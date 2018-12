بداية متحفظة من ماركو سيلفا

يبدأ المدرب البرتغالي ماركو سيلفا بطريقة (5-4-1)، وبتشكيلة تضم: (جوردان بيكفورد / سيموس كولمان ، ييري مينا ، مايكل كين ، كيرت زوما ، لوكاس ديني / بيرنارد ، أندريه جوميش ، جيلفي سيجوردسون ، ريتشارلسون / دومينيك كالفرت-ليوين).

🔵 | Team news is in at the Etihad Stadium!



2️⃣ changes

⚽ @CalvertLewin14 leads the line.

3️⃣ @michaelkeane04, @KurtZouma and Yerry Mina all start.

🤕 @IGanaGueye misses out.



COME ON YOU BLUES! #EFCawayday pic.twitter.com/LSw2Z3Kuv8