تشكيل ليفربول
صلاح يقود الهجوم كالعادة وميلنر ظهيراً أيمن رغم عودة آرنولد
يبدأ الألماني يورجن كلوب بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (أليسون / جيمس ميلنر ، جويل ماتيب ، فيرجيل فان دايك ، آندرو روبرتسون / جوردان هندرسون ، فابينيو ، جيورجينيو فينالدوم / محمد صلاح ، روبيرتو فيرمينو ، ساديو ماني).
كلوب يبدأ بالقوة الضاربة من أجل الحفاظ على الصدارة 🔴 pic.twitter.com/FPWqObkCIv— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 24, 2019
بدلاء الريدز: (سيمون مينيوليه ، ترينت أليكساندر-آرنولد ، نابي كيتا ، آدم لالانا ، شيردان شاكيري ، دانييل ستوريدج ، ديفوك أوريجي).
تشكيل مانشستر يونايتد
مارسيال يغيب للإصابة، ولينجارد يبدأ من مقاعد البدلاء
يبدأ المدرب أوله جونار سولشار بطريقة (4-3-1-2)، وبتشكيلة تضم: (دافيد دي خيا / آشلي يونج ، كريس سمولينج ، فيكتور لينديلوف ، لوك شاو / آندير هيريرا ، سكوت ماكتوميناي ، بول بوجبا / خوان ماتا / روميلو لوكاكو ، ماركوس راشفورد).
سولشاير قد يُهدي الدوري اليوم للطرف الأزرق من مدينة مانشستر 😉🔵 pic.twitter.com/o1I7POKTSc— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 24, 2019
بدلاء الشياطين الحمر: (سيرخيو روميرو ، إيريك بايي ، ديوجو دالوت ، جيسي لينجارد ، أندرياس بيريرا ، فريد ، أليكسيس سانشيز).
يستضيف اللقاء استاد أولد ترافورد، والصافرة للحكم مايكل أوليفر
صعد الشياطين الحُمر إلى دور الـ8 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد تغلبهم على فريق تشيلسي بهدفين دون رد ، أما في الدوري فيتحل الفريق حاليًا المركز الرابع برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الخامس، فبعد 26 مباراة استطاع زملاء بول بوجبا تحقيق الانتصار في 15 مباراة، وتعادلوا في ست وخسروا خمس مباريات.
سقط الريدز في فخ التعادل أمام بايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أما في الدوري فيظل زملاء محمد صلاح في المركز الثاني مؤقتًا في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة من 26 مباراة فقط، خلف السيتيزنس صاحب الصدارة حاليًا، وحتى الآن استطاع الريدز أن يحقق 20 انتصار، وتعادل في خمس مباريات، وتلقى هزيمة واحدة فقط.
أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – لديربي الكراهية بين مانشستر يونايتد وليفربول، والذي يجمع بينهما في إطار الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.