FULL-TIME: Incredible late drama again at the Etihad. The points are shared.#MCFC 2-2 #THFC pic.twitter.com/EPNJn9YoPd— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 17, 2019
أووووووووه،،،، الحكم يلغي الهدف
NOOOOOOOOOOOOO!! pic.twitter.com/EPCfgLZFS6— Manchester City (@ManCity) August 17, 2019
جابرييل جيسوس يسجل الهدف الثالث لمانشستر سيتي
وصف الهدف90+3’ الهدف جاء بعد ركنية تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها إيميريك لابورت برأسية على القائم الثاني امام جابرييل جيسوس الذي أستلم الكرة وسددها فى المرمي بنجاح
SWEET JESUSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!! pic.twitter.com/CJHKVIRkRb— Manchester City (@ManCity) August 17, 2019
التبديل الأخير فى صفوف توتنهام
رد فعل أجويرو بعد استبداله
هكذا كان رد فعل أجويرو بعدما قام بيب باستبداله منذ قليل 👀— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 17, 2019
الأمور ليست على ما يرام بالنسبة لجوارديولا الآن 🤷♂️ pic.twitter.com/By27XBsn1k
التبديل الثاني فى صفوف توتنهام
التبديل الاخير فى صفوف مانشستر سيتي
CITY SUB | 🔵 2-2 ⚪️ #MCITOT #mancity @BernardoCSilva 🔄 @Mahrez22 pic.twitter.com/ocCqI78Gob— Manchester City (@ManCity) August 17, 2019
التبديل الثاني فى صفوف السيتي
CITY SUB | 🔵 2-2 ⚪️ #MCITOT #mancity @aguerosergiokun 🔄 @gabrieljesus33 pic.twitter.com/OCE40S2Our— Manchester City (@ManCity) August 17, 2019
تبديل في تشكيل فريق مانشستر سيتي
هجمة خطيرة للسيتي
هدف التعادل لتوتنهام عن طريق لوكاس مورا
وصف الهدف57’ الهدف جاء بعد ركنية نفذت بعرضية من إيريك لاميلا تلقاها لوكاس مورا برأسية قوية على يمين مرمي الحارس إيديرسون مورايش
FIRST TOUCH. GOAL!!!#MCFC 2-2 #THFC pic.twitter.com/pf5qTBuuaE— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 17, 2019
التبديل الاول فى صفوف توتنهام
SECOND HALF | Let's kick-on from here!— Manchester City (@ManCity) August 17, 2019
🔵 2-1 ⚪️ #MCITOT #mancity pic.twitter.com/Hr2AkuRGtn
HALF-TIME | An exciting 45 minutes where we've shown both character and class in abundance to regain the advantage.— Manchester City (@ManCity) August 17, 2019
🔵 2-1 ⚪️ #MCITOT #mancity pic.twitter.com/nJxqfyLq6E
أوووووووووه،،، فرصة الهدف الثالث للسيتي
الهدف الثاني للسيتي عن طريق أجويرو
وصف الهدف35’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق كيفين دي بروين تلقاها سيرجيو أجويرو بتسديدة قوية من لمسة واحدة من على القائم القريب لتسكن الشباك بنجاح
Stun Aguero 😆— Manchester City (@ManCity) August 17, 2019
🔵 2-1 ⚪️ #MCITOT #mancity pic.twitter.com/JfEhbCUZwq
KUNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!! pic.twitter.com/SbDwt9IV03— Manchester City (@ManCity) August 17, 2019
إيريك لاميلا يسجل هدف التعادل لتوتنهام
وصف الهدف23’ الهدف جاء بعد تسديدة أرضية زاحفة من على حدود المنطقة عن طريق إيريك لاميلا على يمين المرمي للحارس هوجو لوريس
INSTANT REPLY!!!#MCFC 1-1 #THFC pic.twitter.com/WXw54PgZpe— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 17, 2019
رحيم ستيرلينج يفتتح التسجيل لمانشسترسيتي
وصف الهدف20’ الهدف جاء بعد عرضية رائعة من خارج المنطقة من الجهة اليمنى عن طريق كيفين دي بروين تلقاها رحيم ستيرلينج وإنطلق من خلف المدافعين وسددها برأسية رائعة من على القائم الثاني لتسكن الشباك بنجاح
RAAAAAAAAAAZZZZZZZ!! pic.twitter.com/t9KcdEOzLk— Manchester City (@ManCity) August 17, 2019
هجمة خطيرة لمانشستر سيتي
الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
🔵 هل يستمر سيتي في اكتساح الكل كالعادة؟— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 17, 2019
⚪️ أم من الممكن أن يعطله توتنهام؟
من يحسم قمة الإنجليز الليلة في رأيك🧐 pic.twitter.com/HjzsEYRRNK
إحصائيات جول
📊مانشستر سيتي حقق الفوز في آخر 4 مواجهات أمام توتنهام في الدوري— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 17, 2019
📊بينما توتنهام تمكنوا من حصد 4 نقاط فقط من آخر 9 زيارات لملعب الاتحاد
قمّة الأسبوع في الدوري الإنجليزي 🔥💥 pic.twitter.com/QKlwCeEkbC
غرفة ملابس السيتي
Fresh 😎— Manchester City (@ManCity) August 17, 2019
⚽️ #MCITOT
🔵 #mancity pic.twitter.com/TxnZ7t9pDM
دخول لاعبي توتنهام إلى ملعب المباراة لإجراء العمليات الإحمائية
Warm-up time 💪#PL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/J2GYE2Lvfn— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 17, 2019
التشكيل الرسمي لتوتنهام
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلاً من
هوجو لوريس / كايل ولكر بيتيرز / دافينسون سانشيز / توبي ألديرفيريلد / داني روز / موسي سيسوكو / هاري وينكس / تانجوي ندومبيلي / إيريك لاميلا / هاري كين / كريستيان إريكسن
#THFC: Lloris (C), Walker-Peters, Alderweireld, Sanchez, Rose, Winks, Sissoko, Ndombele, Eriksen, Lamela, Kane.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 17, 2019
Latest from @WilliamHill (18+)https://t.co/0l5Duoee5K#PL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/mcs9gNycyW
البدلاء / باولو جادزانيجا / يان فيرتونخن / بن ديفيز / إيريك داير / جيوفاني لو سيلسو / لوكاس مورا / أوليفرسكيب
التشكيل الرسمي لمانشسترسيتي
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلاً من
إيديرسون مورايش / كايل وولكر / نيكولاس لابورت / اوليكساندر زينتشينكو / إيلكاي جوندوجان / رودريجو هيرنانديز / كيفين دي بروين / بيرناردو سيلفا / سيرخيو اجويرو / رحيم ستيرلينج
The line-up to kick-off our @premierleague home campaign!— Manchester City (@ManCity) August 17, 2019
XI | Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne (C), Sterling, Bernardo, Aguero
Subs | Bravo, Jesus, Silva, Fernandinho, Mahrez, Cancelo, Foden
⚽️ @haysworldwide
🔵 #MCITOT #mancity pic.twitter.com/2821WtGycp
البدلاء / كلاوديو برافو / جواو كانسيلو / ديفيد سيلفا / فيرناندينيو / رياض محرز / فيليب فودين / جابرييل جيسوس
حقق توتنهام فوز مهم فى مشواره فى الدوري امام فريق أستون فيلا بنتيجة (3-1) وذلك فى إطار منافسات الجولة الأولي من البريميرليج، حيث أنهي السبيرز الموسم الماضي فى المركزالرابع برصيد 71 نقطة بعد ان خاض الفريق 38 مباراة استطاع ان يحقق الإنتصار فى 23 مباراة وتعادل فى 2 وخسر فى 13 لقاء، وكانت آخر مباريات توتنهام الودية كانت امام أمام إنتر ميلان الإيطالي وانتهت بفوز النيراتزورى بنتيجة (4-3) ويسعي الفريق الإنجليزي لإقتناص الثلاث نقاط من امام بطل الدوري الموسم الماضي
أقتنص السيتيزنس أولى ثلاث نقاط له في مشواره في البريميرليج بعد فوز كبير على حساب فريق وست هام يونايتد بخماسية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لندن الأولمبي، وبهذا الانتصار يحتل الفريق صدارة الترتيب بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني بعد فوزه على فريق نورويتش سيتي باربع أهداف مقابل هدف وحيد. يدخل السيتي هذا اللقاء من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة الدوري.