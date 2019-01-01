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مانشستر يونايتد × كريستال بالاس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-08-24T15:55:40Z

90+3’عرضية من الجهة اليمنى عن طريق ماسون جرينوود أبعدت من دفاعات كريستال بالاس خارج المنطقة

باتريك فان أنهولت يسجل الثاني لكريستال بالاس

2019-08-24T15:53:29Z

في وقت قاتل

90+2’الهدف جاء بعد انطلاقة رائعة من العمق عن طريق ويلفريد زاها ثم تدخل هاري ماجواير ليبعد الكرة بالخطأ لتصل أمام القادم من الخلف باتريك فان أنهولت الذي إستقبل الكرة وسددها قوية إصطدمت بدافيد دي خيا وسكنت الشباك

 

2019-08-24T15:51:52Z

90+1’يارباااااااااااااااه، جنوووووووون في أولد ترافورد والثاني لكريستال بالاس عن طريق باتريك فان أنهولت

2019-08-24T15:50:50Z

90’عرضية عن طريق دانييل جيمس من اجلهة اليسرى إصطدمت بدفاعات كريستال بالاس وتحولت إلى رمية جانبية

دانييل جيمس يعدل النتيجة لمانشستر يونايتد

2019-08-24T15:49:26Z

في اللحظات الأخيرة من من الوقت الأصلي

89’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق بول بوبجا في إتجاه دانييل جيمس المنطلق على حدود المنطقة ثم إستقبل الكرة وسددها في الزاوية التسعين بشكل رائع سكنت الشباك

 

2019-08-24T15:48:36Z

88’جووووووووووووووول... دانييل جيمس يعدل النتيجة لمانشستر يونايتد

2019-08-24T15:46:16Z

87’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ويلفريد زاها تُبعد من دفاعات مانشستر يونايتد

تبديل في صفوف مانشستر يونايتد

2019-08-24T15:44:34Z

86’خروج سكوت ماكتوميني ودخول خوان ماتا بديلًا له

2019-08-24T15:44:15Z

85’خمس دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال التقدم للضيوف بهدف دون رد

2019-08-24T15:43:21Z

84’ضغط مستمر من لاعبي مانشستر يونايتد في هذه الأوقات بحثًا عن إحراز هدف تعديل النتيجة

2019-08-24T15:42:42Z

83’لا وجود لركلة جزاء بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو

2019-08-24T15:42:23Z

82’حكم المباراة يوقف اللعب وينتظر قرار الفيديو 

2019-08-24T15:41:05Z

81’اووووووووه.. مطالبات من ماركوس راشفورد بركلة جزاء بعد عركلة من جويل وارد داخل المنطقة

2019-08-24T15:40:41Z

80’عشر دقائق متبقية على نهاية المباراة ومازال التقدم لكريستال بالاس بهدف دون رد

تبديل في صفوف كريستال بالاس

2019-08-24T15:39:34Z

79’خروج جيفري شلوب ودخول أندروس تاونسيند بديلًا منه

2019-08-24T15:38:14Z

78’خطأ لصالح دانييل جيمس في الجانب الأيسر بعد تدخل من ويلفريد زاها

2019-08-24T15:36:02Z

77’كريستال بالاس ناجح الآن في الحفاظ على النتيجة حتى الآن 

2019-08-24T15:34:22Z

76’خطأ لصالح ماركوس راشفورد بعد تدخل من جويل وارد في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-08-24T15:33:22Z

75’ربع ساعة متبقية على نهاية المباراة ومازال التقدم للضيوف بهدف دون رد

2019-08-24T15:31:14Z

74’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق دانييل جيمس إلى داخل المنطقة إصطدمت بدفاعات كريستال بالاس وتحولت إلى ركنية

2019-08-24T15:30:28Z

73’ماركوس راشفورد سدد ركلة الجزاء قوية على يمين الحارس فيسينتي جوايتا إصطدمت بالقائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-24T15:29:31Z

72’ياربااااااااااااااااااااااااه، ماركوس راشفورد يهدر ركلة جزاء

2019-08-24T15:28:44Z

71’الحكم باول تيرني لم يتردد في إحتساب ركلة الجزاء لصالح سكوت ماكتوميني بعد تدخل من جيمس مكارثر داخل المنطقة

2019-08-24T15:28:31Z

70’اوووووووووه...ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد

2019-08-24T15:26:48Z

69’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر يونايتد في منتصف ميدان كريستال بالاس

2019-08-24T15:26:39Z

68’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-08-24T15:25:24Z

67’سقوط اللاعب لوكا ميليفوجيفيتش بداعي الإصابة بعد التدخل الأخير

2019-08-24T15:24:42Z

66’خطأ لصالح لوكا ميليفوجيفيتش بعد تدخل من بول بوبجا في منتصف الميدان

2019-08-24T15:24:36Z

65’دخول الطاقم الطبي لعلاجه

2019-08-24T15:23:48Z

64’سقوط اللاعب باتريك فان أنهولت بداعي الإصابة 

2019-08-24T15:22:19Z

63’ضغط من لاعبي مانشستر يونايتد في هذه الأوقات بحثًا عن إدراك هدف تعديل النتيجة

2019-08-24T15:20:54Z

62’تمريرة خاطئة من ماركوس راشفورد في إتجاه ماسون جرينوود المنطلق في الجانب الأيسر طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-24T15:20:25Z

61’كرة ثابتة نفذها آشلي يانج مقوسة لداخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-24T15:20:09Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لكريستال بالاس بهدف دون رد

2019-08-24T15:18:19Z

59’خطأ لصالح ماسون جرينوود بعد تدخل من ويلفريد زاها في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-08-24T15:17:42Z

58’راشفورد سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بعيدة لتتحول إلى ركلة مرمى

2019-08-24T15:16:53Z

57’مطالبات من لاعبي مانشستر يوناتيد بوجود ركلة جزاء لصالح أنتوني مارسيال وحكم المباراة يقول لاشيء

تبديل في صفوف مانشستر يونايتد

2019-08-24T15:15:55Z

56’خروج جيسي لينجارد ودخول ماسون جرينوود بديلًا له

2019-08-24T15:15:34Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للضيوف بهدف دون رد

2019-08-24T15:14:12Z

54’تصويبة قوية عن طريق أنتوني مارسيال من داخل المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-24T15:13:18Z

53’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق آرون وان بيساكا إلى داخل المنطقة قابلها آشلي يانج بتصويبة قوية علت العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-24T15:12:31Z

52’تصويبة قوية عن طريق بول بوجبا من خارج المنطقة إصطدمت بدفاعات كريستال بالاس

2019-08-24T15:10:16Z

51’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق جيسي لينجارد إلى داخل المنطقة تُبعد من الدفاعات

2019-08-24T15:09:36Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للضيوف بهدف دون رد

2019-08-24T15:08:46Z

49’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر يونايتد في منتصف الميدان

2019-08-24T15:08:02Z

48’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق آشلي يانج إلى داخل المنطقة قابلها ماركوس راشفورد بتصويبة مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-24T15:07:00Z

47’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي كريستال بالاس في منتصف الميدان

2019-08-24T15:06:09Z

46’انطلاق شوط المباراة الثاني

2019-08-24T14:49:52Z

45+2’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق جوردان أيو إصطدمت بدفاعات مانشستر يونايتد وتحولت إلى رمية جانبية

2019-08-24T14:48:50Z

45+1’ويلفريد زاها تحصل على خطأ في منتصف الميدان بعد تدخل من جيسي لينجارد

2019-08-24T14:47:52Z

45’خطأ لصالح آشلي يانج بعد تدخل من جيمس مكارثر في وسط الميدان

2019-08-24T14:46:31Z

44’جيفري شلوب انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية إصطدمت ببيساكا وتحولت إلى رمية جانبية

2019-08-24T14:45:43Z

43’تصويبة من خارج المنطقة عن طريق أنتوني مارسيال مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-24T14:43:46Z

42’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق جيسي لينجارد إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات كريستال بالاس

2019-08-24T14:42:49Z

41’ويلفريد زاها أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى وصلت إلى أحضان الحارس دافيد دي خيا

2019-08-24T14:41:34Z

40’بول بوبجا نفذ الخطأ بتصويبة قوية على المرمى مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-08-24T14:40:28Z

39’اووووووووووه.. أنتوني مارسيال تحصل على خطأ من مكان مميز من على حدود المنطقة بعد تدخل من جاري كاهيل استحق عليه بطاقة صفراء

2019-08-24T14:39:31Z

38’لاعبي مانشستر يونايتد يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان

2019-08-24T14:38:28Z

37’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق جيسي لينجارد تُبعد من دفاعات كريستال بالاس

2019-08-24T14:36:09Z

36’شيخ كوياتيه مرر كرة بينية في إتجاه ويلفريد زاها المنطلق داخل يسار المنطقة ثم سدد كرة قوية تصدى لها دافيد دي خيا لتتحول إلى ركنية

2019-08-24T14:34:59Z

35’آشلي يانج سدد كرة قوية بيمناه من خارج حدود المنطقة مرت بجانب القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

تبديل أول إضطراري في صفوف مانشستر يونايتد

2019-08-24T14:34:16Z

34’خروج لوك شاو ودخول آشلي يانج بديلًا له

جوردان أيو يسجل الأول لكريستال بالاس

2019-08-24T14:32:25Z

وسط غفلة من دفاعات مانشستر يونايتد

33’الهدف جاء بعد تمريرة طويلة من الحارس فيسينتي جوايتا حولها جيفري شلوب برأسية رائعة وضعت جوردان أيو منفردًا بالمرمى، ثم إستقبل الكرة بهدوء وسددها أرضية على يمين الحارس دافيد دي خيا

 

2019-08-24T14:31:33Z

32’جووووووووووووووول.. أول للضيوف عن طريق جوردان أيو

2019-08-24T14:30:27Z

31’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق ماركوس راشفورد وصلت سهلة إلى أحضان الحارس جوايتا

2019-08-24T14:30:04Z

30’نصف ساعة مرت من عمر وأحدث المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-08-24T14:27:09Z

29’الطاقم الطبي يدخل إلى أرضية الملعب لعلاج اللاعب الويلزي صاحب الـ21 عامًا

2019-08-24T14:26:16Z

28’دانييل جيمس سقط على أرضية الملعب ويبدو أنه يعاني من إصابة

2019-08-24T14:25:24Z

27’اووووووووووووه.. راشفورد سدد الركلة الحرة بشكل رائع، لكنها علت العارضة بقليل وضاعت فرصة تسجيل أول الأهداف

2019-08-24T14:24:43Z

26’خطأ لصالح سكوت ماكتوميني بعد تدخل من جيمس مكارثر من على قوس منطقة الجزاء من مكان أكثر من رائع

2019-08-24T14:24:00Z

25’راشفورد نفذ الركنية على القائم الأول تُبعد من دفاعات كريستال بالاس

2019-08-24T14:23:39Z

24’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق ماركوس راشفورد أبعدت من مارتن كيلي إلى ركنية

2019-08-24T14:21:15Z

23’تراجع من لاعبي كريستال بالاس في وسط ملعبهم ومانشستر يونايتد يواصل الضغط

2019-08-24T14:20:45Z

22’تمريرة طويلة من بول بوبجا في إتجاه المنطلق في الجهة اليسرى لوك شاو طالت وتحولت إلى رخارج الملعب ركلة مرمى

2019-08-24T14:19:36Z

21’ضغط متواصل من عناصر مانشستر يونايتد على دفاعات كريستال بالاس بحثًا عن الوصول لشباك الحارس جوايتا

2019-08-24T14:19:11Z

20’خطأ لصالح دانييل جيمس بعد تدخل من بارتيك فان أنهولت في منتصف ميدان كريستال بالاس

2019-08-24T14:18:08Z

18’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي كريستال بالاس في منتصف الميدان

2019-08-24T14:17:30Z

17’كرة عرضية أرضية من الجانب الأيسر عن طريق أنتوني مارسيال في إتجاه دانييل جيمس الذي سدد كرة صاروخية تصدى لها الحارس جوايتا ببراعة ثم تُبعد من الدفاعات

2019-08-24T14:15:53Z

16’يارباااااااااااااااااااه، مانشستر يونايتد كاد أن يهز شباك الضيوف

2019-08-24T14:15:27Z

15’وصلنا إلى أول ربع ساعة من عمر وزمن الشوط الأول ومازال مانشستر يوناتيد في محاولات لاحراز  أول الأهداف

2019-08-24T14:15:17Z

14’المباراة تُستأنف الآن 

2019-08-24T14:12:12Z

13’دخول الطاقم الطبي لفريق كريستال بالاس لعلاجه

2019-08-24T14:11:42Z

12’سقوط اللاعب جويل وارد بداعي الإصابة 

2019-08-24T14:10:13Z

11’تمريرة بينية رائعة عن طريق جيسي لينجارد في إتجاه ماركوس راشفورد الذي إستقبل الكرة وانطلق في داخل المنطقة، ثم تدخل في الوقت المناسب من مارتن كيلي الذي أبعد الكرة بنجاح

2019-08-24T14:09:52Z

10’مرور عشر دقائق من عمر الشوط الأول ومازال التعادل مسيطر على الأجواء

2019-08-24T14:08:38Z

9’راشفورد نفذ الكرة الثابتة مقوسة لداخل المنطقة على القائم الثاني أبعدت من الدفاعات لتصل أمام لوك شاو الذي سددها مرت بسلام على مرمى الحارس فيسينتي جوايتا

2019-08-24T14:07:47Z

8’خطأ لصالح أنتوني مارسيال في الجهة اليمىن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من جاري كاهيل

2019-08-24T14:06:19Z

7’ انطلاقة سريعة من الجانب الأيسر عن طريق ماركوس راشفور في محاولة لإرسال عرضية داخل المنطقة، لكن تدخل من جويل وارد الذي أبعد الكرة من أمامه إلى رمية جانبية

2019-08-24T14:05:03Z

6’عرضية من الجهة اليمنى عن طريق جيسي لينجارد إصطدمت بالظهير الأيسر باتريك فان أنهولت وتحولت إلى ركنية

2019-08-24T14:04:37Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم

2019-08-24T14:03:54Z

4’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق جيسي لينجارد إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-08-24T14:02:14Z

3’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر يونايتجد في وسط الميدان

2019-08-24T14:01:13Z

2’مانشستر يوناتيد بالزي الأحمر والأبيض على اليسار وكريستال بالاس بالزي الأبيض على اليمين

2019-08-24T14:00:29Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

تشكيل كريستال بالاس

2019-08-24T13:45:41Z

يبدأ المدرب رودي هودجسون بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

فيسينتي جوايتا / جويل وارد / جاري كاهيل / مارتن كيلي / باتريك فان أنهولت / جيمس مكارثر / لوكا ميليفوجيفيتش / شيخ كوياتيه / ويلفريد زاها / جوردان أيو / جيفري شلوب

 

تشكيل مانشستر يونايتد

2019-08-24T13:43:53Z

يبدأ المدرب أولي سولشاير بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

دافيد دي خيا / أرون وان بيساكا / فيكتور ليندلوف / هاري ماجواير / لوك شاو / بول بوبجا / سكوت ماكتوميني / دانييل جيمس / جيسي لينجارد / ماركوس راشفورد / أنتوني مارسيال

 

2019-08-24T13:42:41Z

الصافرة للحكم الإنجليزي باول تيرني

2019-08-24T13:42:31Z

قدم فريق كريستال بالاس موسم جيد إلى حد ما في الموسم الماضي، وأتى الفريق في النصف الثاني من الجدول وبالتحديد في المركز الثاني عشر برصيد 49 نقطة، بعد أن نجح في تحقيق 14 انتصار وتعادل في 7 مباريات وتلقى 17 خسارة طوال مشواره في البريمرليج، واستهل الموسم الحالي بملاقاة فريق إيفرتون لينتهي اللقاء بتعادل سلبي، ثم تلقى خسارة في الجولة الثانية على فريق شيفيلد يونايتد الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

2019-08-24T13:42:22Z

سقط الشياطين الحُمر في فخ التعادل في ثاني جولات البريمرليج أمام وولفرهامتون بهدف لمثله، في المباراة التي استضافها ملعب مولينيو معقل الذئاب، واستهل الفريق مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام بشكل رائع حيث استطاع أن يسقط تشيلسي برباعية نظيفة، ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وحيد. 

2019-08-24T13:40:55Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يستضيف ملعب أولد ترافورد مباراة تجمع بين مانشستر يوناتيد وكريستال بالاس، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.