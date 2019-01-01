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مانشستر يونايتد × الإنتر | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد الإنتر في الكأس الدولية للأبطال 2019

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Getty Images

2019-07-20T12:04:09Z

26’خطأ لصالح أنتوني مارسيال بعد تدخل من مارسيلو بروزوفيتش من على حدود المنطقة من مكان مميز

2019-07-20T12:03:29Z

25’تواصل تبادل التمريرات من لاعبي مانشستر يونايتد بحثًا عن إفتكاك دفاعات الإنتر

2019-07-20T12:01:52Z

23’انحصار للعب في منتصف الميدان والكرة بين أقدام لاعبي مانشستر يونايتد

2019-07-20T12:01:22Z

22’تصويبة قوية من خارج المنطقة عن طريق أنتوني مارسيال تصدى لها هاندافويتش ببراعة

2019-07-20T12:00:15Z

21’لوك شاو أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر  لداخل المنطقة وصلت بين أحضان الحارس سمير هاندانوفيتش

2019-07-20T11:57:40Z

20’تمريرة بينية عن طريق أنطونيو كاندريفا في إتجاه سيباستيان إسبوسيتو المنطلق يسار المنطقة، لكن تدخل من دانييل جيمس وارتكب خطأ

2019-07-20T11:56:37Z

19’خطأ لصالح أنتوني مارسيال بعد تدخل من بروزوفيتش في منتصف الميدان

2019-07-20T11:54:57Z

18’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دالبيرت هنريك لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-07-20T11:54:17Z

17’خطأ لصالح مارسيلو بروزوفيتش بعد تدخل من بول بوجبا في منتصف الميدان

2019-07-20T11:53:05Z

16’حصار من لاعبي مانشستر يونايتد لعناصر فريق الإنتر بحثًا عن أول الأهداف

2019-07-20T11:52:49Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-07-20T11:49:21Z

13’تصويبة قوية من خارج المنطقة عن طريق لوك شاو مرت  بجوار القائم الأيسر لتتحول إلى ركلة مرمى

2019-07-20T11:47:37Z

12’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق آرون بيساكا لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات الإنتر

2019-07-20T11:47:19Z

11’تصويبة من خارج المنطقة عن طريق ماركوس راشفورد إصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-07-20T11:46:54Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-07-20T11:46:01Z

9’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر يونايتد في منتصف الميدان

2019-07-20T11:44:32Z

8’تمريرة بينية عن طريق لوك شاو في إتجاه ماركوس راشفورد المنطلق داخل المنطقة، لكن تُبعد من أمامه من الدفاعات

2019-07-20T11:42:49Z

7’تراجع من لاعبي الإنترفي منتصف ملعبهم ومانشستر يونايتد في محاولات لإختراق الدفاعات

2019-07-20T11:41:48Z

6’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق آرون وان بيساكا لداخل المنطقة وصلت إلى أحضان سمير هاندافويتش

2019-07-20T11:41:30Z

5’خمس دقائق مرت من عمر اللقاء ومازال التعادل السلبي قائم

2019-07-20T11:39:25Z

4’انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق ماركوس راشفورد ثم توغل لداخل المنطقة، لكن تدخل من الدفاعات وابعاد للكرة خارج المنطقة

2019-07-20T11:39:02Z

3’كرات وتمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الإنتر في منتصف الميدان

2019-07-20T11:37:40Z

2’مانشستر يونايتد بالزي الأحمر والأسود على اليسار والإنتر بالزي الأبيض والأخضر الفاتح والأبيض على اليمين

2019-07-20T11:35:36Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2019-07-20T11:35:20Z

دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب 

تشكيل الإنتر

2019-07-20T11:08:32Z

يبدأ المدرب أنطونيو كونتي بطريقة 3/5/2 وتضم كلًا من

سمير هاندانوفيتش / دانيلو دامبروزيو / ستيفان دي فريج / ميلان شكرينيار / أنطونيو كاندريفا / روبيرتو جاليارديني / مارسيلو بروزوفيتش / ستيفانو سينسي / دالبيرت هنريك / صامويل لونجو / سيباستيانو إيسبوسيتو

تشكيل مانشستر يونايتد

2019-07-20T11:06:20Z

يبدأ المدرب أولى سولشاير بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

دافيد دي خيا / لوك شاو / فيكتور ليندلوف / أكسيل توانزيبي / آرون وان بيساكا / بول بوجبا / نيمانيا ماتيتش / أنتوني مارسيال / جيسي لينجارد / دانيال جيمس / ماركوس راشفورد 

 

2019-07-20T11:05:01Z

يسعى المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي لتعزيز قوة "النيراتزوري" قبل انطلاق الموسم الجديد، ليتمكن من المنافسة في كافة البطولات التي يشارك بها محليا وقاريا، وظهر إنتر ميلان في الموسم المنصرم بشكل أفضل كثيراً من سنوات سابقة حيث أنهى بطولة الدوري في المركز الثالث، ليشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد، وكان الفريق قد ودع البطولة الأخيرة من دوري المجموعات بعدما أوقعته القرعة في مجموعة صعبة مع توتنهام الإنجليزي صاحب وصافة البطولة، وبرشلونة الإسباني الذي وصل للمربع الذهبي بدوره.

2019-07-20T11:04:34Z

تغلب مانشستر يونايتد في ثاني مبارياته التحضيرية على حساب فريق ليدز يونايتد بأربعة أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب أوبتاس، وشهد هذا اللقاء مشاركة عناصر لم تشارك بشكل أساسي في مباريات الفريق الرسمية، ويأتي هذا اللقاء الودي في إطار الاستعداد للموسم المقبل وكفرصة للمدير الفني النرويجي، أولي جونار سولشاير، للوقوف على نقاط القوة والضعف بفريقه قبيل خوض مشوار طويل يتضمن منافسات البريميرليج والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزية وكأس الرابطة.

2019-07-20T11:01:27Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف الملعب الوطني بسنغافورة  مباراة تجمع بين مانشستر يونايتد والإنتر، في بطولة الكأس الدولية للأبطال 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.