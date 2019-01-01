20’ تمريرة طولية فى إتجاه ماركوس راشفورد الذي استخلص الكرة من امام فان دايك ومن ثم يمررها إلى اندرياس بيريرا الذي سددها تسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية