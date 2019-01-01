كانت آخر مباريات واتفورد في البريميرليج أمام وست هام يونايتد، وخسروا في هذا اللقاء برباعية مقابل هدف وحيد، ليحتل الفريق حاليًا المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة خلف وست هام صاحب المركز العاشر، فبعد 38 مباراة استطاع الفريق تحقيق الانتصار في 14 مباراة، وتعادل في 8 وخسر 16 مباراة.