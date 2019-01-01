اوووووووووووووووه،،،، رحيم كادت ان يفعلها ويسجل الثالث للسيتي
سيرجيو أجويرو يخطف هدف التقدم فى الدقائق الاخيرة من الشوط الاول
سيرجيو أجويرو43’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية تصل على يسار المنطقة إلى رحيم ستيرلينج الذي مررها على حدود المنطقة إلى جوندوجان الذي أرسلها تمررة ساقطة لرحيم من جديد ليمررها رحيم عرضية أرضية تلقاها الارجنتيني سيرجيو أجويرو بتسديدة من على القائم البعيد لتسكن المرمي بنجاح
LEAD RESTORRRRRRRRRRRRED!! @aguerosergiokun again!!— Manchester City (@ManCity) ٣ فبراير ٢٠١٩
🔵 2-1 🔴 #MCIARS #mancity pic.twitter.com/ip9F4NBcSW
بطاقة صفراء من نصيب لوكاس توريرا
هجمة خطيرة لآرسنال
What's your take on the action so far? Who's caught your eye? Where can we make improvements?— Manchester City (@ManCity) ٣ فبراير ٢٠١٩
🔵 1-1 🔴 #MCIARS #mancity pic.twitter.com/Rz420WNvEr
أجويرو سجل أسرع هدفين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.. 💨
⚽️ × نيوكاسل (24 ثانية) ⏱️— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ فبراير ٢٠١٩
⚽️ × آرسنال (46 ثانية) ⏱️
أجويرو سجل أسرع هدفين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.. 💨 pic.twitter.com/N3BEM4ZU7g
No need to panic here. Let's get our game on again! 💪— Manchester City (@ManCity) ٣ فبراير ٢٠١٩
🔵 1-1 🔴 #MCIARS #mancity pic.twitter.com/jdjLS4iEVL
لوران كوشيلني يعود بهدف التعادل لآرسنال
لوران كوشيلني11’ الهدف جاء بعد ركنية تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها ناتشو مونريال برأسية على القائم البعيد تابعها لوران كوشيلني برأسية قوية على يمين المرمي
KOSCIELNYYYYYYYYYYYY!!!!!— Arsenal FC (@Arsenal) ٣ فبراير ٢٠١٩
🔵 1-1 🔴#MCIARS pic.twitter.com/HkiyWupWKe
أوووووووووووه،،،،،،هدف للسيتي لكن الحكم يشير بوجود تسلل
أووووووووووووووه،،،، تسديدة قوية من رحيم ستيرلينج
أجويرو يفتتح التسجيل فى دقيقة الاولي للسيتي
سيرجيو أجويرو2’ الهدف جاء بعد ضغط قوي من بداية المباراة وخطأ من أليكس إيووبي من الجهة اليسري ليستخلصها إيميريك لابورتي ويمررها عرضية أرضية لداخل المنطقة تصل إلى الخالي من الرقابة أجويرو الذي سددها فى المرمي بنجاح
GOOOOOOOOAAAAAAAAAALLLLLLL @aguerosergiokun!— Manchester City (@ManCity) ٣ فبراير ٢٠١٩
48 SECONDS, BABY!!
🔵 1-0 🔴 #MCIARS #mancity pic.twitter.com/s7XDdcoKoO
بداية المباراة
KICK-OFF | Buzzing for this one - come on, City!— Manchester City (@ManCity) ٣ فبراير ٢٠١٩
🔵 0-0 🔴 #MCIARS #mancity pic.twitter.com/Lmpq8oQvxl
التشكيل الرسمي لآرسنال
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
بيرند لينو / ستيفان ليشتشتاينر / لوران كوشيلني / شكودران مصطافي / ناتشو مونريال / ماتيو جيوندوزي / لوكاس توريرا / سياد كولاسينيتش / بيير إيميريك أوباميانج / أليكساندر لاكازيت
📋 Here it is - our team for #MCIARS! 🔴— Arsenal FC (@Arsenal) ٣ فبراير ٢٠١٩
إيديه نكيتياه / كونستانتينوس مافروبانوس / بيتر تشيك / آرون رامسي / محمد النني / مسعود أوزيل / دينيس سواريز
التشكيل الرسمي لمانشستر سيتي
يبدأ بطريقة (3/4/3) وتضم كلامن
إيديرسون مورايش / كايل وولكر / إيميريك لابورتي / نيكولاس اوتاميندي / فيرناندينيو / إيلكاي جوندوجان / ديفيد سيلفا / كيفين دي بروين / بيرناردو سيلفا / رحيم ستيرلينج / سيرخيو أجويرو
Your City line-up for today! 💙— Manchester City (@ManCity) ٣ فبراير ٢٠١٩
CITY XI | Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Fernandinho, Gundogan, Silva (C), De Bruyne, Bernardo, Sterling, Aguero
SUBS | Muric, Danilo, Stones, Delph, Sané, Mahrez, Jesus
Presented by @HaysWorldwide #MCIARS 🔵 #mancity pic.twitter.com/HceScdZ6FC
البدلاء / ليروي ساني / دانيلو / جابرييل خيسوس / فابيان ديلف / جون ستونز / أريانيت موريك / رياض محرز
In position for all your #MCIARS needs!— Manchester City (@ManCity) ٣ فبراير ٢٠١٩
Get on the #mancity.com Match Centre ⚽️