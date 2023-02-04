19" تسديدة قوية من محمد صلاح من الجهة اليمنى مرت اعلى العارضة
مباشرليفربول ضد وولفرهامبتون: مباشر لحظة بلحظة
ملخص
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13" تسديدة قوية من داروين نونيز من على حدود المنطقة ابعدها الحارس ببراعة
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جوووووووووووووووووووووول،،،، الثاني عن طريق كاريج داوسن
11" عرضية من الجهة اليمنى تلقاها كريج داوسن بتسديدة قوية اصطدمت فى الدفاع وارتدت له من جديد ليسددها بنجاح فى المرمى
- -8" محاولات مستمرة من لاعبي ليفربول من أجل البحث عن هدف التعادل لكن دون خطورة
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جووووووول، جويل ماتيب يسجل بالخطأ فى مرماه
5" جوووووووووووووووووووووووول، هدف التقدم لوولفرهامبتون عن طريق جويل ماتيب بالخطأ فى مرماه بعد تسديدة قوية حاول ابعدها الكاميروني لكنها سكنت الشباك
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2" تسديدة قوية من ماتيوس لكن تصدي رائع من الحارس أليسون
- -1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
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تشكيل ليفربوليبدا ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوبلوب بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
أليسون
أندرو روبرتسون - جو جوميز - جويل ماتيب - أليكساندر أرنولد
تياجو ألكانتارا - ستيفان باجيتيتش - نابي كيتا
دارون نونيز - كودي جاكبو - محمد صلاح
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تشكيل وولفرهامبتون
يبدا وولفرهامبتون بقيادة المدرب جولين لوبيتيجي بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
خوسي سا
ريان إيت نوري - ماكس كيلمان - كريم داوسون - نيلسون سيميدو
ماتيوس لويز - روبين تيفيش - ماريو ليمينا
هي تشان هوانج - ماتيوس كونيا - بابلو سارابيا
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أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي، موسم 2022-23.،على "مولينيو".
ليفربول يدخل المباراة باحثًا عن تحقيق فوزه الأول بعد التعثر في آخر ثلاث مباريات على التوالي في الدوري الإنجليزي، بالخسارة من برينتفورد وبرايتون، قبل التعادل مع تشيلسي في المباراة الأخيرة.
وتراجع ليفربول بسبب النتائج الأخيرة إلى المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 29 نقطة، مبتعدًا بفارق 10 نقاط عن المركز الرابع.
أما وولفرهامبتون، فيبحث هو الآخر عن تحقيق الفوز من أجل الخروج من شبح مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حيث يحتل المركز 17 في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن بورنموث صاحب المركز 18 أول مراكز الهبوط.