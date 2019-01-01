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مانشستر سيتي × واتفورد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستر سيتي وواتفورد، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2018-2019

محدث
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Getty Images

2019-05-18T16:32:41Z

31’ سيطرة من لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللقاء حتي الآن

2019-05-18T16:31:38Z

30’ نصف ساعة اولي من زمن الشوط الاول والتقدم للسيتي بهدف مقابل لاشئ

2019-05-18T16:28:46Z

29’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة تصل على الجهة اليمنى إلى رياض محرز الذي استلم الكرة وسددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-05-18T16:28:03Z

28’ ضغط قوي من لاعبي السيتي وتسديدة قوية من رحيم ستيرلينج من على حدود المنطقة لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

ديفيد سيلفا يفتتح التسجيل للسيتي

2019-05-18T16:26:36Z

وصف الهدف

27’ الهدف جاء بعد إستخلاص رائع للكرة من بيرناردو سيلفا ويمررها على حدود المنطقة إلى رحيم ستيرلينج الذي سدد كرة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع لترتد له مرة أخرة ويمررها برأسية امام ديفيد سيلفا داخل يسار المنطقة ليسددها الإسباني تسديدة قوية على يسار الحارس هوريليو جوميز 

2019-05-18T16:25:41Z

26’ جوووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الأول للسيتي عن طريق ديفيد سيلفا 

2019-05-18T16:24:48Z

25’ إنطلاقة من رياض محرز من الجهة اليمنى ثم يمررها لداخل المنطقة إلى جابرييل خيسوس الذي سددها من داخل المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-05-18T16:23:57Z

24’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشسترسيتي فى منتصف الميدان

2019-05-18T16:22:55Z

22’ خطأ لصالح واتفورد بعد تدخل قوي من رحيم ستيرلينج على دفاعات واتفورد 

2019-05-18T16:22:09Z

21’ بطاقة صفراء من نصيب عبدولاي دوكوري بعد إعتراضه على حكم اللقاء 

2019-05-18T16:21:32Z

20’ تسديدة قوية من عبدولاي دوكروي لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بسلام على مرمي مورايش

2019-05-18T16:20:28Z

15’ ربع ساعة أولي من عمر المباراة والتعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-05-18T16:18:23Z

10’ تمريرة خطيرة لفريق واتفورد عن طريق جيرارد دولوفيو فى إتجاه روبرتو بيرييرا المنفردا فى مواجه المرمي  لكن ابعدها الحارس إيديرسون مورايش ببراعة

2019-05-18T16:17:42Z

9’ عرضية من رياض محرز من الجهة اليمنى تصل إلى ديفيد سيلفا داخل يمين النطقة ومحاولة التسديد لكن ابعدها الحارس ببراعة

2019-05-18T16:17:01Z

6’ ضفط متقدم  من لاعبي مانشستر سيتي على دفاعات واتفورد 

2019-05-18T16:16:19Z

5’ تمريرات متبادلة في منتصف الميدان بين لاعبي مانشستر سيتي لمحاولة البحث عن هدف التقدم 

2019-05-18T16:15:39Z

3’ تسديدة قوية من لابورت من خارج المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الايمن 

2019-05-18T16:14:53Z

2’ ركنية أوليللسيتي تنفذ بعرضيةلداخل المنطقةمنجوندوجانلكنابعدها الدفاع ومرت بدونخطورة 

2019-05-18T00:15:55Z

كانت آخر مباريات واتفورد في البريميرليج أمام وست هام يونايتد، وخسروا في هذا اللقاء برباعية  مقابل هدف وحيد، ليحتل الفريق حاليًا المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة خلف وست هام  صاحب المركز العاشر، فبعد 38 مباراة استطاع الفريق تحقيق الانتصار في 14 مباراة، وتعادل في 8 وخسر 16 مباراة.

2019-05-18T00:15:26Z

أحتفظ السيتيزنس بلقب الدوري الإنجليزي بعد الفوزعلى برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الـ38 والأخيرة من عمر المسابقة، ليرفع رصيده إلى 98 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، ليحسم أبناء جوارديولا  لقب البريميرليج السادس في تاريخه والثاني على التوالي، فحتى الآن استطاع الأزرق السماوي أن يحقق منذ بداية الموسم  32 انتصار، وتعادل في 2 مباريات، وتلقى اربع هزائم.   

2019-05-18T00:15:10Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح استاد ويمبلي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشسترسيتي وواتفورد، وذلك في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2018-2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.