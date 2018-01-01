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مانشستر سيتي × كريستال بالاس | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي 2018-19

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اووووووووووووووووووووه..... ركلة جزاء لصالح كريستال بالاس

2018-12-22T16:09:00Z

53’الحكم لم يتردد في احتساب ركلة جزاء كريستال بالاس بعد تدخل من كايل وكر على قدم أرون وان بيساكا داخل المنطقة

2018-12-22T16:07:46Z

52’عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة عن طريق رحيم ستيرلينج لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات كريستال بالاس 

تبديل في صفوف مانشستر سيتي

2018-12-22T16:06:42Z

51’خروج أوتاميندي ودخول سيرجيو أجويرو بدلًا منه

2018-12-22T16:06:15Z

50’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لكريستال بالاس بهدفين مقابل هدف

2018-12-22T16:05:04Z

49’كرة عرضية من الحانب الأيمن عن طريق رحم ستيرلينج لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات كريستال بالاس

2018-12-22T16:04:23Z

48’بداية هادئة من لاعبي الفريقين والكرة بحوزة لاعبي كريستال بالاس في منتصف الميدان

2018-12-22T16:03:46Z

47’دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملبع دون تغيرات أو تعديلات

2018-12-22T16:03:37Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2018-12-22T15:48:22Z

45+1’رحيم ستيرلينج انطلق من الجهة اليمنى وأرسل كرة عرضية أقرب إلى الحارس جوايتا

2018-12-22T15:47:41Z

45’فابيان ديلف أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات كريستال بالاس

2018-12-22T15:46:51Z

44’ركنية نفذت عن طريق جوندوجان حولها الحارس جوايتا بقبضة اليد خارج المنطقة

2018-12-22T15:45:57Z

43’عرضية عن طريق رحيم ستيرلينج من الجانب الأيمن لداخل المنطقة اصطدمت وتحولت إلى ركنية

2018-12-22T15:45:40Z

42’خطأ لصالح جوندوجان في منتصف الميدان بعد تدخل من ويلفريد زاها

2018-12-22T15:43:55Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم لكريستال بالاس بهدفين مقابل هدف

2018-12-22T15:42:33Z

39’ركنية نفذها ليروي ساني مقوسة داخل المنطقة أبعدت من دفاعات كريستال بالاس إلى ركنية ثانية

2018-12-22T15:41:35Z

38’ليروي ساني انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات كريستال بالاس إلى ركنية 

2018-12-22T15:40:25Z

37’عناصر فريق كريستال بالاس نجحت في احراز هدف ثاني أكثر من رائع عن طريق المهاجم تاونسند

2018-12-22T15:39:33Z

36’كرة عرضية عن طريق رحيم ستيرلينج من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات مانشستر سيتي ببراعة

تاونسند يتقدم بالنتيجة لفريق كريستال بالاس

2018-12-22T15:36:15Z

بتصويبة صاروخية من خارج المنطقة

35’الهدف جاء بعد خطأ نفذه ماكس ميير لداخل المنطقة أبعدت الكرة من دفاعات مانشستر سيتي على حدود المنطقة استقبلها تاونسند من لمسة واحدة على المرمى سكنت الشباك

2018-12-22T15:35:57Z

34’خطأ لصالح ويلفريد زاها بعد تدخل من كايل وكر في الجانب الأيسر من على حدود المنطقة

جيفري شلوب يعدل النتيجة لكريستال بالاس

2018-12-22T15:32:23Z

بتصويبة زاحفة من داخل المنطقة

33’الهدف جاء بعد تصويبة قوية عن طريق جيفري شلوب من الجانب الأيسر من داخل المنطقة سكنت الشباك بنجاح

 

2018-12-22T15:31:37Z

32’خطأ لصالح ويلفريد زاها بعد تدخل من جوندوجان في منتصف الميدان

2018-12-22T15:31:09Z

31’ساني أرسل كرة عرضية من الجهة اليسرى اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2018-12-22T15:29:54Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لمانشستر سيتي بهدف دون رد

2018-12-22T15:29:09Z

29’بعد ضغط متواصل استمر حوالي نصف ساعة نجح السيتي في ادراك الهدف الأول

إلكاي جوندوحجان يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي

2018-12-22T15:27:33Z

برأسية قوية من داخل المنطقة

28’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق فابيان ديلف لداخل المنطقة ارتقى لها جوندوجان وحولها برأسية سكنت الشباك بنجاح

 

2018-12-22T15:26:47Z

27’ليروي ساني سدد كرة قوية من خارج المنطقة بيمناه، لكنها في منتصف المرمى وصلت إلى أحضان الحارس جوايتا

2018-12-22T15:25:40Z

26’لاعبي كريستال بالاس متراجعون في منتصف ملعبهم ويحاولون مباغتة مانشستر سيتي بالهجمات المرتدة السريعة

2018-12-22T15:24:51Z

25’ليروي ساني انطلق من الجانب الأيسر ثم سدد كرة قوية اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2018-12-22T15:23:13Z

24’فابيان ديلف حاول التوغل من الجانب الأيسر لداخل المنطقة، لكن طالت الكرة عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-22T15:22:40Z

23’رحيم ستيرلينج أرسل كرة عرضية من الجهة اليمنى لداخل المنطقة اصطدمت ببيرناردو سيلفا وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-22T15:21:46Z

22’ساني أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات كريستال بالاس

2018-12-22T15:20:49Z

21’انحصار اللعب في منتصف ميدان كريستال بالاس وضغط متواصل من لاعبي السيتي لمحاولة الوصول لمرمى الحارس جوايتا

2018-12-22T15:19:59Z

20’جيفري شلوب انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات مانشستر سيتي

2018-12-22T15:19:15Z

19’استحواذ تام من لاعبي مانشستر سيتي على مجريات اللقاء بحثًا عن احراز هدف أول مبكر

2018-12-22T15:17:10Z

18’بيرناردو سيلفا سدد كرة قوية من داخل المنطقة اصطدمت بالدفاعات وتحولت خارج المنطقة

2018-12-22T15:16:20Z

17’بينية عن طريق جون ستونز في اتجاه المنطلق في الجانب الأيمن رحيم ستيرلينج المنطلق في الجانب الأيمن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-22T15:12:53Z

16’ويلفريد زاها سدد كرة من خارج المنطقة وصلت سهلة بين أحضان الحارس إيديرسون

2018-12-22T15:12:34Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-22T15:12:01Z

13’عرضية عن طريق رحيم ستيرلينج من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات ببراعة

2018-12-22T15:11:35Z

12’ليروي ساني سدد كرة قوية من داخل المنطقة من الجانب الأيسر مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2018-12-22T15:10:57Z

11’استحواذ تام من لاعبي مانشستر سيتي في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس جوايتا

2018-12-22T15:10:38Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-22T15:10:15Z

9’رحيم ستيرلينج انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات كريستال بالاس

2018-12-22T15:08:01Z

8’ركنية نفذها جوندوجان مقوسة داخل المنطقة أبعدت من دفاعات كريستال بالاس

2018-12-22T15:06:38Z

7’كايل ولكر أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2018-12-22T15:05:35Z

6’تصويبة قوية عن طريق فابيان ديلف من خارج المنطقة تصدى لها الحارس جوايتا وحولها إلى ركنية

2018-12-22T15:05:11Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2018-12-22T15:04:08Z

4’عرضية عن طريق فابيان ديلف من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات كريستال بالاس

2018-12-22T15:03:18Z

3’الكرة بحوزة لاعبي مانشستر سيتي وتمريرات قائمة في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى كريستال بالاس

2018-12-22T15:02:13Z

2’مانشستر سيتي صاحب الأرض والضيافة على اليسار بالأزرق السماوي على اليسار وكريستال بالاس بالزي الأحمر والأزرق على اليمين

انطلاق المباراة

2018-12-22T15:01:46Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2018-12-22T14:56:59Z

المباراة تقام على أرضية ملعب الاتحاد، والصافرة للحكم الإنجليزي أندري مارينر

إليكم تشكيل كريستال بالاس لمباراة اليوم

2018-12-22T14:52:11Z

يبدأ المدرب روي هودسون بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

فيسينتي جوايتا / أرون وان بيساكا / جيمس تومكينز / مامادو ساكو / باتريك فان أنهولت / جيمس مكارثر / لوكا ميليفوجيفيتش / ماكس ميير / جيفري شلوب / أندروس تاونسيند / ويلفريد زاها 

 

 

إليكم تشكيل مانشستر سيتي لمباراة اليوم

2018-12-22T14:50:01Z

يبدأ المدرب بيب جوارديولا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

إيديرسون / كايل وولكر / نيكولاس أوتاميندي / إيميريك لابورتي / فابيان ديلف / بيرناردو سيلفا / جون ستونز / إيلكاي جوندوجان / رحيم ستيرلينج / جابرييل جيسوس / ليروي ساني

 

2018-12-22T14:48:29Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووووووول..... حيث لقاء يجمع بين مانشستر سيتي وكريستال بالاس في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية محمود جمال.