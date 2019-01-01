تأهل الداونز إلى هذا الدور على حساب البطل التاريخي لهذه المسابقة الأهلي المصري، في مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما حقق الانتصار في جنوب إفريقيا بخماسية نظيفة، والخسارة في برج العرب بهدف دون رد، وسيدخل الفريق الجونب إفريقي هذا اللقاء بكل قوة لمحاولة تعويض نتيجة مباراة الذهاب وإحراز هدفين أو أكثر لضمان التأهل إلى المباراة النهائية.