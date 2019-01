بعد خطأ فادح من الدفاعات

72’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق كيفن دي بروينه إلى داخل المنطقة اصطدمت الكرة بالمدافع كيفن لونج وسكنت الشباك

OWN GOOOOOOOOOAAAAAAAALLLLLLLL!



Long deflects @DeBruyneKev's fierce cross into his own net.



🔵 4-0 ⚫️ #cityvburnley #mancity pic.twitter.com/SrC0wq5Fhp