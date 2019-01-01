مباشر - أخبار اليوم الأخير من سوق انتقالات صيف 2019

روما يحاول ضم مخيتاريان ويقترب من كالينيتش
تحركات مكثفة للذئاب قبل غلق سوق انتقالات صيف 2019
أكدت تقارير صحفية محاولات روما الإيطالي للحصول على هنريك مخيتاريان لاعب آرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة.
يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع دور الأرميني في تشكيل الجانرز، وتحركات الذئاب لدعم الصفوف في اللحظات الأخيرة للميركاتو.
تشيتشاريتو يصل إلى إسبانيا تمهيداً لانتقاله إلى إشبيلية
المكسيكي يعود لليجا..
وصل المكسيكي خافيير هيرنانديز مهاجم وست هام يونايتد الإنجليزي إلى إسبانيا الليلة، حيث سيجري الفحص الطبي تمهيداً للانضمام إلى نادي إشبيلية.
جاء ذلك وسط حضور مكثف من الإعلام في المطار، بالإضافة لبعض الجماهير التي أتت للترحيب به، كما التقط اللاعب صورة إلى جانب شعار الفريق الأندلسي.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة، حيث يعود اللاعب للدوري الإسباني بعد موسم 2014-2015 الذي قضاه معاراً في صفوف ريال مدريد.
رسمياً | ريكو إلى باريس سان جيرمان
بانتظار تبادل نافاس وأريولا..
أعلن باريس سان جيرمان رسمياً عن تعاقده مع سيرجيو ريكو حارس مرمى إشبيلية الإسباني.
يأتي ذلك على سبيل الإعارة مع حق الشراء في نهاية الموسم.
وكان ريكو قد قضى الموسم الماضي معاراً في صفوف فولهام، ليأتي هذا العام ويحتل مركز الحارس الثاني في حديقة الأمراء.
مدير فرانكفورت يؤكد انتقال ريبيتش إلى ميلان
صفقة تبادلية في الطريق..
أكد فريدي بوبيتش المدير الرياضي لأينتراخت فرانكفورت الألماني أن صفقة انتقال لاعبه الكرواتي أنتي ريبيتش إلى ميلان الإيطالي ليست متوقفة على المال فقط.
وقال بوبيتش لسكاي سبورتس:"هناك الكثير من العناصر غير الواضحة، كل شيء يجب أن يكون ملائماً".
ميلان يصارع روما للتوقيع مع تايسون لاعب شاختار
صراع إيطالي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية
أكد دييجو دورنيليس، محامي اللاعب البرازيلي تايسون لاعب نادي شاختار الأوكراني، أن نادي ميلان دخل في دائرة المهتمين بالتعاقد مع موكله.
وقال دورنيليس في تصريحات تلفزيونية: "ميلان مهتم بالتعاقد مع تايسون، لقد أرسلوا بالفعل عرضاً رسمياً له وتم رفضه، نحن في انتظار عرضاً جديداً".
ماندجوكيتش يتلقى عرضاً قطرياً
النجم الكرواتي رفض عدة عروض
أوضحت تقارير أن ماريو ماندجوكيتش، نجم يوفنتوس، تلقى عرضاً من نادي قطري بعد رفضه عروضاً أوروبية.
الكرواتي الدولي لم يبدأ أي من لقائي البيانكونيري في افتتاح الدوري الإيطالي أمام بارما ثم نابولي في ظل تراجع دوره مع الفريق.
فالنسيا يدخل سباق إيكاردي
العلاقة بين الأرجنتيني والإنتر وصلت طريقاً مسدوداً
أفادت تقارير أن فالنسيا يدرس التحرك للتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي من صفوف الإنتر في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.
العلاقة بين الأرجنتيني وناديه وصلت لطريق مسدود بعد قراره بمقاضاة النادي وطلب تعويض بسبب منعه من اللعب والتدريبات الجماعية.
مانشستر سيتي يرفض عرض روما من أجل فودين
قالت صحيفة الميرور الإنجليزية أن مانشستر سيتي رفض عرضًا من روما من أجل ضم متوسط ميدانه فيل فودين في سوق انتقالات الصيف الحالي.
ويبحث صاحب الـ19 عامًا عن فرصة للحصول على عدد أكبر من الدقائق في الملعب، لكن بيب جوارديولا يرى أن مستقبل الشاب في ملعب الاتحاد ولا مجال للحديث عن رحيله.