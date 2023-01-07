A draw at Anfield means this #EmiratesFACup tie goes to a replay.#LIVWOL pic.twitter.com/O3v2abJ0bU— Liverpool FC (@LFC) January 7, 2023
مباشرليفربول ضد وولفرهامبتون: مباشر لحظة بلحظة
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ملخص
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نهاية المباراة
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90" الحكم أضاف 5 دقائق وقت بدل ضائع
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ثلاث تبديلات في صفوف ليفربول
خروج أرنولد ودخول جو جوميز
وخروج محمد صلاح ودخول بن دواك
خروج كودي جاكبو وخروج أليكس تشامبيرلين
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82" أووووووووووووه، هدف ملغي لصالح ولفرهامبتون بداعي التسلل على توتي جوميز
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تبديل فى صفوف ليفربول
75" خروج فابينيو ونزول هارفي إليوت
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73" تسديدة قوية من أرنولد من خارج المنطقة تفتقد الدقة وتمر بعيدة عن المرمى
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70" تسديدة من محمد صلاح من على حدود المنطقة تصل سهلة بين احضان حارس وولفرهامبتون
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تبديل أول لليفربول
69" خروج هندرسون ودخول نابي كيتا
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جوووووووووووووون التعادل لفريق ولفرهامبتون عن طريق هي تشان هوانج
68" تمريرة ثنائية بين هوانج و ماتيوس كونيا لتصل فى الاخير إلى الكوري هوانج وسدد الكرة اصطدمت فى الدفاع وغيرت اتجها وسكنت الشباك
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وولفرهامبتون يجري ثلاث تبديلات دفعة واحدة62" خروج راؤول خيمينيز ونزول كونيا،
خروج جونزالو جيديس ونزول ماتيوس نونيز
وخروج روبن نيفيز ونزول هوانج هي تشان
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61" بطاقة صفراء من نصيب جوني كاسترو
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60" ربع ساعة أولى مرت من زمن الشوط الثاني، النتيجة أصبحت تقدم ليفربول على حساب ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف وحيد
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أوووووووه، ماذا أهدرت ياريان نوري؟
56" تمريرة رائعة من روبن نيفيز تضع ريان نوري منفردا بالمرمى ثم سددها لكن ابعدها أليسون ببراعة
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55" ركلة ركنية نفذها أرنولد بعرضية يرتقي لها نونيز ويسددها برأسية قوية مرت أعلى المرمى
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جوووووووووووووووووول محمد صلاح الثاني للريدز
52" تمريرة طولية من كودي جاكبو فى قلب المنطقة ابعدها المدافع براسية خاطئة تصل الكرة أمام محمد صلاح ثم استلم الكرة وسدد على يمين المرمى
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47" انطلاقة من أداما تراوري الذي ارسل عرضية قوية مرت بعيدة عن المرمى
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بداية الشوط الثاني
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45+3" الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بنتيجة 1-1.
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45" الحكم أضاف 3 دقائق وقت بدلًا من الضائع
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جووووووووووووووووون هدف التعادل لفريق ليفربول عن طريق نونيز
45" نونيز يسجل التعادل بعد تمريرة رائعة من أرنولد تصل له داخل يسا المنطقة ليسددها بلمسة رائعة على يسار المرمى
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44" انطلاقة من أداما تراوري ليمرر الكرة إلى راؤول خيمينيز ثم يرسلها عرضية لكن ابعدها دفاع ليفربول من منطقة الخطورة
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42" سيطرة من لاعبي وولفرهامبتون وسط إرتباك واضح فى صفوف الريدز
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أووووووه، هجمة خطيرة لوولفرهامبتون
39" أداما تراوري يرسل عرضية أرضية رائعة لم تجد متابعة من أحد على القائم البعيد
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أووووووه أليسون يتصدى لتسديدة صاروخية
35" أليسون يتصدى لتسديدة صاروخية من جيديس من خارج المنطقة
- -30" نصف ساعة مرت من الشوط الأول والتقدم لصالح وولفرهامبتون بهدف نظيف
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جوووووووووووووووووون أول ولفرهامبتون بمساعدة أليسون
26" أليسون يخطأ فى ابعدا الكرة ليمررها إلى المهاجم جونزالو جيديش فى منطقة الجزاء ليسددها بسهولة فى المرمى
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24" هجمة مرتدة لولفرهامبتون لكن تدخل الدفاع بسكل رائع واستخلص الكرة بنجاح
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21" إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي ليفربول
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20" توقف المباراة لسقوط روبن نيفيز على أرض الملعب بعد تدخل من نونيز
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18" توغل من محمد صلاح الذي ارسل عرضية فى اتجاه نونيز لكن ابعدها حارس ولفرهامبتون
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15" ربع ساعة مرت الشوط الأول والتعادل السلبي ما زال مستمر
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أوووووووووه، هدف محقق لصالح وولفرهامبتون
14" خطأ من المدافع جويل ماتيب فى ابعاد الكرة يستخلصها جونزالو جيديس ويسددها بجوار القائم
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12" خطأ فى منتصف الميدان لصالح وولفرهامبتون ضد فابينيو
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10" مرور 10 دقائق من الشوط الأول والتعادل السلبي ما زال قائم بين الفريقين
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7" إيت نوري ينفذ ركلة ركنية بعرضية ابعدها دفاع ليفربول من منطقة الخطورة
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4" تمريرة رائعة من محمد صلاح كوردي جاكبو داخل يسار المنطقة ثم سددها بقوة أمسكها الحارس بثبات
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أوووووووووه، تسديدة قوية من صلاح
3" محمد صلاح نفذ الخطأ بتسديدة مباشرة على المرمى مرت اعلى المرمى بقليل
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2" خطأ من مكان خطير لليفربول بعد تدخل قوي على محمد صلاح من عل حدود المنطقة
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1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل وولفرهامبتون
يبدأ وولفرهامبتون بقيادة المدرب جولين لوبيتيجي بالرسم الأتي
الخطة 4-4-2
مانيجا ساركيك
جوني كاسترو - توتي - ناثان كولينس - دكستر ليميكيسا
ريان إيت نوري - جوزيف هودج - روبين نيفيش - أداما تراوري
جونسالوجيديش - راؤول خيمينيز
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تشكيل ليفربول
يبدا ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوب بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
أليسون
أندروربرتسون - إبراهيم كوناتي - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر أرنولد
تياجو سيلفا - فابينيو - جوردان هندرسون
كودي جاكبو - دارون نونيز - محمد صلاح
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ليفربول، صاحب الأرض، يدخل المباراة وهدفه تناسي الكبوات المتواصلة التي يتعرض لها في الدوري الإنجليزي، والتي كان آخرها الخسارة أمام برينتفورد، وتحقيق انتصار يضمن له التقدم في حملة الدفاع عن لقب كأس إنجلترا.
أما وولفرهامبتون، الذي يعاني بشدة في الدوري الإنجليزي، ودخل دائرة الصراع على الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، فهدفه تحقيق مفاجأة وتحقيق الفوز من أجل التقدم إلى الدور الرابع من كأس إنجلترا.
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي،على "انفيلد".