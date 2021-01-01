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مباشر | ميسي يصل للفحص الطبي في باريس

تابع تطورات صفقة انضمام ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان لحظة بلحظة.

محدث
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Lionel Messi Airport 2021
Getty Images

ميسي لن ينضم لهم .. أوفى نجوم كرة القدم في آخر 30 عامًا

2021-08-10T14:50:57Z

غابت شمس ميسي عن برشلونة وينتظرونها في باريس لتسطع من جديد، لكن أي ظلام ذلك الذي تركه ليونيل في كامب نو، وأي أرقام تخلى الأرجنتيني عن تحطيمها مع الفريق، ميسي لو كان قد جدد عقده لمدة خمسة أعوام كما أشيع كان ليصبح ضمن أكثر من لعبوا لفريق واحد في التاريخ، لكن لسوء الحظ لعب القدر والظروف الاقتصادية لناديه لعبة غيرت كل شيء، فيما يلي نستعرض لكم قائمة بأكثر من لعبوا في فريق واحد فقط لأطول مدة ممكنة خلال آخر 30 عامًا.

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رقم قميص ميسي

2021-08-10T14:46:45Z

موناكو يستغل الحدث

2021-08-10T14:20:59Z

قيمة ميسي

2021-08-10T14:20:27Z

ميسي يصل إلى باريس

2021-08-10T13:52:16Z

وصلت طائرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للعاصمة الفرنسية باريس بالفعل.

رسميًا | ليونيل ميسي بقميص باريس سان جيرمان لمدة موسمين!

2021-08-10T13:50:19Z

أعلن نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي عن نجاحه في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي القائد السابق لبرشلونة.

جاء هذا في مقطع فيديو تشويقي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن ليونيل ميسي سيمثل باريس سان جيرمان بداية من الموسم الجديد.

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نيمار لا يستطيع الانتظار

2021-08-10T13:45:28Z

نشر نيمار دا سيلفا صورة تجمعه بليونيل ميسي عبر حسابه في موقع إنستجرام قبل قليل
Neymar Messi Instagram
@neymarjr

لقاء والد ميسي

2021-08-10T13:43:18Z

الصحافة: هل سيوقع ميسي لباريس؟
خورخي: نعم
الصحافة: من المسؤول عن رحيل ميسي؟
خورخي: اسألوا النادي
الصحافة: كيف حال ليونيل؟

خورخي: لقد رأيتموه بأنفسكم

المستشفى تتأهب لكشف ميسي الطبي

2021-08-10T13:42:17Z

تشديدات أمنية في باريس

2021-08-10T13:41:15Z

كأنه أحد الأمراء أو الملوك!
Aéroport Bourget 3
Marc Mechenoua

دعم زوجة ميسي

2021-08-10T13:39:51Z

نشرت أنطونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي رسالة دعم له من داخل الطائرة المتوجهة لباريس.

وكتبت أنطونيلا: "نحو المغامرة الجديد، سويًا نحن الخمسة".

Antonella Roccuzzo Lionel Messi
@antonelaroccuzzo

الجماهير الفرنسية تنتظر ميسي في المطار

2021-08-10T13:39:04Z

الجميع في انتظار البرغوث
Aéroport Bourget
Marc Mechenoua

وداع أحد المحبين في المطار

2021-08-10T13:37:49Z

ميسي فضل باريس سان جيرمان على فريقين أخرين

2021-08-10T13:36:51Z

بحسب ما علمت مصادر جول، فميسي تلقى عرضين آخرين بعيدًا عن باريس سان جيرمان، لكنه فضل النادي الفرنسي.

موعد الوصول

2021-08-10T13:35:20Z

بحسب الصحفي الشهير محمد بوحفصي فميسي يصل لمدينة باريس في الثالثة عصرًا بتوقيت فرنسا ويخضع للكشف الطبي في مستشفى غرب المدينة.

ميسي يغادر منزله في برشلونة

2021-08-10T13:34:51Z

والد ميسي يعلنها

2021-08-10T13:33:44Z

أكد والد ليونيل ميسي خورخي عن توصله لاتفاق مع باريس سان جيرمان في تصريح لقناة "لا سيكستا".

وقال خورخي: "ميسي سيوقع لباريس سان جيرمان اليوم".

ميسي لن يتم تقديمه في برج إيفيل

2021-08-10T13:32:55Z

بحسب ما ذكرت صحيفة "لو باريزيان"، فتقديم ليونيل ميسي لن يكون اليوم ولن يتم في برج إيفيل.

الكشف عن موعد تقديم ميسي

2021-08-10T13:31:23Z

سيتم تقديم ميسي بشكل رسمي في باريس سان جيرمان يوم الأربعاء في ملعب بارك دي برينس، وسيتم عقد مؤتمرًا صحفيًا يحضره الأرجنتيني.

ميسي يصل قريبًا

2021-08-10T13:30:49Z

من المتوقع أن يصل ليونيل ميسي قريبًا لمدينة باريس تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي وتوقيع العقود بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب".

الاتفاق تم بين ميسي وباريس سان جيرمان

2021-08-10T13:29:39Z

بحسب ما علم جول من مصادره الخاصة فقد تم الاتفاق بين ميسي وباريس سان جيرمان بشكل نهائي صباح اليوم الثلاثاء.

ميسي سيلعب لباريس سان جيرمان لمدة عامين مع وجود بند يسمح بعام إضافي، وسيحصل على 35 مليون يورو قد تصل إلى 40.

توقف عداد الإنجازات .. 10 أرقام لن يحطمها ميسي مع برشلونة

2021-08-10T13:28:34Z

بعد 184 ألف ساعة قضاها ميسي بقميص برشلونة، دقت ساعة الوداع منذ يومين وكان الوداع إبتسامات مبللة بالدمع حينًا وبالتذكار أحيانًا.

فبعدما أعلن النادي عن نهاية رحلة ميسي مع برشلونة  بسبب انهيار محادثات تجديد التعاقد مع اللاعب بسبب "عقبات مالية وهيكلية" يصبح ميسي على أعتاب الدوري الفرنسي بعد سنوات طويلة لم يعرف فيها سوى الدوري الإسباني.

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تيباس ساخرًا من لابورتا: أرى من يدير برشلونة!

2021-08-10T13:28:07Z

سخر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني من جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، موجهًا تأكيدًا مبطنًا بأنه ليس هو من يقوم بإدارة "البلوجرانا".

ونشبت أزمة عنيفة مؤخرًا بين ريال مدريد وبرشلونة من جهة ورابطة الدوري الإسباني من جهة أخرى، بسبب عرض صندوق استثمار CVC للاستحواذ على 10% من دخل الرابطة لمدة 50 عامًا مقابل 2.6 مليار يورو تحصل عليها الأندية.

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بونوتشي يعلق على مستقبل ميسي.. ومصير رونالدو مع يوفنتوس

2021-08-10T13:27:15Z

يؤكد ليوناردو بونوتشي مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي أن فريقه يضع عينيه على استعادة لقب الدوري الإيطالي، الذي فقده في الموسم الماضي لصالح غريمه إنتر، بعد تسعة مواسم من السيطرة.

وأجرى ليوناردو بونوتشي مقابلة شيقة مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، تحدث خلالها عن أهداف يوفنتوس في الموسم الجديد، ورأيه في عودة ماسيمليانو أليجري لتدريب الفريق، ومستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق.

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حقيقة محاولة برشلونة الأخيرة لاستمرار ميسي

2021-08-10T13:26:42Z

لا يزال مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي القائد السابق لنادي برشلونة الإسباني يسيل الكثير من الحبر، في ظل عدم التعرف حتى الآن على الفريق الذي سيلعب له "البرغوث" في الموسم المقبل.

وبعد إعلان برشلونة عن انهيار مفاوضات التجديد مع ميسي، عقد جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني مؤتمرًا صحفيًا لشرح الأسباب التي أدت إلى ذلك.

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