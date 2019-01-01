قدم فريق كريستال بالاس موسم جيد إلى حد ما في الموسم الماضي، وأتى الفريق في النصف الثاني من الجدول وبالتحديد في المركز الثاني عشر برصيد 49 نقطة، بعد أن نجح في تحقيق 14 انتصار وتعادل في 7 مباريات وتلقى 17 خسارة طوال مشواره في البريمرليج، واستهل الموسم الحالي بملاقاة فريق إيفرتون لينتهي اللقاء بتعادل سلبي، ثم تلقى خسارة في الجولة الثانية على فريق شيفيلد يونايتد الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.