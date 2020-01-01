تغطية مباشرة: مباريات اليوم لفرق برشلونة، ليفربول، يوفنتوس، ميلان، الهلال، الأهلي

نابولي يرفض الخسارة أمام سامبدوريا
2020-12-13T16:23:02Z
حوّل نابولي تأخره أمام سامبدوريا لانتصار بهدفين لهدف
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اكتساح روما لفريق بولونيا
2020-12-13T16:22:23Z
فاز روما بخماسية لهدف على بولونيا
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أتالانتا يسحق فيورنتينا
2020-12-13T16:21:27Z
فاز أتالانتا بثلاثية نظيفة على فيورنتينا
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كريستيانو رونالدو يخوض المباراة رقم 100 مع يوفنتوس
2020-12-13T16:11:29Z
يتواجد أساسيًا أمام جنوى
Meno di un'ora a #GenoaJuve ⌛️— JuventusFC (@juventusfc) December 13, 2020
Scendiamo in campo così ⚪️⚫️ pic.twitter.com/4PJzi7rEAO
توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس
2020-12-13T16:08:24Z
تعادل توتنهام بهدف لمثله أمام كريستال بالاس ليهدي فرصة إلى ليفربول لتصدر البريميرليج
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تشكيل الهلال والوحدة
2020-12-13T15:45:45Z
القائمة الأساسية لفريقي #الهلال و #الوحدة#الهلال_الوحدة pic.twitter.com/EfArpeWrYI— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 13, 2020
تشكيل ليفربول لمواجهة فولهام
2020-12-13T15:37:59Z
📋 | إليكم كيف اختيارات المدرب يورغن كلوب لمواجهة فولهام في #الدوري_الإنجليزي_الممتاز 🔴👊#فولهام_ليفربول— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 13, 2020
رين يتفوق على نيس
2020-12-13T15:03:52Z
فاز رين بهدف نظيف على نيس
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ريال سوسييداد يسقط في فخ التعادل أمام إيبار
2020-12-13T15:01:12Z
تعادل ريال سوسييداد بهدف لمثله أمام إيبار ليعود إلى الصدارة بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد
Getty
ساوثامبتون يسحق شيفيلد يونايتد
2020-12-13T14:28:14Z
فاز ساوثامبتون بثلاثية نظيفة على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي
Getty
إنتر يفلت من قبضة كالياري في الدقائق الأخيرة
2020-12-13T14:25:29Z
حوّل إنتر تأخره بهدف نظيف إلى انتصار بثلاثية على كالياري في الدوري الإيطالي
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