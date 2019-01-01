تشكيل الإنتر
يبدأ المدرب أنطونيو كونتي بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا منسمير هاندانوفيتش / دانيلو دامبروزيو / ستيفان دي فريج / ميلان شكرينيار / أنطونيو كاندريفا / روبيرتو جاليارديني / مارسيلو بروزوفيتش / ستيفانو سينسي / دالبيرت هنريك / صامويل لونجو / سيباستيانو إيسبوسيتو
تشكيل مانشستر يونايتد
يبدأ المدرب أولى سولشاير بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من
دافيد دي خيا / لوك شاو / فيكتور ليندلوف / أكسيل توانزيبي / آرون وان بيساكا / بول بوجبا / نيمانيا ماتيتش / أنتوني مارسيال / جيسي لينجارد / دانيال جيمس / ماركوس راشفورد
The team news is in, Reds...🥁#MUFC #MUTOUR 🇸🇬 #ICC2019— Manchester United (@ManUtd) July 20, 2019
يسعى المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لتعزيز قوة "النيراتزوري" قبل انطلاق الموسم الجديد، ليتمكن من المنافسة في كافة البطولات التي يشارك بها محليا وقاريا، وظهر إنتر ميلان في الموسم المنصرم بشكل أفضل كثيراً من سنوات سابقة حيث أنهى بطولة الدوري في المركز الثالث، ليشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، وكان الفريق قد ودع البطولة الأخيرة من دوري المجموعات بعدما أوقعته القرعة في مجموعة صعبة مع توتنهام الإنجليزي صاحب وصافة البطولة، وبرشلونة الإسباني الذي وصل للمربع الذهبي بدوره.
تغلب مانشستر يونايتد في ثاني مبارياته التحضيرية على حساب فريق ليدز يونايتد بأربعة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب أوبتاس، وشهد هذا اللقاء مشاركة عناصر لم تشارك بشكل أساسي في مباريات الفريق الرسمية، ويأتي هذا اللقاء الودي في إطار الاستعداد للموسم المقبل وكفرصة للمدير الفني النرويجي، أولي جونار سولشاير، للوقوف على نقاط القوة والضعف بفريقه قبيل خوض مشوار طويل يتضمن منافسات البريميرليج والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزية وكأس الرابطة.