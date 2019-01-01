ديفيد سيلفا يفتتح التسجيل للسيتي
وصف الهدف27’ الهدف جاء بعد إستخلاص رائع للكرة من بيرناردو سيلفا ويمررها على حدود المنطقة إلى رحيم ستيرلينج الذي سدد كرة قوية لكنها تصطدم فى الدفاع لترتد له مرة أخرة ويمررها برأسية امام ديفيد سيلفا داخل يسار المنطقة ليسددها الإسباني تسديدة قوية على يسار الحارس هوريليو جوميز
⚽ | @WatfordFC kick us off in the 138th #EmiratesFACupFinal pic.twitter.com/TWRjopqSAw— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) ١٨ مايو ٢٠١٩
كانت آخر مباريات واتفورد في البريميرليج أمام وست هام يونايتد، وخسروا في هذا اللقاء برباعية مقابل هدف وحيد، ليحتل الفريق حاليًا المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة خلف وست هام صاحب المركز العاشر، فبعد 38 مباراة استطاع الفريق تحقيق الانتصار في 14 مباراة، وتعادل في 8 وخسر 16 مباراة.
أحتفظ السيتيزنس بلقب الدوري الإنجليزي بعد الفوزعلى برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الـ38 والأخيرة من عمر المسابقة، ليرفع رصيده إلى 98 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، ليحسم أبناء جوارديولا لقب البريميرليج السادس في تاريخه والثاني على التوالي، فحتى الآن استطاع الأزرق السماوي أن يحقق منذ بداية الموسم 32 انتصار، وتعادل في 2 مباريات، وتلقى اربع هزائم.