بث مباشر: برشلونة ضد نابولي وتشيلسي أمام بايرن ميونخ

كشف جويليرمو آمور، مدير العلاقات العامة في برشلونة، عن السبب وراء استبعاد أرتور ميلو من مباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا.

وقال آمور في تصريحات قبل المباراة: ""أرتور لم ينضم للمجموعة في الوقت المحدد وبالتالي لم يخضع لفحص فيروس كورونا الخاص بالنادي وبالتالي لم يتم إدراجه في قائمة اللقاء".

"هدفنا اليوم هو الانتصار ولا شيء آخر"