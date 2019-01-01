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مانشستر يونايتد × باريس سان جيرمان | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، في إطار ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19

محدث
التعليقات()
Getty

2019-02-12T21:55:45Z

90+2’ بطاقة صفراء من نصيب لوك شاو بعد تدخل قوي على قدم داني ألفيش

رقم يسجل بأقدام باريس 👇

2019-02-12T21:55:09Z

باريس أصبح أول فريق فرنسي يُحرز أكثر من هدف ضد مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في المسابقات الأوروبية

2019-02-12T21:54:00Z

90’ الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع 

أووووووه،،،،، بطاقة حمراء من نصيب بول بوجبا

2019-02-12T21:51:55Z

89’ الحكم يشهر بالبطاقة الصفراء الثانية فى وجه بول بوجبا بعد تدخل قوي على قدم داني ألفيش  

2019-02-12T21:51:15Z

88’ تنفيذ الخطا من داني ألفيش بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى الحائط البشري وتمر بدون خطورة 

2019-02-12T21:50:27Z

87’ بطاقة صفراء من نصيب أندير هيريرا بعد تدخل قوي على كيليان مبابي من خارج المنطقة 

2019-02-12T21:49:54Z

86’ دقائق قليلة تفلنا على نهاية المباراة ولايزال مانشستر يونايتد يبحث عن هدف لتقليص الفارق 

2019-02-12T21:48:22Z

85’ محاولة المرور من أليكسيس سانشيز من الجهة اليسري لكن استخلصها داني ألفيش من امامه 

التبديل الثالث والأخير فى صفوف مانشستر يونايتد

2019-02-12T21:47:26Z

84’ دخول روميلو لوكاكو وخروج ماركوس راشفورد

2019-02-12T21:46:33Z

83’ تمريرات عديدة من لاعبي مانشستر يونايتد لمحاولة البحث عن ثغرة فى دفاعات الفريق الفرنسي 

2019-02-12T21:45:15Z

82’ تسديدة مقوصة من اندير هيريرا من على حدود المنطقة لكنها مرت على حافة القائم إلى ضربة مرمي 

تبديل فى صفوف باريس سان جيرمان

2019-02-12T21:44:15Z

80’ دخول كولين داجبا وخروج انخل دي ماريا

2019-02-12T21:43:06Z

79’ تمريرات بين أقدام لاعبي باريس سان جيرمان فى المنطقة الدفاعية وضغط من لاعبي مانشستر على حامل الكرة 

2019-02-12T21:41:24Z

78’ تمريرة من اندير هيريرا لداخل يمين المنطقة إلى آشلي يانج الذي مررها عرضية أرضية لكنها بدون متابعة

2019-02-12T21:40:48Z

77’ سيطرة من لاعبي باريس سان جيرمان على مجريات اللقاء 

2019-02-12T21:39:31Z

76’ تسديدة من خوان ماتا من على حدود المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-02-12T21:38:23Z

75’ ربع ساعة اخيرة من عمر المباراة والتقدم للفريق الباريسي بهدفين مقابل لاشئ على ملعب أولد ترافورد 

التبديل الاول فى صفوف باريس سان جيرمان

2019-02-12T21:37:33Z

74’ دخول لياندرو باريديس وخروج ماركو فيراتي للإصابة 

2019-02-12T21:36:38Z

73’ توقف اللقاء لسقوط ماركو فيراتي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-02-12T21:35:42Z

72’ عرضيات عديدة من لاعبي اليونايتد لكنها لاتشكل خطورة على مرمي بوفون 

2019-02-12T21:35:12Z

71’ عرضية من كيليان مبابي من داخل يمين المنطقة لكن ابعدها الدفاع برأسية لخارج المنطقة 

2019-02-12T21:34:16Z

70’ محاولات من الشايطين الحمر للبحث عن هدف لتقليص الفارق 

2019-02-12T21:33:31Z

69’ تمريرة من أليكسيس سانشيز من الجهة اليسري تلقاها بول بوجبا بتمريرة امام أندير هيريرا الذي سددها تسديدة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وترتد بدون خطورة 

2019-02-12T21:32:30Z

68’ تمريرة طولية فى إتجاه ماركوس راشفورد على الجهة اليمنى لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس

2019-02-12T21:30:52Z

67’ محاولة المرور من الجهة اليسري عن طريق ماركوس راشفورد لكن استخلصها الدفاع وابعدها بنجاح 

2019-02-12T21:30:06Z

66’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق آشلي يانج تمر علي الجهة اليسري فى إتجاه لوك شاو الذي أستلم الكرة وحاول تسديدها لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى رمية تماس

2019-02-12T21:29:01Z

65’ تنفيذ الركنية بعرضية من انخل دي ماريا لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-02-12T21:27:18Z

64’ تسديدة قوية من داخل يسار المنطقة عن طريق خوان بيرنات لكن ابعدها الحارس ديفيد دي خيا ببراعة إلى ركنية 

2019-02-12T21:26:00Z

63’ تنفيذ الخطأ من اندير هيريرا بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لترتد بهجمة مرتدة خطيرة وتمريرة تصل إلى كيليان مبابي داخل يمين المنطقة فى مواجهة دي خيا الذي تصدي لكة الفرنسي الذي حاول تسدديها على يمين المرمي 

2019-02-12T21:25:35Z

62’ بطاقة صفراء من نصيب داني ألفيش بعد تدخل قوي على بول بوجبا من الجهة اليسري 

كيليان مبابي يسجل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان

2019-02-12T21:25:03Z

كيليان مبابي

61’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من خاون بيرنات من منتصف الميدان فى إتجاه أنخل دي ماريا على الجهة اليسري لينطلق بها ويمررها عرضية أرضية على القائم القريب تلقاها الفرنسي كيليان مبابي بتسديدة قوية فى مرمي الحارس ديفيد دي خيا 

2019-02-12T21:24:54Z

60’ جوووووووووووووووووووووول،،،،، باريس سان جيرمان عن طريق كيليان مبابي 

2019-02-12T21:22:51Z

59’ إستفاقة هجومية من لاعبي اليونايتد لمحاولة البحث عن هدف التعادل 

2019-02-12T21:21:58Z

58’ تسديدة قوية من أنندير هيريرا من على حدود المنطقة مرت على حافة القائم الايمن لمرمي العملاق بوفون 

2019-02-12T21:20:51Z

57’ سيطرة من لاعبي باريس سان جيرمان على مجريات اللقاء وتراجع ملحوظ من لاعبي اليونايتد 

2019-02-12T21:20:18Z

56’ ركنية لباريس سان جيرمان تنفذ بعرضية لداخل المنطقة ابعدها ديفيد دي خيا على حدود المنطقة تلقاها داني ألفيش بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى بول بوجبا وتمر بجوار القائم الايمن بقليل 

بريسنيل كيمبيمبي يتقدم للفريق الباريسي بهدف رائع

2019-02-12T21:17:39Z

بريسنيل كيمبيمبي

55’ الهدف جاء بعد عرضية من انخل دي ماريا من تنفيذ الركنية مرت من الجميع لتصل إلى بريسنيل كيمبيمبي على القائم الثاني ليسددها فى المرمي بنجاح 

2019-02-12T21:16:42Z

54’ جوووووووووووووووووووووول،،،،،، باريس سان جيرمان عن طريق بريسنال كيمبيمبي 

2019-02-12T21:16:04Z

53’ عرضية خطيرة من الجهة اليمنى تلقاها كيليان مبابي برأسية على يسار المرمي لكن ابعدها ديفيد دي خيا بنجاح إلى ركنية 

2019-02-12T21:15:02Z

52’ عرضية من داني ألفيش من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-02-12T21:14:27Z

51’ تمريرات متبادلة بين لاعبي باريس سان جيرمان فى منتصف الميدان 

2019-02-12T21:13:38Z

50’ تمريرة طولية من ماركينيوس فى إتجاه داني ألفيش على الجهة اليمنى لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس

2019-02-12T21:13:19Z

49’ بطاقة صفراء من نصيب فيكتور ليندلوف بعد تدخل على كيليان مبابي فى منتصف الميدان 

2019-02-12T21:11:51Z

48’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق ماركوس راشفورد لكنها مرت من امام الجميع 

2019-02-12T21:10:05Z

47’ خطا لبول بوجبا بعد تدخل قوي من بريسنيل كيمبيمبي 

2019-02-12T20:49:25Z

45+1’ تنفيذ الخطأ من داني ألفيش بتسديدة قوية مباشرة على المرمي لكنها مرت على حافة القائم الاعلي بقليل 

2019-02-12T20:48:51Z

45’ الحكم يحتسب دقيقتان وقت بدل ضائع 

2019-02-12T20:47:36Z

45’ خطأ من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي من نيامنيا ماتيتش على جوليان دراكسلر  

2019-02-12T20:47:15Z

44’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة على المرمي 

2019-02-12T20:46:11Z

43’ تمريرة طولية فى إتجاه انخل دي ماريا على الجهة اليسري ليستلم الكرة ويمررها لدالخل المنطقة إلى المنطلق خوان بيرنات الذي حاول إرسال عرضية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-02-12T20:44:39Z

42’ تسديدة من خارج المنطقة عن طريق فيكتور ليندلوف لكنها مرت بجوار القائم الايسر لمرمي بوفون 

2019-02-12T20:44:01Z

41’ تنفيذ الركنية بعرضية من لوك شاو لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع الباريسي من قلب منطقة الخطورة 

2019-02-12T20:43:25Z

40’ عرضية من آشلي يانج من الجهة اليمنى لداخل المنطقة لكن ابعها المدفاع كيمبيمبي إلى ركنية 

2019-02-12T20:41:23Z

38’ تمريرة طولية من كيليان مبابي على الجهة اليسري فى إتجاه أنخل دي ماريا لكنها أقوي من اللازم تتحول إلى رمية تماس مع دفعة قوية من آشلي يانج إلى انخل دي ماريا الذي سقط خارج الملعب وسط إعتراضات من لاعبي باريس على حكم اللقاء 

2019-02-12T20:41:01Z

37’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي مانشستر يونايتد 

2019-02-12T20:39:56Z

36’ توقف اللقاء لسقوط أنتوني مارسيال ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

أوووووووه،،،،، ماذا اهدرت يادي ماريا؟

2019-02-12T20:38:53Z

35’ مرتدة خطيرة من باريس سان جيرمان وتمريرة رائعة من خوان بيرنات لداخل المنطقة تضع انخل دي ماريا منفردا بالحارس دي خيا ليمر من الحارس ومن ثم يسددها لكن رد فعل سريع من المتألق دي خيا الذي امسكها قبل دخولها المرمي 

2019-02-12T20:37:02Z

34’ سلسلة من التمريرات العديدة بين لاعبي باريس سان جيرمان انهاها ماركو فيراتي بعرضية فى إتجاه انخل دي ماريا لكنها كانت أقوي من اللازم تتحول إلى ضربة مرمي 

2019-02-12T20:35:02Z

33’ بكاقة صفراء من نصيب خوان بيرنات بعد تدخل قوي على آشلي يانج فى منتصف الميدان 

2019-02-12T20:33:34Z

31’ تنفيذ الخطأ من أنخل دي ماريا بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة 

2019-02-12T20:32:59Z

30’ نصف ساعة من زمن الشوط الثاني ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-02-12T20:32:27Z

29’ بطاقة صفراء من نصيب آشلي يانج بعد تدخل قوي على كيليان مبابي من الجهة اليسري وخطأ من مكان جيد للفريق الباريسي 

ماذا أهدرت يامبابي

2019-02-12T20:31:24Z

28’ تمريرة خطيرة من ماركو فيراتي على حدود المنطقة تلقاها جوليان دراكسلر بتمريرة رائعة تضع كيليان مبابي فى مواجهة المرمي لكنه سددها تسديدة قوية مرت بجوار القائم الايسر لمرمي دي خيا 

2019-02-12T20:29:48Z

27’ محاولات من لاعبي باريس سان جيرمان للبحث عن ثغرة فى دفاعات مانشستر يونايتد 

2019-02-12T20:28:42Z

26’ إنطلاقة من كيليان مبابي من الجهة اليمنى  الذي يرسلها عرضية غير متقنة تصطدم فى الدفاع وتصل سهلة إلى الحارس ديفيد دي خيا 

2019-02-12T20:28:05Z

25’ بطاقة صفراء من نصيب بول بوجبا بعد تدخل قوي على ماركو فيراتي 

2019-02-12T20:27:10Z

24’ خطأ من ماركو فيراتي كاد ان يستخلصها ماركوس راشفورد لكن الحكم يشير بوجود خطأ على راشفورد 

2019-02-12T20:25:57Z

23’ إنطلاقة من لينجارد من الجهة اليمنى وتمريرة رائعة فى إتجاه أنتوني مارسيال على الجهة اليسري لكنه فشل فى إستلام الكرة لتتحول إلى رمية تماس

2019-02-12T20:25:35Z

22’ إنطلاقة من أنخل دي ماريا ومحاولة المرور والتوغل لداخل المنطقة لكن تدخل من إريك بايلي واستخلصها بنجاح 

2019-02-12T20:24:40Z

21’ كرات متبادلة بين لاعبي باريس سان جيرمان فى منتصف الميدان 

2019-02-12T20:23:02Z

20’ هدوء فى مجريات اللقاء ولا خطورة على المرمي من كلا الفريقين فى 20 دقيقة من عمر المباراة 

2019-02-12T20:22:17Z

19’ بطاقة صفراء من نصيب جوليان دركسلار بعد تدخل قوي على أندير هيريرا 

2019-02-12T20:21:07Z

18’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق بول بوجبا لكنها مرت على أعلي مرمي الحارس جيانلويجي بوفون

2019-02-12T20:20:28Z

17’ عرضية من الجهة اليمني عن طريق آشلي يانج لداخل المنطقة لكن ابعدها المدافع بريسنيل كيمبيمبي قبل رأسية جيسي لينجارد 

2019-02-12T20:19:03Z

16’ إنطلاقة من بول بوجبا من داخل يمين المنطقة ومن ثم يمررها عرضية أرضية لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس جيانلويجي بوفون 

2019-02-12T20:18:10Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الاول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-02-12T20:17:01Z

14’ تمريرة طولية من ماتيتش فى إتجاه جيسي لينجارد على الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-02-12T20:14:45Z

13’ تمريرات بين أقدام لاعبي باريس سان جيرمان على حدود منطقة جزاء مانشستر يونايتد لمحاولة الاختراق من العمق لكنها تنتهي بعرضية من داني ألفيش تمر إلى رمية تماس للشياطين الحمر 

2019-02-12T20:14:10Z

12’ بطاقة صفراء اولي من نصيب بريسنيل كيمبيمبي بعد تدخل قوي على ماركوس راشفورد فى منتصف الميدان 

2019-02-12T20:13:02Z

11’ عرضية من أنخل دي ماريا من الجهة اليسري لكنها مرت من الجميع يستخلصها الدفاع بنجاح 

2019-02-12T20:12:23Z

10’ ضغط متقدم من لاعبي مانشستر يونايتدد على دفاعات باريس سان جيرمان لكن بدون خطورة على المرمي 

2019-02-12T20:11:13Z

9’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن الحكم يحتسب خطأ ضد ماركوس راشفورد لصالح دفاعات الفريق الباريسي 

2019-02-12T20:10:55Z

8’ تسديدة قوية من يمين المنطقة عن طريق ماركوس راشفورد لكن ابعدها جيانلويجي بوفون بنجاح إلى ركنية للمان يونايتد 

2019-02-12T20:10:05Z

7’ تمريرة طولية فى إتجاه ماركوس راشفورد على الجهة اليمنى لكن استخلصها بريسنيل كيمبيمبي وإكتسب خطأ ضد راشفورد

2019-02-12T20:08:31Z

6’ تسديدة قوية من انخل دي ماريا من خارج المنطقة مرت على حافة القائم الاعلي بقليل إلى ضربة مرمي 

2019-02-12T20:08:20Z

5’ إنطلاقة من جيسي لينجارد من على يمين المنطقة ثم يمررها إلى ماركوس راشفورد على الجهة اليمنى ومحاولة من راشفورد لتمريرها إلى جيسي داخل المنطقة لكن استخلصها الدفاع وابعدها بنجاح 

2019-02-12T20:06:23Z

4’ بداية هادئة من كلا الفريقين وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-02-12T20:05:42Z

3’ تنفيذ الخطأ من آشلي يانج بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-02-12T20:04:25Z

2’ خطا لصالح مانشستر يونايتد بعد تدخل قوي من ماركينوس على ماركوس راشفورد من خارج المنطقة 

2019-02-12T19:57:26Z

دخول لاعبي الفريقين إلى ملعب اولد ترافورد،، ولحظات ويبدأ اللقاء  [💪]

التشكيل الرسمي لباريس سان جيرمان

2019-02-12T19:33:41Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

جيانلويجي بوفون / ثيلو كيرير / تياجو سيلفا / بريسنيل كيمبيمبي / خوان بيرنات / ماركو فيراتي / أدريان رابيو / ماركينيوس / داني ألفيش / كيليان مبابي / أنخل دي ماريا 

البدلاء / ألفونس أريوولا / كريستوفر نكونكو / إيريك ماكسيم شوبو موتينج / لايفين كورزاوا / لياندرو باريديس / موسي ديابي / كولين داجبا 

التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد

2019-02-12T19:30:32Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

ديفيد دي خيا / آشلي يانج / إريك بايلي / فيكتور ليندلوف / لوك شاو / نيمانيا ماتيتش / أندير هيريرا // بول بوجبا / جيسي لينجارد / ماركوس راشفورد / أنتوني مارسيال 

البدلاء / سيرخيو روميرو / فيل جونز / فريد / روميلو لوكاكو / ألكسيس سانشيز / ديجو دالوت / خوان ماتا 

2019-02-11T23:13:33Z

حيث يأمل مانشستر يونايتد فى تحقيق الفوز على أرضه وبين جماهيره، فيما يسعى باريس سان جيرمان فى حصد انتصار بالمعركة الأولى وانتظار التأهل فى العودة على حديقة الأمراء

2019-02-11T23:12:11Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يحل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفاً على مانشستر يونايتد الإنجليزي، على ملعب “أولد ترافورد” ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.