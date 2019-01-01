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مانشستر سيتي × تشيلسي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث قمة الجولة 26 في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19 بين مانشستر سيتي وتشيلسي

محدث
التعليقات()
Getty Images

2019-02-10T17:41:15Z

85' روديجير يرسل كرة عالية من وسط الميدان تبحث عن هازارد في منطقة الجزاء، لكنها تعبر من البلجيكي إلى يد إيدرسون

2019-02-10T17:39:56Z

84' تمريرات بين عناصر تشيلسي في الوسط، وتراجع منظم لمانشستر سيتي

2019-02-10T17:38:12Z

82' تدوير أصحاب الأرض للكرة يعود من جديد، وترنح البلوز متواصل

 

الهدف السادس لمانشستر سيتي عن طريق رحيم ستيرلينج

2019-02-10T17:36:24Z

ستيرلينج يضيف السادس للسيتيزنس والثاني له

80' دافيد سيلفا مرر كرة من على يسار القوس لزينتشينكو الذي أرسل عرضية أرضية من على يسار منطقة الجزاء، تركها جيسوس تعبر من بين قدميه فوصلت الكرة لستيرلينج الذي أودعها بسهولة في الشباك

2019-02-10T17:35:53Z

80' الساااااااااااااااااااااااااادس لمانشستر سيتي عن طريق رحيم ستيرلينج

2019-02-10T17:34:50Z

79' تمريرات قصيرة بين لاعبي مانشستر سيتي بطول وعرض الملعب، واستسلام تام من تشيلسي

2019-02-10T17:34:13Z

78' تسديدة أرضية قويييية عن طريق إيمرسون من الضربة الحرة، تجد يد إيمرسون الذي يمسكها بسهولة

جوندوجان يتحصل على بطاقة صفراء

2019-02-10T17:33:15Z

77' لوفتس تشيك توغل بالكرة حتى حافة منطقة جزاء السيتي على يمين القوس تماماً، فلحق به جوندوجان وتدخل عليه بقوة، فاحتسب الحكم خطأ عليه ومنحه بطاقة صفراء

2019-02-10T17:32:29Z

76' عرضية خطيييييييييييييرة من اليمين عن طريق جوندوجان يحولها جيسوس إلى المرمى من على القائم الاول من أمام روديجير، لكن الكرة إلى ضربة مرمى

التبديل الثالث لمانشستر سيتي

2019-02-10T17:31:52Z

75' دافيد سيلفا يدخل بدلاً من فيرناندينيو في آخر تبديل لبيب جوارديولا

2019-02-10T17:30:53Z

74' رحيم توغل بالكرة بسرعته من يسار الوسط حتى حافة منطقة الجزاء، ثم مرر الكرة لجيسوس الذي توغل إلى يسار المنطقة وانفرد بكيبا ومن ثم أرسل تسديدة أرضية أبعدها الإسباني إلى ركنية من على يساره

2019-02-10T17:29:32Z

74' يا رباااااااااااااااااااااااه، كيبا يحرم جابرييل جيسوس من السادس لمانشستر سيتي

التبديل الثالث لتشيلسي

2019-02-10T17:28:55Z

73' ماركوس ألونسو يخرج الآن ويدخل بدلاً منه إيمرسون

2019-02-10T17:27:13Z

72' ستيرلينج ينطلق بالكرة في اليسار ثم يمررها من داخل المنطقة لجيسوس الذي يدور بها ثم يمررها لمحرز في يمين المنطقة، فيروض الجزائري الكرة ثم يرسل تسديدة تخرج عالية إلى ضربة مرمى

البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء من نصيب ماركوس ألونسو

2019-02-10T17:25:15Z

69' ماركوس ألونسو تدخل بقوة على بيرناردو سيلفا في يمين الوسط، فاحتسب الحكم خطأ على الإسباني ومنحه البطاقة الصفراء

2019-02-10T17:24:35Z

69' رياض محرز اتجه إلى مركزه المفضل على الرواق الأيمن وتحول بيرناردو سيلفا إلى وسط الميدان بدلاً من دي بروينه الذي خرج

2019-02-10T17:22:55Z

67' تصويبة قوييييييييييييية عن طريق فيرناندينو من أمام منطقة الجزاء، يطير لها كيبا ويمسك الكرة من على يمينه

التبديل الثاني لتشيلسي

2019-02-10T17:22:03Z

65' لوفتس تشيك يدخل بدلاً من بيدرو

2019-02-10T17:18:32Z

62' دي بروينه يتوغل بالكرة دون اعتراض تماماً حتى يصل إلى قبيل منطقة الجزاء، فيرسل تسديدة يسارية يعترضها كانتي

2019-02-10T17:16:49Z

61' اللقاء أصبح هادئ جداً الآن، وأسد لندن أصبح بلا أسنان تماماً

2019-02-10T17:15:03Z

59' عرضية خطييييييييييييييييييييرة من اليسار عن طريق زينتشينكو، يطير لها كيبا ويمسك الكرة

2019-02-10T17:14:30Z

58' تسديدة رااااااااااااااااائعة للضربة الحرة عن طريقدي بروينه، يطير لها كيبا ويبعد الكرة من على يمينه

2019-02-10T17:13:41Z

57' خطأ لمانشستر سيتي من مكان خطير قبيل يسار منطقة جزاء تشيلسي

الهدف الخامس لمانشستر سيتي عن طريق أجويرو

2019-02-10T17:13:03Z

الكون يضيف الخامس للسيتيزنس والثالث له

56' أجويرو نفذ ركلة الجزاء بتسدديدة على يسار كيبا الذي طار للجهة الأخرى فعبرت الكرة للشباك

2019-02-10T17:12:02Z

56' الخااااااااااااااااااااااامس لمانشستر سيتي عن طريق أجويرو

2019-02-10T17:11:08Z

55' ضربة جزاااااااااااااااااااااء لمانشستر سيتي بعد تدخل من آثبليكويتا على رحيم ستيرلينج بعد التلاعب به في يسار منطقة الجزاء

2019-02-10T17:09:08Z

53' رحيم يتوغل بالكرة من اليسار إلى منطقة جزاء تشيلسي فيقف أمامه قلبي الدفاع لويز وروديجير فتبتعد عنه الكرة وتصل سهلة ليد كيبا

التبديل الأول لتشيلسي

2019-02-10T17:08:33Z

53' ساري يدفع بماتيو كوفاتشيتش بدلاً من باركلي

2019-02-10T17:07:42Z

52' هازارد يمرر كرة من على يسار قوس منطقة جزاء تشيلسي لباركلي الذي يرسل تسديدة من يسار المنطقة يبعدها الدفاع

2019-02-10T17:06:45Z

50' عرضية خطييييييييييييييييرة من على يسار منطقة الجزاء عن طريق دي بروينه، يرتقي لها أجويرو ويضرب رأسية تعبر من كيبا ثم ترتطم بالعارضة

2019-02-10T17:03:35Z

49' أجويرو يتبادل الكرة مع دي بروينه في منطقة جزاء تشيلسي ثم يرسل البلجيكي عرضية يبعدها الدفاع

2019-02-10T17:02:03Z

47' آثبليكويتا يتقدم بالكرة في اليمين ثم يرسل عرضية أرضية يبعدها فيرناندينو

بداية الشوط الثاني

2019-02-10T17:01:18Z

46' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

2019-02-10T16:46:39Z

تنطلق الآن صافرة نهاية الشوط الأول بانتصار مانشستر سيتي على تشيلسي برباعيةٍ نظيفة

2019-02-10T16:46:17Z

48' ووكر يرسل تسديدة قويييييييييية من يمين منطقة الجزاء يرقد أمامها لويز ويبعدها

2019-02-10T16:45:02Z

47' حصار قوي يضربه مانشستر سيتي على تشيلسي في اللحظات الأخيرة من اللقاء

2019-02-10T16:44:08Z

46' عرضية خطييييييييييييييييرة من اليمين عن طريق دي بروينه يطير لها أجويرو ويحاول تحويل الكرة برأسه من على القائم الأول، لكنها تعبر منه ثم يشير الحكم إلى تسلل عليه

2019-02-10T16:42:00Z

45' الحكم يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع

2019-02-10T16:40:28Z

43' هازارد ينفذ الضربة الحرة بعرضية على القائم الأول يبعدها ووكر

2019-02-10T16:39:57Z

42' خطأ لتشيلسي من على يسار منطقة جزاء مانشستر سيتي بعد تدخل من بيرناردو سيلفا على هازارد

2019-02-10T16:39:10Z

41' زينتشينكو يرسل كرة أمامية عالية من يسار مناطق مانشستر سيتي، ينكلق لها أجويرو ويصارح روديجير على الكرة، لكن الألمان يفوز بها

2019-02-10T16:38:01Z

40' حصار البلوز على السيتيزنس متواصل، لكن بدون خطورة حقيقية حتى الآن

2019-02-10T16:36:00Z

38' الكرة تتحول لتشيلسي وتصل للويز الذي يرسل كرة أمامية تصل لهازارد في يمين منطقة الجزاء، فيحولها برأسه لهيجواين الذي يروض الكرة ثم يرسل تسديدة قوية يطير لها إيدرسون ويبعدها من على يساره ببراعة

2019-02-10T16:34:08Z

37' تمريرات خلفية بين عناصر مانشستر سيتي ، وضغط على حامل الكرة من تشيلسي

2019-02-10T16:32:58Z

35' رحيم يتلاعب بآثبليكويتا على يسار منطقة جزاء تشيلسي ويدخل المنطقة التي يجد فيها روديجير الذي يصارعه على الكرة ويتحصل على ضربة مرمى

2019-02-10T16:32:32Z

34' لويز يرسل كرة عالية من يسار الوسط تبحث عن كانتي المنطلق إلى يسار منطقة الجزاء، لكن إيدرسون هو الأقرب للكرة

2019-02-10T16:32:05Z

33' الحصار متواصل من البلوز والسيتيزنس صامدون

2019-02-10T16:30:19Z

32' لا خطورة على مانشستر سيتي رغم استحواذ البلوز، بدأ بيب جوارديولا اللقاء بطريقة الكرة الشاملة التي تعلمها في بيته القديم برشلونة، والآن حان وقت الكاتيناتشو لقتل الإيطالي وفريقه على طريقة الكالتشيو

2019-02-10T16:29:25Z

31' سيطرة تامة لتشيلسي على مجريات المباراة، ومانشستر سيتي يتراجع للتأمين

2019-02-10T16:27:02Z

29' تصويبة قوييييييييييييييييية من بيدرو من أمام يمين منطقة الجزاء يعترضها إيدرسون ويمسك الكرة

2019-02-10T16:26:22Z

28' أوووووووووووه، هيجواين يمرر كرة من على يمين القوس لهازارد الذي يرسل تسديدة من على نقطة الجزاء يبعدها إيدرسون

2019-02-10T16:25:47Z

27' تدوير للكرة بين لاعبي تشيلسي أمام منطقة جزاء مانشستر سيتي

الهدف الرابع لمانشستر سيتي عن طريق جوندوجان

2019-02-10T16:22:56Z

تشيلسي ينهار ويتلقى الرابع في أقل من نصف ساعة

25' ستيرلينج مرر كرة من يسار منطقة الجزاء لأجويرو الذي روض الكرة في العمق فأبعدها من أمامه روديجير، فوصلت لجوندوجان الذي قابل الكرة بتسديدة من على القوس عبرت للشباك من على يسار كيبا

2019-02-10T16:22:33Z

25' الراااااااااااااااااااااااابع لمانشستر سيتي عن طريق جوندوجان

2019-02-10T16:21:07Z

23' كرة أمامية لتشيلسي تصل لهيجواين الذي يحاول التوغل وحيداً في مناطق مانشستر سيتي، لكن ووكر يفتك منه الكرة

2019-02-10T16:19:30Z

21' تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي في الخلف، واستسلام من جانب تشيلسي

الهدف الثالث لمانشستر سيتي عن طريق أجويرو

2019-02-10T16:18:10Z

الكون يضيف هدفه الثاني وهدف فريقه الثالث

19' زينتشينكو أرسل عرضية من اليسار أبعدها دافيد لويز، فقابل روس باركلي الكرة بتمريرة رأسية للخلف من على قوس منطقة الجزاء، فانطلق أجويرو للكرة وروضها أمام كيبا ثم أودعها الشباك

2019-02-10T16:17:11Z

19' الثاااااااااااااااالث لمانشستر سيتي عن طريق أجويرو

2019-02-10T16:16:05Z

18' الكرة وصلت لأجويرو في اليسار بعد وسط الميدان، فتوغل بها إلى الداخل وراوغ روديجير ثم وجد لويز الذي تدخل عليه بقوة، وخطأ لمانشستر سيتي

2019-02-10T16:14:54Z

17' عناصر مانشستر سيتي يتبادلون الكرة في جميع أنحاء الملعب وسط مشاهدة البلوز

2019-02-10T16:13:54Z

15' بدأت الاحتفالات تغمر مدرجات ملعب الاتحاد بالنصر المرتقب

الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق سيرخيو أجويرو

2019-02-10T16:12:10Z

الكون يسجل هدفاً رائعاً للسيتيزنس

13' زينتشينكو ضم بالكرة في اليسار أمام منطقة الجزاء، ثم تركها لأجويرو الذي أرسل تسديدة قوية من على يسار القوس طار لها كيبا لإبعادها من على يساره، لكن الكرة اصطدمت بيده ثم سكنت الشباك

2019-02-10T16:11:50Z

13' جوووووووووووووووووووول ثاني لمانشستر سيتي عن طريق أجويرو

2019-02-10T16:10:39Z

12' خطيييييييييييييييييرة لتشيلسي بتمريرة من لويز من قبيل وسط الميدان لهازارد الذي يتوغل بالكرة حتى يسار منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة أرضية تصل سهلة ليد إيدرسون

2019-02-10T16:09:34Z

11' تمريرات بين لاعبي تشيلسي في الخلف، والضغط على حامل الكرة مستمر من قبل مانشستر سيتي

2019-02-10T16:08:22Z

10' عناصر تشيلسي غير قادرين على الخروج من مناطقهم بسبب الضغط القوي على حامل الكرة من السيتيزنس

2019-02-10T16:06:40Z

8' دي بروينه أرسل عرضية أرضية من يسار منطقة الجزاء وصلت لبيرناردو الذي روض الكرة على نقطة الجزاء ثم سار بها حتى خط الركنية في يسار المنطقة، ثم أرسل عرضية أرضية عبرت من كيبا ووصلت لأجويرو الوحيد تماماً على القائم الثاني، فحول الكرة إلى المرمى الفارغ لكنها عبرت إلى ضربة مرمى

2019-02-10T16:06:09Z

8' يا رباااااااااااااه، أجويرو يضيع هدفاً بطريقة غريبة لمانشستر سيتي

2019-02-10T16:05:44Z

8' الكرة تتحول للسيتي الذي يحاصر تشيلسي في منطقة الجزاء

2019-02-10T16:04:43Z

6' عناصر تشيلسي يندفعون إلى مناطق مانشستر سيتي بحثاً عن التعادل

الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق رحيم ستيرلينج

2019-02-10T16:02:16Z

السيتيزنس يتقدمون في الدقائق الأولى كعادتهم

4' الحكم احتسب خطأ لمانشستر سيتي قبيل يمين منطقة جزاء تشيلسي، نفذها دي بروينه سريعاً بتمريرة لبيرناردو سيلفا الذي توغل في يمين المنطقة ثم أرسل عرضية أرضية اصطدمت بلويز وتحولت لستيرلينج القادم في اليسار، فأرسل رحيم تصويبة قوية سكنت شباك كيبا

2019-02-10T16:01:58Z

4' جووووووووووووووووول أول لمانشستر سيتي عن طريق ستيرلينج

2019-02-10T16:01:03Z

3' كرة أمامية راااااااااااائعة من جورجينيو تبحث عن هيجواين في منطقة جزاء مانشستر سيتي، لكن بعيدة إلى ضربة مرمى

2019-02-10T16:00:15Z

2' مانشستر سيتي على اليسار بالأزرق السماوي المعتاد، وتشيلسي على اليمين بالأزرق المعتاد

بداية المباراة

2019-02-10T15:57:56Z

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء

تشكيل تشيلسي

2019-02-10T15:57:04Z

هيجواين وهازارد في المقدمة وروس باركلي يبدأ على حساب كوفاتشيتش

يبدأ الإيطالي ماوريسيو ساري بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (كيبا آريزابالاجا / سيزار آثبليكويتا ، أنطونيو روديجير ، دافيد لويز ، ماركوس ألونسو / نجولو كانتي ، جورجينيو ، روس باركلي / بيدرو ، جونزالو هيجواين ، إيدين هازارد).

بدلاء البلوز: (ويلي كاباييرو ، أندرياس كريستنسين ، إيمرسون ، روبن لوفتس-تشيك ، ماتيو كوفاتشيتش ، أوليفييه جيرو ، ويليان).

تشكيل مانشستر سيتي

2019-02-10T15:55:58Z

أجويرو يقود الهجوم ومحرز على مقاعد البدلاء

يدخل المدرب الإسباني "بيب جوارديولا" المباراة بطريقة (4-3-3)، وبتشكيلة تضم: (إيدرسون / كايل ووكر ، جون ستونز ، آيميريك لابورت ، أوليكساندر زينتشينكو / إلكاي جوندوجان ، فيرناندينيو ، كيفن دي بروينه / بيرناردو سيلفا ، سيرخيو أجويرو ، رحيم ستيرلينج).

بدلاء السيتيزنس: (أريانيت موريتش ، دانيلو ، نيكولاس أوتامندي ، دافيد سيلفا ، ليروي ساني ، رياض محرز ، جابرييل جيسوس).

2019-02-10T15:55:50Z

يستضيف اللقاء استاد الاتحاد، والصافرة للحكم مايك دين.

2019-02-10T15:55:44Z

كانت بداية تشيلسي في الدوري رائعة هذا الموسم، لكن تراجع نتائج الفريق في الجولات السابقة الأخيرة، فكانت آخر مبارياته أمام فريق هدرسفيلد وحققوا الفوز في هذا اللقاء بخماسية دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في ترتيب البريميرليج برصيد 50 نقطة وبفارق 12 نقطة  كاملة عن الصدارة، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 25 مباراة، حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في خمس وخسر مثلهم.

2019-02-10T15:55:41Z

حقق الأزرق السماوي فوزًا مهمًا في مباراته الأخيرة في البريميرليج أمام إيفرتون بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء الأربعاء على ملعب جوديسون بارك، وبهذا الإنتصار تصدر الفريق جدول البريميرليج مؤقتًا برصيد 62 نقطة، متساويًا بنفس النقاط مع الريدز الذي تبقى له مباراة أمام بورنموث في نفس الجولة.

2019-02-10T15:55:38Z

أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – لقمة الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وتشيلسي، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.