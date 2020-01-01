بث مباشر: برشلونة ضد نابولي وتشيلسي أمام بايرن ميونخ

الحكم يلغي هدف ميسي
بيريشيتش يعمق جراح تشيلسي
ليونيل ميسي يضم نابولي لضحاياه
لونجليه يفتتح التسجيل لصالح برشلونة
بايرن ميونخ يتقدم على تشيلسي
آمور يكشف سبب استبعاد أرتور من لقاء نابولي
كشف جويليرمو آمور، مدير العلاقات العامة في برشلونة، عن السبب وراء استبعاد أرتور ميلو من مباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا.
وقال آمور في تصريحات قبل المباراة: ""أرتور لم ينضم للمجموعة في الوقت المحدد وبالتالي لم يخضع لفحص فيروس كورونا الخاص بالنادي وبالتالي لم يتم إدراجه في قائمة اللقاء".
"هدفنا اليوم هو الانتصار ولا شيء آخر"
تشكيل بايرن ميونخ ضد تشيلسي
بالقوة الضاربة
Hudson-Odoi starts against the team he could've joined 👀— Goal (@goal) August 8, 2020
Team news is in for Bayern Munich vs Chelsea 👇#UCL #FCBCHE pic.twitter.com/oAgHfJvsdf
تشكيل تشيلسي لمواجهة بايرن ميونخ
إصابات كثيرة في البلوز
Today’s team to play Bayern Munich! 📝 #BAYCHE pic.twitter.com/P16KYuM0Lm— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 8, 2020
تشكيل نابولي ضد برشلونة
إنسيني أساسيًا
📌 StartingXI: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne.— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 8, 2020
⚽ #BarçaNapoli
🏆 @ChampionsLeague
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/GCONVJTLl6
تشكيل برشلونة لمواجهة نابولي
تواجد لجريزمان
#Culers, your starting XI!#BarçaNapoli | @ChampionsLeague pic.twitter.com/wxuEXA6YXe— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2020