2019-02-19T18:28:24Z
المباراة تقام على أرضية ملعب الأضواء معقل ليون، والصافرة للحكم الدولي التركي جنيد جاقر
2019-02-19T18:28:19Z
حقق البلاوجرانا فوزًا مهمًا على حساب بلد الوليد بهدف دون رد، وذلك في إطار منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني، وبهذا الانتصار ظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 54 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 24 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 16 مباراة، وتعادلوا في ست، وتلقوا هزيمتين.
2019-02-19T18:27:56Z
يأتي فريق ليون في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 46 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن الصدارة، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق جينجان وحققوا الفوز بهدفين مقابل هدف، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 25 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في سبع، وخسر خمس مباريات.
2019-02-19T18:26:55Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين ليون وبرشلونة على ملعب الأضواء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.