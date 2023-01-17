66" 3 تبديلات لليفربول، دخول محمد صلاح وناثانيل فيليبس وكيرتس جونز، وخروج كودي جاكبو وفابيو كارفاليو وجيمس ميلنر
مباشرليفربول ضد وولفرهامبتون: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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65" تبديلان آخرين لصالح ولفرهامبتون، بخروج جوني كاسترو وجواوموتينيو ودخول ماتيوس كونيا ودانيال بودينس
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60" محاولة هجومية لولفرهامبتون تنتهي بتسديدة غير متقنة من آداما تراوري
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57" بطاقة صفراء من نصيب تياجو ألكانتارا بعد تدخل قوي على راؤول خيمينيز
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55" كرات متبادلة بين لاعبي الفريقين في وسط الميدان
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50" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ولفرهامبتون ومحاولات من أجل البحث عن هدف التعادل
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تبديل ثنائي فى لووفرهامبتون
46" دخول نيلسون سيميدو وخروج دكستر ليمبكيسا ودخول ماتيوس نونيز وخروج جوزيف هودج
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46" بداية الشوط الثاني من المباراة
- -نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على ولفرهامبتون (1-0).
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45" الحكم أضاف دقيقتان وقت محتسب بدل ضائع
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43" بطاقة صفراء من نصيب آداما تراوري بعد عرقلة متعمدة لكوستاس تسيميكاس
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40" تسديدة قوية من آداما تراوري لكنها فى الشباك الخارجية لمرمى الريدز
- -36" هدف ملغي لصالح ليفربول بداعي التسلل بعد تمريرة وضعت فابيو كارفاليو منفردا بالمرمى
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35" تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي ليفربول فى وسط الميدان
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31" تسديدة قوية من داخل يمين المنطقة عن طريق جاكبو مرت اعلى المرمى
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25" محاولات من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على الكرة بمنتصف الميدان
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20" جواو موتينيو يرسل عرضية ورأسية غير متقنة من ريان آيت نوري مرت بعيدة عن المرمى
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16" تسديدة قوية من تسميكاس من يسار المنطقة مرت اعلى المرمى
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جوووووووووووووووووووووول،إليوت يسجل لليفربول
14"تمرتدة سريعة لليفربول انطلق بها إليوت وسدد كرة قوية للغاية من على حدود المنطقة سكنت شباك خوسيه سا
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10" تسديدة من جاكبو من على حدود المنطقة تصل سهلة للحارس خوسيه سا
- -7" أفضلية من لاعبي ولفرهامبتون خلال الدقائق الأولى من المباراة
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3" بداية هجومية لووفرهامبتون بعد عرضية من آداما تراوري تلقاها راؤول خيمينيز برأسية مرت بجوار القائم الأيسر
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1"الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل وولفرهامبتون
يبدأ وولفرهامبتون بقيادة المدرب جولين لوبيتيجي بالرسم الأتي
الخطة 4-5-1
خوسيه سا
جوني كاسترو - توني - ناثان كولينس - دكستر ليمبكيسا
ريان إيت نوري - جوزيف هودج - روبين نيقيش - جواو موتينيو - آداما تراوري
راؤول خيمينيز
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تشكيل ليفربول
يبدا ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوب بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
كاومين كيلير
تسيميكاس - إبراهيم كوناتي - جوجوجيز - جيمس ميلنر
تياجو ألكانتارا - ستيفان باجيتيتش - نابي كيتا
فابيو كارفالو - كودي جاكبو - هارفي إليوت
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ليفربول، يدخل المباراة وهدفه تناسي الكبوات المتواصلة التي يتعرض لها في الدوري الإنجليزي، والتي كان آخرها الخسارة أمام برايتون، وتحقيق انتصار يضمن له التقدم في حملة الدفاع عن لقب كأس إنجلترا.
أما وولفرهامبتون، الذي يعاني بشدة في الدوري الإنجليزي، ودخل دائرة الصراع على الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، فهدفه تحقيق مفاجأة وتحقيق الفوز من أجل التقدم إلى الدور الرابع من كأس إنجلترا.
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون، في إياب الدوري الثالث ببطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، موسم 2023،على "مولينيو".
وكانت المباراة الأولى قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، على ملعب آنفيلد، وحسب قوانين البطولة فإن المباراة في حالة التعادل تعاد من جديد.