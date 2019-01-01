أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره وولفرهامبتون، على ملعب “الاتحاد” في إطار منافسات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.