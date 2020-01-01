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محدث - أخبار برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية 2020

تعرف على آخر أخبار انتقالات برشلونة في سوق انتقالات يناير 2020، وما هي التدعيمات التي يرغب فيها إيرنستو فالفيردي في ميركاتو الشتاء؟

محدث
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Getty

برشلونة يبدأ مفاوضات ضم بديل سواريز

2020-01-07T02:06:55Z

تقدم برشلونة بعرض رسمي لضم الإسباني داني أولمو لاعب دينامو زغرب الكرواتي، في إطار سعي البلاوجرانا لتدعيم بخط الهجوم، خاصًة مع فشل صفقة نيمار في الصيف الماضي، وعدم تقديم بواتينج لأي مردود يُذكر، ليتواصل البحث عن بديل لخط الهجوم.

يعتبر أولمو من خريجي أكاديمية لا ماسيا، واستطاع تقديم أداء ممتاز مع البطل الكرواتي وكذلك برفقة منتخب إسبانيا تحت 21 عام في اليورو الأخير، وبحسب مصادر صحيفة سبورت، فإن برشلونة تقدم بعرض رسمي للتعاقد معه.

فيدال قد يستمر مع برشلونة حتى نهاية الموسم

2020-01-07T02:06:24Z

البلاوجرانا يتراجع عن فكرة بيع التشيلي

تشير أخر التقارير إلى أن قناعات برشلونة بشأن مصير فيدال مع الفريق بدأت تتغير، على الرغم أن العملاق الكتالوني كان منفتحًا على بيع التشيلي بشرط وصول عرض مناسب له، ولكن الفكرة الآن تتجه إلى محاولة إقناعه بالاستمرار حتى نهاية الموسم على أقل تقدير.

أكدت مصادر صحيفة سبورت بإن خروج إلينا إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة، وعدم معرفة ماهية الفترة التي سيغيبها أرثور بسبب إصابته المُعقدة في العانة، من شأنهما أن يجبرا البلاوجرانا على رفض كل إغراءات الإنتر، لصعوبة إيجاد بديل للاعب في الوقت الراهن.

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إتفاق بين ميلان وبرشلونة على إعارة توديبو

2020-01-07T02:05:55Z

نجح ميلان في التوصل إلى إتفاق رسمي مع برشلونة بشأن إعارة المدافع الفرنسي الموهوب "توديبو"، على أن ينتقل لصفوف الروسونيري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ليحصل على المزيد من الدقائق مع الفريق الأول.

أشارت مصاد توتو ميركاتو بإن الإتفاق قد تم بالفعل بين الطرفين، مع وجود خيار للشراء مقابل 20 مليون يورو في الصيف القادم، ولكن المشكلة تتمثل في عدم موافقة توديبو على الرحيل إلى ميلان!.

رسميًا.. ألينيا ينضم لريال بيتيس على سبيل الإعارة

2020-01-07T02:04:46Z

أعلن ريال بيتيس عن تعاقده مع الموهوب كارلس الينا وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، في صفقة مهمة للفريق الأندلسي الذي كان يبحث عن لاعب وسط ذو نزعة هجومية بسبب تكرار إصابات الفرنسي نبيل فقير.

من المقرر أن يتكفل الفريق الأندلسي براتب اللاعب، ولن تتضمن الصفقة وجود خيار للشراء مع نهاية الموسم، حيث يعقد البلاوجرانا أمالًا كبيرة على الينا لقيادة خط وسط الفريق في المستقبل.تو

توديبو يقترب من الرحيل إلى الدوري الألماني

2020-01-07T02:04:27Z

ازدادت احتمالية رحيل المدافع الواعد توديبو عن صفوف برشلونة، مع صعوبة حصول اللاعب على فرصته في الوقت الراهن في ظل اعتماد فالفيردي على الثنائي بيكيه ولونجليه في خط الدفاع منذ بداية الموسم مع وجود أومتيتي على الدكة.

أشارت مصادر موندو ديبورتيفو بإن باير ليفركوزن الذي يلعب في الدوري الأوروبي، هو الأقرب للحصول على خدمات اللاعب المطلوب في عدة أندية، ومن المحتمل أن ينتقل إليهم في سوق انتقالات يناير 2020.

الإنتر يواصل مفاوضاته لضم فيدال

2020-01-07T02:04:06Z

يسعى الإنتر جاهدًا لإقناع برشلونة بالتخلي عن خدمات التشيلي فيدال في سوق الانتقالات الحالية، ويعول على عدم مشاركة اللاعب باستمرار من أجل التعجيل بعودته إلى إيطاليا مرة أخرى، مع اقتناع كونتي بشكل كبير بخدماته.

أشارت مصادر صحيفة توتو سبورت الإيطالية، بإن العرض الأخير الذي تقدم به النيراتزوري من أجل التعاقد مع فيدال هو إعارة مقابل 2 مليون يورو مع خيار للشراء مقابل 12 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز التي قد ترفع الصفقة إلى 15 مليون في الصيف القادم..

برشلونة يراقب وضع أوباميانج مع أرسنال

2020-01-07T02:03:29Z

هل ينضم الجابوني للبلاوجرانا

يسعى برشلونة لتقوية خط هجومه في سوق الانتقالات الشتوية القادمة، ويعتبر الجابوني أوباميانج من أبرز الأسماء الذي أبدى العملاق الكتالوني اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد معه، خاصًة إذا ما كان هداف الدوري الإنجليزي متاحًا في الفترة المقبلة.

أشارت مصادر ESPN أن أوباميانج لا يشعر بالراحة مع فريقه الحالي أرسنال، وسط ترقب كبير من البلاوجرانا ولكنهم سيواجهوا منافسة شرسة من الغريم التقليدي ريال مدريد الذي يعاني كثيرًا في خط الهجوم منذ رحيل الدون إلى يوفنتوس..

Getty/Goal

برشلونة منفتح على بيع سيميدو في الصيف القادم

2020-01-07T02:03:03Z

بدا برشلونة منفتحًا بقوة على بيع البرتغالي سيميدو الظهير الأيمن للفريق، على الرغم أن العملاق الكتالوني كان قد رفض التفريط في اللاعب في الصيف الماضي ليحصل على كامل فرصته في الكامب نو.

أشارت مصادر صحيفة آس الإسبانية إلى أن سيميدو لم يقنع مسئولي البلاوجرانا، لذا لن يمانع الفريق ببيعه في الصيف المقبل، ومن الممكن أن يرحل الشتاء القادم بالسعر المناسب في حال وجود بديل له.

طبقًا لصحيفة آس، فإن البرازيلي إيمرسون هو من سيكون بديلًا لسيميدو في حال رحيله.