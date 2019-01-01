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مانشستر يونايتد × ليفربول | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، علي ملعب أولد ترافورد

محدث
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2019-10-20T15:59:10Z

28’ عرضية من أرنولد من الجهة اليمنى تلقاها روبيرتو فيرمينو برأسية غير متقنة تمر بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-10-20T15:57:55Z

27’ عرضية خطيرة من الجهة اليمنى عن طريق وان بيساكا لداخل المنطقة لكن ابعدها فيرجيل فان دايك إلى رمية تماس

2019-10-20T15:56:15Z

26’ توغل رائع من ماركوس راشفورد من داخل يسار المنطقة ومن ثم يمررها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكنها بدون متابعة يستخلصها دفاع ليفربول بنجاح

2019-10-20T15:55:11Z

25’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق سكوت ماكتوميني لكنها فى منتصف المرمي بين أحضان أليسون 

2019-10-20T15:54:12Z

23’ عرضية من ارنولد من خارج المنطقة فى إتجاه روبيرتو فيرمينو الذي حاول تسديد بالرأس لكنها تصل سهلة إلي ددفيد دي خيا

2019-10-20T15:53:10Z

22’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء واستحواذ من لاعبي ليفربول علي الكرة فى منتصف الميدان

2019-10-20T15:51:29Z

21’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس أليسون من امام الجميع

2019-10-20T15:50:18Z

20’ تمريرة طولية فى إتجاه ماركوس راشفورد الذي استخلص الكرة من امام فان دايك ومن ثم يمررها إلى اندرياس بيريرا الذي سددها تسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-10-20T15:49:05Z

19’ عرضية من ديفوك أوريجي من الجهة اليسري لداخل المنطقة لكن ابعدها آشلي يانج إلى رمية تماس

2019-10-20T15:48:28Z

18’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليفربول وتراجع من لاعبي مانشستر يونايتد إلى الخلف 

2019-10-20T15:47:06Z

17’ تمريرة من وان بيساكا إلي أندرياس هيريرا داخل يمين المنطقة ليرسلها عرضية تصل سهلة بين أحضان أليسون 

2019-10-20T15:46:24Z

16’ تمريرة طولية من فيرجيل فان دايك فى إتجاه روبيرتو فيمينو علي حدود المنطقة لكنها تفتقد الدقة وتصل بين أحضان ديفيد دي خيا

2019-10-20T15:44:32Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول والتعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-10-20T15:43:59Z

14’ تمريرات بين أقدام لاعبي ليفربول فى منتصف ملعب مانشستر يونايتد

2019-10-20T15:42:11Z

13’ تسديدة قوية من علي حدود المنطقة عن طريق فينالدوم لكنها فى منتصف المرمي بين أحضان ديفيد دي خيا 

2019-10-20T15:41:29Z

12’ إنطلاقة من أندرياس بيريرا من علي حدود المنطقة ومحاولة التسديد لكنها تصل سهلة بين أحضان الحارس أليسون 

2019-10-20T15:39:58Z

11’ تمريرة طولية علي حدود المنطقة تلقاها ساديو مانيه برأسية علي الجهة اليسري امام روبيرتو فيرمينو الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلي المرمي 

2019-10-20T15:39:16Z

10’ تنفيذ الخطأ بعرضية من أندرياس بيريرا لداخل المنطقة لكن استخلصها بشكل رائع اندرو روبيرتسون من امام ماركوس راشفورد 

2019-10-20T15:38:38Z

9’ خطأ من الجهة اليمنى لصالح مانشستر يونايتد بعد تدخل قوي من جوردان هندرسون علي ألفريد 

2019-10-20T15:37:28Z

8’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق آرون وان بيساكا لداخل المنطقة لكن ابعدها المدافع جويل ماتيب من قلب المنطقة 

2019-10-20T15:36:49Z

7’ خطأ لصالح مانشستر يونايتد بعد تدخل قوي من ارنولد علي ماركوس راشفورد فى منتصف الميدان 

2019-10-20T15:35:52Z

6’ تمريرات بين أقدام لاعبي مانشستر يونايتد علي حدود منطقة جزاء ليفربول لمحاولة الإختراق من العمق 

2019-10-20T15:35:20Z

5’ عرضية من ماركوس روخو من الجهة اليسري لكنها مرت بعيدة عن مرمي أليسون إلى ضربة مرمي 

2019-10-20T15:34:03Z

4’ تمريرة من أندرو روبيرتسون علي الجهة اليسري فى إتجاه ديفوك أوريجي لكن تدخل معه فيكتور ليندلوف واستخلصها من امامه بنجاح 

2019-10-20T15:32:59Z

3’ عرضية من ارنولد من الجهة اليمنى فى إتجاه روبيرتو فيرمينو لكن استخلصها المدافع فيكتور ليندلوف 

2019-10-20T15:30:32Z

2’ محاولة التوغل من ماركوس راشفورد من الجهة اليسري لكن استخلصها من امامه فابينيو بنجاح 

الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

2019-10-20T15:28:04Z

التشكيل الرسمي لليفربول

2019-10-20T14:58:15Z

يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من

أليسون / ترينت ارنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / جوردان هندرسون / فابينيو / جورجينيو فينالدوم / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو / ديفوك أوريجي 

البدلاء / نابي كيتا / جو جوميز / جيمس ميلنر / أليكس تشامبيرلين / آدم لالانا / ديان لوفرين / أدريان 

التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد

2019-10-20T14:55:42Z

يبدأ المدرب أولي جونار سولشاير بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من

ديفيد دي خيا / آرون وان بيسكا / فيكتور لينددلوف / هاري ماجواير / اكسيل توانزيبي / سكوت ماكتوميني / فريد / دانييل جيمس / أندرياس بيريرا / آشلي يانج / ماركوس راشفورد 

البدلاء / خوان ماتا / ماركوس روخو / سيرخيو روميرو / براندون ويليامز / أنتوني مارسيال / جاميس جارنر / ماسون جرينوود

2019-10-19T22:29:27Z

على الجانب الآخر، يعيش الشياطين الحُمر فترات صعبة في البريميرليج، هذا الموسم تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، وكانت أخر مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل وخسروا بهدف نظيف على ملعب "جيمس بارك" فى الجولة الثامنة من الدوري، وبهذه الخساره تجمد رصيد الشياطين الحُمر عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 8 مباريات، استطاع أن يحقق الانتصار فى مباراتين وخسر في ثلاثة، تعادل مثلهم.

2019-10-19T22:29:15Z

واصل الريدز سلسلة انتصاراته في البريميرليج، بعد تحقيق فوزًا صعبًا على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثامنة من عمر المسابقة، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، وبهذا الانتصار يحقق ليفربول العلامة الكاملة، بالفوز فى 8 مباريات حتى الآن ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.

2019-10-19T22:29:04Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يحل ليفربول ضيفًا ثقيلاً على مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.