أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين مانشستر سيتي وبيرنلي على ملعب الاتحاد، في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2018-19