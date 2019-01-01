الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
كل الطرق تؤدي إلى مسرح الأحلام 🏟️🔴 pic.twitter.com/vN4rnggnHk— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 20, 2019
التشكيل الرسمي لليفربول
يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من
أليسون / ترينت ارنولد / جويل ماتيب / فيرجيل فان دايك / أندرو روبيرتسون / جوردان هندرسون / فابينيو / جورجينيو فينالدوم / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو / ديفوك أوريجي
TEAM NEWS 🆚 @ManUtd @Alissonbecker returns in goal 👊 #MUNLIV— Liverpool FC (@LFC) October 20, 2019
البدلاء / نابي كيتا / جو جوميز / جيمس ميلنر / أليكس تشامبيرلين / آدم لالانا / ديان لوفرين / أدريان
التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد
يبدأ المدرب أولي جونار سولشاير بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من
ديفيد دي خيا / آرون وان بيسكا / فيكتور لينددلوف / هاري ماجواير / اكسيل توانزيبي / سكوت ماكتوميني / فريد / دانييل جيمس / أندرياس بيريرا / آشلي يانج / ماركوس راشفورد
Today's #MUFC starting XI! 📝#MUNLIV— Manchester United (@ManUtd) October 20, 2019
البدلاء / خوان ماتا / ماركوس روخو / سيرخيو روميرو / براندون ويليامز / أنتوني مارسيال / جاميس جارنر / ماسون جرينوود
على الجانب الآخر، يعيش الشياطين الحُمر فترات صعبة في البريميرليج، هذا الموسم تحت قيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، وكانت أخر مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل وخسروا بهدف نظيف على ملعب "جيمس بارك" فى الجولة الثامنة من الدوري، وبهذه الخساره تجمد رصيد الشياطين الحُمر عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 8 مباريات، استطاع أن يحقق الانتصار فى مباراتين وخسر في ثلاثة، تعادل مثلهم.
واصل الريدز سلسلة انتصاراته في البريميرليج، بعد تحقيق فوزًا صعبًا على ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثامنة من عمر المسابقة، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، وبهذا الانتصار يحقق ليفربول العلامة الكاملة، بالفوز فى 8 مباريات حتى الآن ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.