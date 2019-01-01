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مازيمبي × الترجي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة مازيمبي والترجي الرياضي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-19، على استاد مازيمبي

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2019-05-04T02:04:42Z

أقصى نادي مازيمبي الكونغولي فريق سيمبا التنزاني وأطاح به خارج البطولة، بعد تحقيق الفوز في لقائي الذهاب والإياب بنتيجة (1-4)، وسيسعى الفريق لتسجيل هدفين أو أكثر في هذا اللقاء لضمان الوصول للمباراة النهائية، يُذكر أن الغربان كانوا قد حققوا لقب دوري أبطال إفريقيا خمس مرات من قبل أعوام، 1967، 1968، 2009، 2010، 2015.

2019-05-04T02:04:30Z

حسم نادي الدم والذهب مباراة الذهاب بنتيجة (1-0)، وتُعتبر هذه النتيجة غير مطمئنة للفريق قبل السفر إلى الكونغو، وكان الفريق قد تأهل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب النادي الرياضي القسنطيني، بعدما تغلب عليه في مجموع مبارتي الذهاب والإياب بنتيجة (6-3)، أما في الدوري التونسي فيتصدر الفريق جدول الترتيب برصيد 43 نقطة وبفارق ست نقاط عن الصفاقسي صاحب الوصافة، فبعد 18 جولة استطاع الترجي تحيق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.

2019-05-04T02:04:20Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يفتح استاد مازيمبي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.