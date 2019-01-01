43’ إنطلاقة من جوردان هندرسون من على حدود المنطقة ثم يمررها إلى داخل يسار المنطقة للسنغالي مانيه الذي مررها على يساره إلى روبيرتسون الذي مررها عرضية أرضية في إتجاه صلاح ليبعدها الدفاع لترتد امام هندرسون الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي بقليل