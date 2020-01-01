محدث - أخبار برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية 2020

تقدم برشلونة بعرض رسمي لضم الإسباني داني أولمو لاعب دينامو زغرب الكرواتي، في إطار سعي البلاوجرانا لتدعيم بخط الهجوم، خاصًة مع فشل صفقة نيمار في الصيف الماضي، وعدم تقديم بواتينج لأي مردود يُذكر، ليتواصل البحث عن بديل لخط الهجوم.

يعتبر أولمو من خريجي أكاديمية لا ماسيا، واستطاع تقديم أداء ممتاز مع البطل الكرواتي وكذلك برفقة منتخب إسبانيا تحت 21 عام في اليورو الأخير، وبحسب مصادر صحيفة سبورت، فإن برشلونة تقدم بعرض رسمي للتعاقد معه.