي في مختلف المسابقات ونال إشادة الكثير من نجوم البوندسليجا وبذلك يصبح خيار هجومي جيد لمعظم فرق الدوري الإنجليزي.
ريال مدريد يواصل إغراء بوجبا عن طريق زين الدين زيدان
المدرب الفرنسي مُقتنع بمواطنه رغم تراجع مستواه مع الشياطين الحمر
يحاول نادي ريال مدريد الإسباني تنفيذ مطالب المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان في جلب النجم الفرنسي بوجبا من نادي مانشستر يونايتد خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية في ظل انخفاض مستوى مودريتش، كما يمكن أن نضيف على ذلك محاولة بناء فريق جديد للميرينجي خلال المواسم المقبلة من خلال بعض الأسماء الجديدة على رأسها إيدين هازارد ولوكافيتش ومستقبلاً بوجبا.
وفي نفس السياق أشارت صحيفة آس الإسبانية أن زيدان مازال يحاول التوصل لإتفاق مع بوجبا مستغلاً علاقته السيئة حالياً مع إدارة الشياطين الحمر وعدم رغبة وكيله في بقائه بإنجلترا.
إصابات نجوم وسط مانشستر يونايتد تدفع ماتيتش للبقاء
هل يبقى الصربي في الأولد ترافورد؟
رغم أن ماتيتش كان يعتبر من أهم اللاعبين في عهد البرتغالي جوزيه مورينيو، لكن بعد تعرضه للإصابة أصبح حبيس دكة البدلاء.
الصربي كان قد اقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية أو على أقصى تقدير خلال الميركاتو الصيفي القادم.
سولشار أصبح مجبر على الاعتماد على قائد منتخب صربيا خلال الفترة المُقبلة بعد إصابة ماكتومناي، وقرب رحيل النجم الفرنسي بوجبا بسبب راتبه الكبير الذي لا فائده منه، وترتب على ذلك عودة تركيز ماتيتش للمشاركة خلال الفترة المُقبلة لعله ينجح في تغير وجهة نظر المدير الفني النرويجي.
مانشستر يونايتد يُتابع لاعب وسط بنفيكا
تحاول إدارة مانشستر يونايتد في عدم تركيز أهدافها على سوق الانتقالات الشتوية الحالية فقط، بل بناء فريق قوي للمستقبل في ظل ارتفاع أسعار الكثير من اللاعبين، لذلك لجأت بعض الفرق الى تحسين جودة فريق الشباب لديها من أجل الاستفادة منه في المستقبل.
وأشارت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن كشافين اليونايتد يتابعون نجم وسط بنفيكا الشاب جيدسون فيرنانديز، فقد لعب 6 مباريات لكنه نجح في خطف الأنظار حوله بسبب قدراته على اللعب في ثلاثة مراكز وهم محور وسط - وسط دفاعي - جناح أيمن.
ولم يدخل مسئولي مانشستر يونايتد حتى الآن في مفاوضات مع نادي بنفيكا حتى هذه اللحظة.
مانشستر يونايتد يُتابع لاعب وسط بنفيكا
تحاول إدارة مانشستر يونايتد في عدم تركيز أهدافها على سوق الانتقالات الشتوية الحالية فقط، بل بناء فريق قوي للمستقبل في ظل ارتفاع أسعار الكثير من اللاعبين، لذلك لجأت بعض الفرق الى تحسين جودة فريق الشباب لديها من أجل الاستفادة منه في المستقبل.
وأشارت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن كشافين اليونايتد يتابعون نجم وسط بنفيكا الشاب جيدسون فيرنانديز، فقد لعب 6 مباريات لكنه نجح في خطف الأنظار حوله بسبب قدراته على اللعب في ثلاثة مراكز وهم محور وسط - وسط دفاعي - جناح أيمن.
ولم يدخل مسئولي مانشستر يونايتد حتى الآن في مفاوضات مع نادي بنفيكا حتى هذه اللحظة.
حرب مانشستر يونايتد ورايولا.. كيف ستكون عواقبها في سوق الانتقالات الشتوية؟
شن رايولا أشهر وكلاء اللاعبين في العالم هجوماً ضارياً على نادي مانشستر يونايتد خلال الأيام الأخيرة، بسبب لاعبه بوجبا الذي يعتبر أنه فقد كثيراً من بريقه داخل كتيبة الشياطين الحمر.
بينما تُجزم الصحافة الإنجليزية أن سبب هذه التصريحات هو فشل اليونايتد في التعاقد مع المهاجم النرويجي هالاند، بسبب عمولة ريولا في الصفقة، حيثُ أن نادي بوروسيا دورتموند كان قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع مهاجم سالزبورج النمساوي في مُفاجأة من العيار الثقيل.
وقد صرح رايولا في هذه الأزمة قائلاً: "في الوقت الحالي لن أُحضر أي لاعب إلى مانشستر يونايتد، سيدمرون بيليه ومارادونا ومالديني، بوجبا يحتاج لفريق ونادي مثل موسمه الأول مع يوفنتوس".
صراع إنجليزي على نجم بوروسيا دورتموند
تشيلسي وقطبا مانشستر في الصراع
يبدو أن النجم الإنجليزي جادون سانشو سيكون حديث الإعلام الأوروبي خلال فترة الميركاتو الشتوي، وقد يمتد الحديث أكثر إلى سوق الانتقالات الصيفية حيثُ أن كل ذلك متوقف على نهاية المفاوضات التي سيكون الرأي الأخير فيها إلى إدارة بوروسيا دورتموند.
وقد ذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن إدارات تشيلسي ومانشستر يونايتد والغريم التقليدي مانشستر سيتي يرغبون في تدعيم صفوفهم بالموهبة الإنجليزية الذي لعب حتى الآن مع أسود الفيستفاليا بالبوندسليجا، 15 مباراة نجح في إحراز 9 أهداف وصنع 15 هدفًا مما يجعله كنز كبير لأي نادٍ سيرحل إليه.
مانشستر يونايتد يُحدد أولى أهدافه في سوق الانتقالات
يُعاني خط هجوم مانشستر يونايتد من العجاف، حيثُ لا نرى سوى اثنين فقط من نجومه ضمن قائمة الهدافين للدوري الإنجليزي وهما راشفورد ومارسيال في المركز الثامن برصيد 7 أهداف.
إدارة الشياطين الحمر وضعت مهاجم نادي إيفرتون دومينيك كالفرت ليوين تحت المجهر من أجل التعاقد معه في سوق الانتقالات الشتوية حسب صحيفة ذا صن الإنجليزية، خاصةً أن اللاعب الشاب صاحب الـ22 عاماً نجح في لعب 18 مباراة نجح في إحراز 8 أهداف فيها.
وعلى الجانب التكتيكي سنجد أن اللاعب يستطيع اللاعب كمهاجم صريح أو مهاجم وهمي بالإضافة إلى قدراته الجيدة في مركز الجناح الأيسر، وتبلغ قيمته التسويقية ما يُقارب 25 مليون يورو مما يجعله خيار ممتاز لقائمة سولشار.