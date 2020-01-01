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بث مباشر: برشلونة ضد نابولي وتشيلسي أمام بايرن ميونخ

تابع مباريات اليوم 8 أغسطس في دوري أبطال أوروبا

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FABIAN RUIZ NAPOLI LIONEL MESSI BARCELONA CHAMPIONS LEAGUE 25022020
Getty Images

الحكم يلغي هدف ميسي

2020-08-08T19:32:46Z

في الدقيقة 30 استطاع ميسي إضافة الثالث لصالح برشلونة لكن الحكم ألغاه بداعي لمسة اليد

بيريشيتش يعمق جراح تشيلسي

2020-08-08T19:26:15Z

نجح إيفان بيريشيتش في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 22 من صناعة ليفاندوفسكي

ليونيل ميسي يضم نابولي لضحاياه

2020-08-08T19:25:11Z

سجل ميسي الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 22 ليمنح الفريق فرصة أكبر للتأهل إلى ربع النهائي

لونجليه يفتتح التسجيل لصالح برشلونة

2020-08-08T19:11:53Z

ومن ضربة ركنية في الدقيقة 10 سجل كليمون لونجليه هدف برشلونة من ضربة ركنية

بايرن ميونخ يتقدم على تشيلسي

2020-08-08T19:10:49Z

سجل ليفاندوفسكي أول أهداف بايرن ميونخ أمام تشيلسي في الدقيقة العاشرة

آمور يكشف سبب استبعاد أرتور من لقاء نابولي

2020-08-08T18:43:00Z

كشف جويليرمو آمور، مدير العلاقات العامة في برشلونة، عن السبب وراء استبعاد أرتور ميلو من مباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا.

وقال آمور في تصريحات قبل المباراة: ""أرتور لم ينضم للمجموعة في الوقت المحدد وبالتالي لم يخضع لفحص فيروس كورونا الخاص بالنادي وبالتالي لم يتم إدراجه في قائمة اللقاء".

"هدفنا اليوم هو الانتصار ولا شيء آخر"