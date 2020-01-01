محدث - أخبار مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية 2020

يعيش مهاجم ألمانيا الأول حالياً تيمو فيرنر نجم نادي لايبزيج في حيره كبيره من أجل الاستقرار حول النادي الذي سينضم إليه خلال سوق الانتقالات الشتوية، في ظل العروض الموجودة من جانب نادي بايرن ميونخ ونادي تشيلسي، في المقابل وجد مسئولو التعاقدات في مانشستر يونايتد ضرورة التعاقد مع المهاجم الألماني لحل الأزمة الهجومية الموجودة بالفريق حالياً

فيرنر يُعتبر من أهم مهاجمين العالم حالياً بعدما نجح في جذب الأضواء في الدوري الألماني منافساً النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم الفريق البافاري ليؤكد للجميع أنه سيكون مكسباً هجومياً لأي فريق، كما نجح في إحراز أكثر من 20 هدفًا خلال الموسم الماضي في مختلف المسابقات ونال إشادة الكثير من نجوم البوندسليجا وبذلك يصبح خيار هجومي جيد لمعظم فرق الدوري الإنجليزي.