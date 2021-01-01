ميسي لن ينضم لهم .. أوفى نجوم كرة القدم في آخر 30 عامًا
غابت شمس ميسي عن برشلونة وينتظرونها في باريس لتسطع من جديد، لكن أي ظلام ذلك الذي تركه ليونيل في كامب نو، وأي أرقام تخلى الأرجنتيني عن تحطيمها مع الفريق، ميسي لو كان قد جدد عقده لمدة خمسة أعوام كما أشيع كان ليصبح ضمن أكثر من لعبوا لفريق واحد في التاريخ، لكن لسوء الحظ لعب القدر والظروف الاقتصادية لناديه لعبة غيرت كل شيء، فيما يلي نستعرض لكم قائمة بأكثر من لعبوا في فريق واحد فقط لأطول مدة ممكنة خلال آخر 30 عامًا.المزيد من التفاصيل
ميسي يصل للفحص الطبي
🚨🇫🇷 #VideoMD Llegada de Messi al Hospital Americano para pasar la revisión médicahttps://t.co/3OW9wRVjrs pic.twitter.com/xhpOfCRRxY— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 10, 2021
رقم قميص ميسي
قوانين الدوري الفرنسي تمنع استخدام ارقام أكثر من 30 لقمصان اللاعبين ❌— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 10, 2021
أيضًا الأرقام 1، 16، 30 مخصصة لحراس المرمى الثلاثة في قائمة كل فريق
مصادر فرنسية ذكرت أن باريس سان جيرمان قدم التماسًا للاتحاد الفرنسي للسماح بكسر تلك القاعدة كي يرتدي ليونيل ميسي رقمه الأول في اللعبة 30👕 pic.twitter.com/PBfgq0rUWE
موناكو يستغل الحدث
أندية فرنسا بدأت بالعمل والاستعداد لوصول ميسي— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 10, 2021
حساب موناكو الرسمي يستخدم سيسك فابريجاس 🤣
"ابق عندك ليو، صديقك السابق وسائق التاكسي الذي سيُقلك قادم في الطريق" 🚕pic.twitter.com/stR9t1wjkR
قيمة ميسي
فيديو الإعلان عن صفقة، لم يظهر به ميسي حتى، في حساب باريس سان جيرمان حقق ما يقارب من 6 مليون مشاهدة في 35 دقيقة!— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 10, 2021
من ينتصر في حرب مشاهدات هذا الأسبوع؟ @goalsa
الظهور الأول لميسي وتحية الجماهير
Lionel Messi arrives in Paris! 🇫🇷— Goal (@goal) August 10, 2021
🎥 @LeMechenoua pic.twitter.com/m6gDd7dKYd
48 ألف متفرج في انتظار ميسي
Combo atterrissage + teasing du #PSG = 🎆🎆@LeMechenoua | #Messi | #MessiPSG pic.twitter.com/sLOXGxjxHR— Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) August 10, 2021
Les supporters parisiens ne cessent d'affluer ! 🔴🔵— Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) August 10, 2021
Au Parc, ils seront presque 48 000 pour Messi 🏟️@LeMechenoua | #Messi | #MessiPSG pic.twitter.com/T2StEIWXm4
ميسي يصل إلى باريس
رسميًا | ليونيل ميسي بقميص باريس سان جيرمان لمدة موسمين!
أعلن نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي عن نجاحه في الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي القائد السابق لبرشلونة.
جاء هذا في مقطع فيديو تشويقي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن ليونيل ميسي سيمثل باريس سان جيرمان بداية من الموسم الجديد.المزيد من التفاصيل
نيمار لا يستطيع الانتظار
هتاف جماهير برشلونة يرتدي ألوان باريس
🎶 MESSI ! MESSI ! MESSI ! 🎶— Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) August 10, 2021
L'ambiance monte de plus en plus au Bourget ! 🔴🔵@LeMechenoua | #Messi | #MessiPSG pic.twitter.com/OAX9Yw3eTc
لقاء والد ميسي
الصحافة: هل سيوقع ميسي لباريس؟
خورخي: نعم
الصحافة: من المسؤول عن رحيل ميسي؟
خورخي: اسألوا النادي
الصحافة: كيف حال ليونيل؟
خورخي: لقد رأيتموه بأنفسكم
💣 La llegada de Jorge Messi, padre y representante de Leo al aeropuerto, aclara todas las dudas:— El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) August 10, 2021
🇫🇷 "¿Vais a firmar con el PSG? Sí"
😡 "Quién es el responsable de que Leo se vaya? Pregunten en el club"
😢 "¿Cómo está Messi? Ya lo vieron...
📺 #Golazo pic.twitter.com/8V1W6YYltS
الجماهير في انتظار ميسي في فرنسا
Les supporters du PSG attendent Messi au Bourget 🛬— Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) August 10, 2021
Le calme avant la tempête ! 🔥@LeMechenoua | #Messi | #MessiPSG pic.twitter.com/Ru0J1U8IBM
المستشفى تتأهب لكشف ميسي الطبي
El American Hospital of Paris: ya dispuesto el operativo de seguridad aguardando a #Messi para la revisión médica. pic.twitter.com/G80acT8SMf— Veronica Brunati 💚 (@verobrunati) August 10, 2021
تشديدات أمنية في باريس
دعم زوجة ميسي
نشرت أنطونيلا روكوزو زوجة ليونيل ميسي رسالة دعم له من داخل الطائرة المتوجهة لباريس.
وكتبت أنطونيلا: "نحو المغامرة الجديد، سويًا نحن الخمسة".
الجماهير الفرنسية تنتظر ميسي في المطار
وداع أحد المحبين في المطار
Un fan de Messi se despide de su ídolo. Lleva tatuado al argentino y otros jugadores en la espalda. 🔵🔴 #messi #FCBlive pic.twitter.com/vdqDKlFiWm— Maria Garrido 1997 ⚽️🎥 (@mariagarridos) August 10, 2021
ميسي فضل باريس سان جيرمان على فريقين أخرين
ميسي وعائلته في المطار، مشهد مؤلم لجماهير برشلونة!
Lionel Messi here at Barcelona airport together with his family. He’ll be in Paris today afternoon. 🔴✈️ #Messi #PSG@DeporteslaSexta @mariagarridos 👇🏻🎥 pic.twitter.com/0V7ieWS88X— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2021
موعد الوصول
ميسي يغادر منزله في برشلونة
#Messi vient de quitter son domicile de Castelldefels pour l'aéroport de Barcelone, direction Paris, en compagnie de ses proches.#Messi just left his house in Castelldefels to Barcelona airport. Road to Paris. pic.twitter.com/SpCHR2EOul— Florent Torchut (@FlorentTorchut) August 10, 2021
والد ميسي يعلنها
أكد والد ليونيل ميسي خورخي عن توصله لاتفاق مع باريس سان جيرمان في تصريح لقناة "لا سيكستا".
وقال خورخي: "ميسي سيوقع لباريس سان جيرمان اليوم".
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الاتفاق تم بين ميسي وباريس سان جيرمان
بحسب ما علم جول من مصادره الخاصة فقد تم الاتفاق بين ميسي وباريس سان جيرمان بشكل نهائي صباح اليوم الثلاثاء.
ميسي سيلعب لباريس سان جيرمان لمدة عامين مع وجود بند يسمح بعام إضافي، وسيحصل على 35 مليون يورو قد تصل إلى 40.
توقف عداد الإنجازات .. 10 أرقام لن يحطمها ميسي مع برشلونة
بعد 184 ألف ساعة قضاها ميسي بقميص برشلونة، دقت ساعة الوداع منذ يومين وكان الوداع إبتسامات مبللة بالدمع حينًا وبالتذكار أحيانًا.
فبعدما أعلن النادي عن نهاية رحلة ميسي مع برشلونة بسبب انهيار محادثات تجديد التعاقد مع اللاعب بسبب "عقبات مالية وهيكلية" يصبح ميسي على أعتاب الدوري الفرنسي بعد سنوات طويلة لم يعرف فيها سوى الدوري الإسباني.المزيد من التفاصيل
تيباس ساخرًا من لابورتا: أرى من يدير برشلونة!
سخر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني من جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، موجهًا تأكيدًا مبطنًا بأنه ليس هو من يقوم بإدارة "البلوجرانا".
ونشبت أزمة عنيفة مؤخرًا بين ريال مدريد وبرشلونة من جهة ورابطة الدوري الإسباني من جهة أخرى، بسبب عرض صندوق استثمار CVC للاستحواذ على 10% من دخل الرابطة لمدة 50 عامًا مقابل 2.6 مليار يورو تحصل عليها الأندية.المزيد من التفاصيل
بونوتشي يعلق على مستقبل ميسي.. ومصير رونالدو مع يوفنتوس
يؤكد ليوناردو بونوتشي مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي أن فريقه يضع عينيه على استعادة لقب الدوري الإيطالي، الذي فقده في الموسم الماضي لصالح غريمه إنتر، بعد تسعة مواسم من السيطرة.
وأجرى ليوناردو بونوتشي مقابلة شيقة مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، تحدث خلالها عن أهداف يوفنتوس في الموسم الجديد، ورأيه في عودة ماسيمليانو أليجري لتدريب الفريق، ومستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق.المزيد من التفاصيل
حقيقة محاولة برشلونة الأخيرة لاستمرار ميسي
لا يزال مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي القائد السابق لنادي برشلونة الإسباني يسيل الكثير من الحبر، في ظل عدم التعرف حتى الآن على الفريق الذي سيلعب له "البرغوث" في الموسم المقبل.
وبعد إعلان برشلونة عن انهيار مفاوضات التجديد مع ميسي، عقد جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني مؤتمرًا صحفيًا لشرح الأسباب التي أدت إلى ذلك.