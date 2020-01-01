تغطية مباشرة: مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والدوري السعودي ومباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

جلادباخ يتعادل مع هيرتا برلين وكولن ينتصر على ماينتس
2020-12-12T16:26:42Z
تعادل بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف لمثله أمام هيرتا برلين
بينما خطف كولن الفوز بهدف نظيف على ماينتس
Getty Images
شتوتجارت يُسقط دورتموند في الدوري الألماني
2020-12-12T16:24:38Z
انتصر شتوتجارت 5-1 على بوروسيا دورتموند في الجولة 11 من الدوري الألماني بملعب "سيجنال إيدونا بارك"
Getty Images
لايبزيج ينتصر على فيردر بريمن
2020-12-12T16:21:40Z
تفوق لايبزيج بثنائية نظيفة على فيردر بريمن في الجولة 11 من الدوري الألماني وقفز إلى صدارة المجموعة
Getty Images
كروتوني ينتصر برباعية على سبيزيا
2020-12-12T15:54:46Z
حقق كروتوني أول انتصار له في الدوري الإيطالي بالفوز على سبيزيا برباعية لهدف
Getty Images
فالنسيا يتعادل مع بيلباو
2020-12-12T15:26:58Z
تعادل فالنسيا بهدفين لمثلهما أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني
Getty
أستون فيلا يخطف انتصارًا صعبًا أمام وولفرهامبتون
2020-12-12T15:25:11Z
نجح أستون فيلا في الفوز بهدف نظيف على وولفرهامبتون
imago images / Sportimage
البنك الأهلي يحقق أول نقطة له في الدوري المصري
2020-12-12T15:24:19Z
تعادل البنك الأهلي مع وادي دجلة بهدف لكل فريق
#البنك_الأهلي يخطف تعادل قاتل مع #وادى_دجلة ١/١— WATCH iT! (@WatchiTMENA) December 12, 2020
تقدم صلاح أمين لوادى دجلة فى الدقيقة 34 وتعادل عاصم صلاح للبنك الأهلى فى الدقيقة 95#الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/kyNHJwuOvd
بث مباشر ..الاتفاق وضمك
2020-12-12T15:24:03Z
شاهد مباشرة مبارة الباطن والفتح
2020-12-12T15:23:26Z
بث مباشر .. مباريات الدوري السعودي
2020-12-12T15:21:35Z
تغطية حية
تابع البث المباشر لجميع مباريات الدوري السعودي اليوم، السبت، 12 ديسمبر
التعادل السلبي يحسم مواجهة أبها والتعاون
2020-12-12T15:17:04Z
مباراة انتهت دون أهداف
كارتيرون