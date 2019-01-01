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Get on the #mancity.com Match Centre ⚽️ — Manchester City (@ManCity) ٣ فبراير ٢٠١٩

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف نادي مانشستر سيتي نظيره آرسنال، على ملعب “الاتحاد” في قمة مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.