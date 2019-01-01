أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره ليفربول، على ملعب “الاتحاد” في قمة منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.