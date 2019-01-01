90+4’نهاية المباراة
A first defeat of the season for #MUFC. #MUNCRY— Manchester United (@ManUtd) August 24, 2019
باتريك فان أنهولت يسجل الثاني لكريستال بالاس
في وقت قاتل
90+2’الهدف جاء بعد انطلاقة رائعة من العمق عن طريق ويلفريد زاها ثم تدخل هاري ماجواير ليبعد الكرة بالخطأ لتصل أمام القادم من الخلف باتريك فان أنهولت الذي إستقبل الكرة وسددها قوية إصطدمت بدافيد دي خيا وسكنت الشباك
THE PALACE#CPFC | #MUNCRY pic.twitter.com/9jYsTPO5c7— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 24, 2019
دانييل جيمس يعدل النتيجة لمانشستر يونايتد
في اللحظات الأخيرة من من الوقت الأصلي
89’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق بول بوبجا في إتجاه دانييل جيمس المنطلق على حدود المنطقة ثم إستقبل الكرة وسددها في الزاوية التسعين بشكل رائع سكنت الشباك
DANIEL JAMES AGAAAAAAAAIN! 1-1! @Daniel_James_97 #MUFC #MUNCRY pic.twitter.com/NkaGg7YGsO— Manchester United (@ManUtd) August 24, 2019
تبديل في صفوف مانشستر يونايتد
تبديل في صفوف كريستال بالاس
تبديل في صفوف مانشستر يونايتد
45+3’نهاية الشوط الأول
A big second 45 minutes is needed at Old Trafford. #MUFC #MUNCRY— Manchester United (@ManUtd) August 24, 2019
تبديل أول إضطراري في صفوف مانشستر يونايتد
جوردان أيو يسجل الأول لكريستال بالاس
وسط غفلة من دفاعات مانشستر يونايتد
33’الهدف جاء بعد تمريرة طويلة من الحارس فيسينتي جوايتا حولها جيفري شلوب برأسية رائعة وضعت جوردان أيو منفردًا بالمرمى، ثم إستقبل الكرة بهدوء وسددها أرضية على يمين الحارس دافيد دي خيا
JORDANNNNNNNNNN pic.twitter.com/e2phvJznag— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 24, 2019
تشكيل كريستال بالاس
يبدأ المدرب رودي هودجسون بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
فيسينتي جوايتا / جويل وارد / جاري كاهيل / مارتن كيلي / باتريك فان أنهولت / جيمس مكارثر / لوكا ميليفوجيفيتش / شيخ كوياتيه / ويلفريد زاها / جوردان أيو / جيفري شلوب
A reminder of the side...— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 24, 2019
💪 A debut for @GaryJCahill! #CPFC | #MUNCRY
تشكيل مانشستر يونايتد
يبدأ المدرب أولي سولشاير بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
دافيد دي خيا / أرون وان بيساكا / فيكتور ليندلوف / هاري ماجواير / لوك شاو / بول بوبجا / سكوت ماكتوميني / دانييل جيمس / جيسي لينجارد / ماركوس راشفورد / أنتوني مارسيال
🚨 TODAY'S #MUFC LINE-UP 🚨— Manchester United (@ManUtd) August 24, 2019
قدم فريق كريستال بالاس موسم جيد إلى حد ما في الموسم الماضي، وأتى الفريق في النصف الثاني من الجدول وبالتحديد في المركز الثاني عشر برصيد 49 نقطة، بعد أن نجح في تحقيق 14 انتصار وتعادل في 7 مباريات وتلقى 17 خسارة طوال مشواره في البريمرليج، واستهل الموسم الحالي بملاقاة فريق إيفرتون لينتهي اللقاء بتعادل سلبي، ثم تلقى خسارة في الجولة الثانية على فريق شيفيلد يونايتد الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
سقط الشياطين الحُمر في فخ التعادل في ثاني جولات البريمرليج أمام وولفرهامتون بهدف لمثله، في المباراة التي استضافها ملعب مولينيو معقل الذئاب، واستهل الفريق مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام بشكل رائع حيث استطاع أن يسقط تشيلسي برباعية نظيفة، ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وحيد.