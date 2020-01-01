رسمياً.. يوفنتوس يتوج بدلاً للدوري الإيطالي
اللقب التاسع على التوالييوفنتوس يحسم لقب الدوري بشكل رسمي، بعد الفوز على سامبدوريا بهدفين نظيفين، في الجولة 36 من عمر المسابقة وقبل جولتين على نهايتها.
لقب جديد على أعتاب يوفنتوس
التتويج يقتربفيديريكو بيرنارديسكي يحسم النتيجة لصالح يوفنتوس بالهدف الثاني، ليقترب الفريق من الفوز بالدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي.
إصابة مُقلقة لديبالا
قد يغيب أمام ليونديبالا يغادر أرض الملعب في الدقيقة 40 وينزل بدلاً منه جونزالو هيجواين، وسط شكوك حول مشاركته أمام ليون بدوري أبطال أوروبا الشهر القادم.
الحسم يقترب
رونالدو يسجل الأولالمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الأول ليوفنتوس مع نهاية الشوط الأول، ليقترب فريقه من حسم البطولة أمام سامبدوريا.
رقم قياسي لمانشستر يونايتد
فيرنانديش يحقق العلامة الكاملة
برونو فيرنانديش صانع ألعاب مانشستر يونايتد، قاد الشياطين الحمر للفوز على ليستر سيتي 1/0 من ركلة جزاء، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.
الشياطين الحمر تأهلوا إلى دوري أبطال أوروبا، بعد الحصول على 14 ركلة جزاء بالنسخة الحالية من البريميرليج، وهو الرقم الأعلى لأي فريق بموسم واحد، فيرنانديش سجل 100% من الركلات التي سددها.
أرتيتا يؤكد التعاقد مع مدافع
إصابة قوية لموستافي
ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، خرج في تصريحات صحفية بعد الفوز على واتفورد 3/2 بالجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، ليؤكد رغبته في التعاقد مع مدافع جديد، بسبب الإصابة القوية لشكودران موستافي.
وقال الإسباني:"الإصابة تبدو خطيرة جداً، يعاني من مشكلة في أوتار الركبة، وربما يغيب عن بداية الموسم القادم، وهو ما سيؤدي لأزمة عددية في خط الدفاع يجب حلها في سوق الانتقالات".
صراع الهدافين
إيموبيلي يتفوق
مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي يواصل تفوقه في صراع الهدافين بعد تسجيله ثلاثية في فوز فريقه 5/1 على فيرونا.
اللاعب الإيطالي وصل رصيده من الأهداف إلى الرقم 34، متفوقاً بـ4 أهداف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.
موقف الدوري الإيطالي
ليلة حاسمة ليوفنتوس
يوفنتوس يحتل المركز الأول بجدول الدوري بـ80 نقطة، مقابل 76 لصالح إنتر الثاني، ثم أتالانتا برصيد 75 نقطة بالتساوي مع لاتسيو الرابع.
كتيبة ماوريتسيو ساري تحتاج للفوز بأي نتيجة على سامبدوريا الليلة من أجل حسم لقب الدوري بشكل نهائي، قبل جولتين فقط على نهاية المسابقة.
وأما روما يأتي بالمركز الخامس بـ64 نقطة، مقابل 60 لميلان و69 لنابولي، حيث يتنافس الثلاثي على مقعدين بالدوري الأوروبي، أحدهما مباشر والآخر عن طريق مرحلة تمهيدية.
تشكيل يوفنتوس أمام سامبدوريا
رونالدو وديبالا في الهجوم
L'undici bianconero per #JuveSamp 👇👇👇#ForzaJuve pic.twitter.com/rsMYmGw0BO— JuventusFC (@juventusfc) July 26, 2020
كلوب لن يذهب إلى مكتبه
المدرب الألماني يفضل الراحة
كلوب قال بعد فوز ليفربول على نيوكاسل 3/1:"لعبنا مباراة رائعة جداً، ربما ليست مثالية لاهتزاز شباكنا، ولكن الأمر كان طبيعياً بسبب التغييرات التي قمنا بها، لذلك لا يمكن الحكم على المجموعة التي ظهرت".
وأضاف:"عملنا بجد خلال المباراة وحاولنا التحسن بعد التبديلات، كانت طريقة مثالية لإنهاء الموسم بعد سلسلة من الاختبارات الصعبة".
وتابع:"لن أذهب لمكتبي لفترة طويلة جداً، الآن يجب قضاء المزيد من الوقت مع العائلة، قبل العودة مرة أخرى بعد 4 أسابيع".
سعادة لامبارد ورحيل بيدرو
المدرب الإنجليزي يشيد بروح الجماعة في تشيلسي
فرانك لامبارد قال بعد الفوز على وولفرهامبتون:"كانت مباراة صعبة أمام فريق جيد، ولكن الالتزام كان سلاحنا من أجل الفوز، الأمر الذي لم نشاهده في بعض الأوقات من الموسم".
وأضاف:"كرة ماونت رائعة وجيرو أظهر قيمته مرة أخرى، الأمر يعني لي الكثير، ربما لا يجب المبالغة في الفرحة بالتأهل لدوري أبطال أوروبا، لكن يجب الاحتفال بالعمل الجيد الذي قمنا به من خلال اللاعبين الشباب".
وتابع:"كانت هناك حالة من الشكوك بعد انتقالي هنا خاصة بعد رحيل هازارد، خسرنا أحد أهم اللاعبين في العالم، ولكن روح الجماعة تفوقت في النهاية".
وأما عن بيدرو:"لقد لعب مباراته الأخيرة معنا، لقد قدم الكثير مع الفريق داخل وخارج الملعب، وأود توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها بالنادي".
وداع مؤثر
الظهور الأخير لسيلفاوداع مؤثر لدافيد سيلفا صانع ألعاب مانشستر سيتي، بعد الظهور الأخير له مع الفريق في ملعب الاتحاد بالدوري الإنجليزي بعد قراره بالرحيل عن الفريق.
فاردي الهداف
جوائز البطولة
جيمي فاردي يستلم جائزة الهداف للدوري الإنجليزي بعد التسجيل 23 مرة، بفارق هدف عن داني إنجز وبيير أوباميانج من آرسنال وساوثامبتون.
وعلى جانب آخر حصل البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي، على القفاز الذهبي كأكثر الحراس حفاظاً على نظافة الشباك هذا الموسم، حيث خرج بشباك نظيفة في 17 مباراة.
وحصد زميله كيفن دي بروينه جائزة أفضل صانع ألعاب في البريميرليج، بعد صناعة 20 هدفاً مع سيتي على مدار البطولة.
رقم مزعج لدافيد لويز
الكوارث تتوالي على المدافع البرازيلي
دافيد لويز مدافع آرسنال، تسبب في ركلة الجزاء الخامسة له هذا الموسم في فوز آرسنال على واتفورد 3/2 في الجولة الأخيرة من البطولة.
ويعتبر بذلك البرازيلي هو اللاعب الأكثر تسبباً في ركلات جزاء ضد فريقه في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي.
اعتزال نجم إيفرتون
أحد أساطير الناديمباراة الليلة بين إيفرتون وبورنموث التي انتهت بفوز الأخير 3/1، كانت الأخيرة للايتون باينز ظهير التوفيز الذي اعتزل كرة القدم.
نهاية الموسم
نتائج الجولة الأخيرة
فوز آرسنال على واتفورد 3/2، بيرنلي على برايتون 2/1، تشيلسي على وولفرهامبتون 2/0، تعادل كريستال بالاس مع توتنهام 1/1، فوز إيفرتون على بورنموث 3/1، خسارة ليستر سيتي من مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين.
وأما في ملعب الاتحاد فقد فاز مانشستر سيتي على نوريتش بخماسية نظيفة، وفاز ليفربول على نيوكاسل 3/1، ساوثامبتون على شيفيلد 3/1، وتعادل وست هام مع أستون فيلا 1/1.
وبهذه النتائج يصبح ليفربول في المركز الأول بـ99 نقطة، يليه مانشستر سيتي 81، ثم مانشستر يونايتد وتشيلسي 66 نقطة إلى دوري أبطال أوروبا.
وأما ليستر سيتي فيتأهل مع توتنهام للدوري الأوروبي، ويهبط كل من بورنموث وواتفورد ونوريتش سيتي إلى دوري الدرجة الأولى.
دي بروينه يعادل رقم هنري
إنجاز مبهر للبلجيكي
كيفين دي بروينه يعادل رقم النجم الفرنسي تييري هنري، بعدما نجح في صناعة 20 هدفاً مع مانشستر سيتي هذا الموسم، وهو الرقم الأكبر لأي لاعب في موسم واحد.
هدف قاتل من برونو
مانشستر يقتربمانشستر يونايتد يقترب من التأهل لدوري أبطال أوروبا، بعد تسجيل الهدف الأول بشباك ليستر سيتي من ركلة جزاء أحرزها برونو فيرنانديش.
انطلاق الشوط الثاني
الشوط الأخير في الموسم الحاليانطلاق الشوط الثاني من الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي، وسط ترقب كبير حول المقاعد الأوروبية للموسم القادم.
نهاية الشوط الأول
ختام مثير للبريميرليجنتائج الشوط الأول من الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي، جاءت بتقدم آرسنال على واتفورد 3/1، توتنهام ضد كريستال بالاس بهدف دون رد، مانشستر سيتي على نوريتش سيتي 2/0، وتعادل نيوكاسل مع ليفربول بهدف لكل منهما، ومانشستر يونايتد مع ليستر سيتي بدون أهداف، وتقدم تشيلسي على وولفرهامبتون بثنائية نظيفة.
ماونت يتقدم لتشيلسي
هدف التأهل للأبطال؟
لاعب الوسط الشاب ماسون ماونت، يخطف هدف التقدم لصالح تشيلسي أمام وولفرهامبتون، ليقترب بفريقه من التأهل لدوري أبطال أوروبا.
لحظات قليلة وتمكن زميله أوليفييه جيرو من إضافة الثاني، نحو انتصار جديد لصالح البلوز في الجولة الأخيرة والحاسمة.
هدف من دي بروينه
مانشستر سيتي يتقدمصانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروينه ينجح في تسجيل الهدف الثاني لصالح سيتي أمام نوريتش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.
واتفورد يحاول العودة
هدف من ركلة جزاء والنتيجة 3/1تروي ديني يحاول تقليص الفارق لصالح واتفورد أمام آرسنال، بعدما سجل الهدف الأول لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 43.
تعادل ليفربول
فان دايك يهز الشباكالمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك، يتمكن من تعديل النتيجة لصالح ليفربول أمام نيوكاسل، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 38 لتصبح النتيجة 1/1.
تألق أوباميانج
المهاجم الجابوني يقترب من فارديأوباميانج يواصل التألق على ملعب الإمارات، بتسجيل الهدف الثالث لآرسنال ضد واتفورد والثاني له، ليرفع رصيده من الأهداف إلى الرقم 22 بفارق هدف عن متصدر الهدافين جيمي فاردي.
كين يواصل التألق
هدف التقدم لتوتنهامالمهاجم الإنجليزي هاري كين يسجل الأول لصالح توتنهام ضد كريستال بالاس في الدقيقة 13، ليواصل تألقه بعد العودة من التوقف.
تيرني يضيف الثاني لآرسنال
واتفورد يقترب من الهبوطكيران تيرني ظهير أيسر آرسنال، يضيف الهدف الثاني لصالح المدفعجية لتصبح النتيجة 2/0 ويقترب واتفورد من الهبوط.
إثارة في ملعب الاتحاد
هدف مباغت لمانشستر سيتيأونيل هيرنانديز لاعب نوريتش سيتي يفتتح التسجيل أمام مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الدقيقة الثامنة، ولكن الحكم لم يحتسبه، ليسجل جيسوس هدف التقدم لأصحاب الأرض وتصبح النتيجة لفريقه 1/0.
بداية نارية
تقدم آرسنال ونيوكاسلآرسنال يفتتح التسجيل مبكراً ضد واتفورد من ركلة جزاء سجلها أوباميانج، بينما تقدم نيوكاسل يونايتد على ليفربول بهدف دوايت جايل في الدقيقة الأولى.
صراع الأبطال والدوري الأوروبي
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الجولة الأخيرة
ليفربول يحتل المركز الأول وحسم البطولة بـ96 نقطة، يليه مانشستر سيتي 78، ثم مانشستر يونايتد وصراع دوري الأبطال في المركز الثالث بـ63 بالتساوي مع تشيلسي الرابع، ثم ليستر سيتي الخامس بـ62 نقطة.
وأما بالنسبة للدوري الأوروبي فيأتي وولفرهامبتون في المركز الساس بـ59 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن توتنهام صاحب المركز السابع.
جيرو يقود هجوم تشيلسي
فرانك لامبارد يختار الفرنسي بالمواجهة الحاسمة ضد وولفرهامبتون
Today's Chelsea team. 💪#CHEWOL pic.twitter.com/5AkCJrc0G5— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 26, 2020
مانشستر يونايتد بالقوة الضاربة
سولشاير يختار التشكيل الأقوى ضد ليستر سيتي
📣 Here it is... our final #PL starting XI of the campaign 👊#MUFC #LEIMUN @DHLManUtd— Manchester United (@ManUtd) July 26, 2020
تشكيل متوازن لمانشستر سيتي
محرز على الدكة أمام نوريتش سيتي
Your City line-up! 🙌— Manchester City (@ManCity) July 26, 2020
XI | Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, D Silva (C), Foden, Jesus, Sterling
Subs | Carson, Stones, Zinchenko, Gundogan, Bernardo, Mendy, Mahrez, Fernandinho, Otamendi
⚽️ @HaysWorldwide
🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/o0VWaTIbbr
صلاح على دكة البدلاء
تغييرات في قائمة ليفربولالمدرب يورجن كلوب يقوم بالعديد من التغييرات في تشكيل ليفربول بالجولة الأخيرة ضد نيوكاسل، أبرزها غياب محمد صلاح وساديو ماني عن التشكيل الأساسي.
التشكيلة الأساسية للمباراة الأخيرة في موسم 2019/2020! 🔴🙌#نيوكاسل_ليفربول— ليفربول (أبطال الدوري 🏆) (@LFC_Arabic) July 26, 2020