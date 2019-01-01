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مانشستر سيتي × ليستر سيتي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19

محدث
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Getty

2019-05-06T19:46:45Z

45+1’نهاية الشوط الأول

2019-05-06T19:45:09Z

45’بيرناردو سيلفا سدد كرة قوية من خارج المنطقة بيسراه، لكن تواجد أكثر من رائع من كاسبر شمايكل وأمسك بها ببراعة

2019-05-06T19:44:36Z

44’خطأ لصالح جيمس ماديسون بعد تدخل من فينسينت كومباني استحق عليه بطاقة صفراء

2019-05-06T19:43:17Z

43’ركنية نفذها إلكاي  جوندوجان مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ليستر سيتي ببراعة

2019-05-06T19:41:40Z

42’رحيم ستيرلينج أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إًطدمت بدفاعات ليستر سيتي وتحولت إلى ركلة ركنية

2019-05-06T19:40:37Z

41’فيليب فودين أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعت ليستر إلى حدود المنطقة، لتصل أما جوندوجان الذي سددها من لمسة واحدة مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-06T19:40:16Z

40’خمس دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-06T19:39:50Z

39’بيرناردو سيلفا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إصطدمت بدفاعات ليستر سيتي ثم به وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-06T19:38:21Z

38’تمريرة بينية رائعة عن طريق ريكاردو بيريرا في إتجاه ماديسون المنطلق على حدود المنطقة ثم إختل توازنه وسقط على أرضية الملعب لتصل الكرة إلى لابورت

2019-05-06T19:37:30Z

37’ريكاردو بيريرا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من لابورت برأسية لخارج المنطقة

2019-05-06T19:36:54Z

36’رحيم ستيرلينج أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-06T19:36:32Z

35’عشر دقائق أخيرة من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-06T19:35:38Z

34’مارك ألبرايتون انطلق من الجانب الأيمن سريعًا ثم أرسل كرة عرضية أرضية إلى داخل المنطقة، لكن خروج موفق من إيديرسون الذي أمسك الكرة بثبات

2019-05-06T19:34:15Z

33’ضغط عالي من لاعبي مانشستر سيتي في هذه الأوقات بحثًا عن إدراك أول الأهداف

2019-05-06T19:32:11Z

32’ركنية نفذها إلكاي جوندوجان مقوسة إلى داخل المنطقة قبلها سيرجيو أجويرو برأسية قوية إصطدمت بالعارضة ثم أبعدت من الحارس ببراعة

2019-05-06T19:31:37Z

31’يارباااااااااااااااااااااااه، العارضة تحرم أجويرو من هدف محقق

2019-05-06T19:31:10Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-06T19:29:53Z

28’تصويبة قوية من خارج المنطقة عن طريق إلكاي جوندوجان إصطدمت بدفاعات ليستر سيتي وتحولت إلى ركنية

2019-05-06T19:27:55Z

27’لاعبي ليستر سيتي يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان

2019-05-06T19:26:41Z

26’دافيد سيلفا مرر كرة بينية في إتجاه رحيم ستيرلينج المنطلق داخل المنطقة طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-06T19:25:58Z

25’ويلفريد نديدي راوغ لاعبين من مانشستر سيتي بشكل رائع، وصيحات في ملعب المباراة

2019-05-06T19:24:08Z

24’بن تشيلويل أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-06T19:23:32Z

23’دافيد سيلفا أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة إرتقى لها بيرناردو سيلفا وحولها برأسية قوية مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-06T19:22:32Z

22’خطأ لصالح ويلفريد نديدي في منتصف الميدان بعد تدخل من دافيد سيلفا

2019-05-06T19:20:46Z

21’مطالبات من لاعبي مانشستر سيتي بلمسة يد على المدافع بن تشيلويل وركلة جزاء، لكن مايك دين يشير بإستمرار اللعب 

2019-05-06T19:19:27Z

20’مارك ألبرايتون مرر كرة بينية في إتجاه جيمي فاردي المنطلق داخل المنطقة، لكن طالت ووصلت إلى الحارس إيديرسون

2019-05-06T19:17:04Z

19’رحيم ستيرلينج انطلق من الجانب الأيسر سريعًا ثم أرسل كرة عرضية أرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات ليسرت سيتي

2019-05-06T19:16:34Z

18’تصويبة قوية من خارج المنطقة عن طريق كايل وولكر مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-05-06T19:14:50Z

17’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي في منتصف الميدان

2019-05-06T19:13:32Z

16’يوري تيليمناس حاول مباغتة إيديرسون بتصويبة من خارج المنطقة، لكن وصلت سهلة إلى أحضان البرازيلي

2019-05-06T19:12:08Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-06T19:11:34Z

13’إنحصار للعب في منتصف الميدان والكرة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي

2019-05-06T19:09:59Z

12’تمريرة بينية عن طريق كايل وولكر في إتجاه فيليب فودين المنطلق داخل المنطقة ثم إستقبل الكرة بالصدر وسددها قوية، لكن في منتصف المرمى وصلت إلى الحارس كاسبر شمايكل

2019-05-06T19:09:29Z

11’كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق ريكاردو بيريرا إلى داخل المنطقة وصلت إلى أحضان إيديرسون

2019-05-06T19:08:26Z

10’انطلاقة من الجانب الأيمن عن طريق مارك ألبرايتون ثم توغل إلى داخل المنطقة وسدد كرة قوية بيسراه إصطدمت بدفاعات مانشستر سيتي وتحولت إلى خارج المنطقة

2019-05-06T19:06:54Z

9’لاعبي ليستر سيتي يتبادلون التمريرات في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات ليستر سيتي

2019-05-06T19:05:50Z

8’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي في منتصف الميدان

2019-05-06T19:04:00Z

7’بن تشيلويل أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إصطدمت بدفاعات مانشستر سيتي وتحولت إلى رمية جانبية

2019-05-06T19:03:13Z

6’خطأ لصالح جيمي فاردي في منتصف الميدان بعد تدخل من فينسينت كومباني

2019-05-06T19:02:49Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-05-06T19:01:39Z

4’مانشستر سيتي يضغط منذ البداية بحثًا عن أول الأهداف

2019-05-06T19:01:18Z

3’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة في منتصف الميدان

2019-05-06T19:00:34Z

2’مانشستر سيتي بالزي الأزرق السماوي على اليسار وليستر سيتي بالزي الأزرق الغامق على اليمين

إليكم تشكيل ليستر سيتي لمباراة اليوم

2019-05-06T18:41:37Z

يبدأ المدرب بريندان رودجرز بطريقة 4/5/1 وتضم كلًا من

كاسبر شمايكل / ريكاردو بيريرا / جوني إيفانز / هاري ماجواير / بنيامين تشيلويل / مارك ألبرايتون / يوري تيليميناس / ويلفريد نديدي / حمزة شودهري / جيمس ماديسون / جيمي فاردي 

 

إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمباراة اليوم

2019-05-06T18:38:51Z

يبدأ المدرب بيب جوارديولا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

إيديرسون / كايل وولكر / فينسينت كومباني / إيمريك لابورت / أوليكساندر زينتشينكو / دافيد سيلفا / إلكاي جوندوجان / فيليب فودين / بيرناردو سيلفا / سيرجيو أجويرو / رحيم ستيرلينج

 

2019-05-06T18:37:05Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الإنجليزي مايك دين

2019-05-06T18:35:02Z

يعيش ليستر سيتي موسم غير جيد مقارنةً بالموسم الماضي، فكانت آخر مبارياته أمام أرسنال وخطف فوز كبير بثلاثية نظيفة في ملعب كينج باور، ويحتل الفريق حاليًا الثامن في ترتيب البريميرليج برصيد 51 نقطة خلف وولفرهامبتون صاحب المركز السابع، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 36 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة وخسر مثلهم، وتعادل في ست مواجهات.

2019-05-06T17:55:16Z

يدخل الأزرق السماوي هذا اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 92 بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب الصدارة، وحتى الآن خاض فريق جوارديولا 36 مباراة في الدوري، استطاع أن يحقق الفوز في 30 مباراة، وتعادل في مباراتين وتلقى أربع هزائم.

2019-05-06T17:52:54Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين مانشستر سيتي وليستر سيتي على ملعب الاتحاد، في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال