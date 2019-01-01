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ليفربول × هدرسفيلد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول وهدرسفيلد في إطار الجولة 36 من الدوري الإنجليزي 2018-19

محدث
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(C)Getty Images

2019-04-26T20:50:56Z

90+3’ الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة 

2019-04-26T20:48:43Z

90+1’ إنطلاقة من محمد صلاح من داخل يمين المنطقة ومن ثم يتوغل ويسدد كرة قوية لكنها مرت على المرمي بقليل

2019-04-26T20:48:07Z

90’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

التبديل الاخير فى صفوف ليفربول

2019-04-26T20:46:25Z

88’ دخول جو جوميز وخروج أليكساندر ارنولد

2019-04-26T20:45:49Z

87’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-04-26T20:43:11Z

85’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان

محمد صلاح يسجل الخامس لليفربول

2019-04-26T20:41:17Z

وصف الهدف

82’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق روبيرتسون لداخل المنطقة تلقاها صلاح بتسديدة من لمسة واحدة فى المرمي 

2019-04-26T20:39:59Z

82’ جوووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الخامس للريدز عن طريق صلاح 

2019-04-26T20:38:43Z

80’ عشر دقائق أخيرة من عمر المباراة والتقدم للريدز برباعية بدون رد

2019-04-26T20:37:01Z

78’ عرضية خطيرة من شاكيري من اجهة اليمنى تلقاها ساديو مانيه برأسية قوية لكنها تصطدم فى القائم ثم يبعدها الدفاع بنجاح 

2019-04-26T20:36:31Z

77’ سيطرة كاملة من لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء 

2019-04-26T20:35:09Z

76’ تمريرة خطيرة من محمد صلاح لداخل يمين المنطقة إلى تشامبيرلين الذي سددها تسديدة قوية لكن ابعدها الحارس ببراعة 

2019-04-26T20:34:27Z

75’ ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة والتقدم للريدز براعية نظيفة 

التبديل الثاني فى صفوف ليفربول

2019-04-26T20:33:51Z

74’ دخول أليكس تشامبيرلين وخروج دانييل ستوريدج 

التبديل الاول فى صفوف ليفربول

2019-04-26T20:32:20Z

73’ دخول شيردان شاكيري وخروج جيوريجنهو فاينالدوم 

2019-04-26T20:30:47Z

72’ تسديدة من محمد صلاح تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-04-26T20:29:51Z

71’ إنطلاقة من محمد صلاح من على حدود المنطقة ومحاولة التسديد لكن ابعدها الدفاع بنجاح

2019-04-26T20:29:07Z

70’ تمريرة رائعة من هندرسون لداخل المنطقة فى غتجاه دانييل ستوريدج لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-04-26T20:28:06Z

68’ محاولات من لاعبي هدرسفيلد للبحث عن هدف شرفي 

ساديو مانيه يسجل الهدف الرابع للريدز

2019-04-26T20:24:06Z

وصف الهدف

66’ الهدف جاء بعد عرضية من خارج المنطقة عن طريق جوردان هندرسون على القائم البعيد تلقاها ساديو مانيه برأسية قوية تسكنا لشباك بنجاح 

2019-04-26T20:23:46Z

65’ جووووووووووووووووول،،،،، الهدف الرابع لليفربول عن طريق ساديو مانيه 

2019-04-26T20:22:15Z

دخول  جويل كولمان وخروج ستيف موني 

2019-04-26T20:21:47Z

64’ تمريرة طولية من محمد صلاح فى إتجاه دانييل ستوريدج على الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع قبل ان تصل له 

يارباااااااااااااااه،،،، تسديدة قوية من صلاح

2019-04-26T20:19:50Z

61’ تمريرة تصل إلى محمد صلاح على حدود المنطقة ليتقاها صلاح ويسددها تسديدة قوية يسارية لكنها بجوار القائم الايمن بقليل

2019-04-26T20:17:34Z

60’ تسديدة قوية من نابي كيتا من على حدود المنطقة لكنها تمر بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

2019-04-26T20:16:39Z

59’ هدوء نسبي فى مجريات اللقاء وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان

2019-04-26T20:15:17Z

57’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان

2019-04-26T20:13:33Z

56’ تمريرة طولية عن طريق أليكساندر ارنولد فى إتجاه محمد صلاح لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-04-26T20:12:03Z

54’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق جونينهو باكونا لكن ابعدها الحارس أليسون ببراعة 

2019-04-26T20:11:12Z

53’ هدف للريدز ملغي بداعي التسلل عن طريق دانييل ستوريدج

2019-04-26T20:09:55Z

52’ تمريرة خطيرة لداخل المنطقة فى إتجاه ستيف موني الذي تباطئ فى تسديد الكرة ليبعدها نابي كيتا بنجاح 

2019-04-26T20:09:12Z

51’ إنطلاقة من جونينخو باكونا من داخل يسار المنطقة ومن ثم يمررها فى إتجاه ستيف موني لكنها مرت من امام بغرابة 

2019-04-26T20:08:21Z

50’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي ليفربول 

2019-04-26T20:08:02Z

49’ توقف اللقاء لسقوط الهولندي فان ديك ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-04-26T20:06:51Z

48’ تمريرة طولية لداخل المنطقة فى إتجاه نابي كيتا الذي هيأ الكرة امام ساديو مانيه ليسددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-26T20:05:45Z

47’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان 

2019-04-26T20:02:57Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني 

2019-04-26T19:48:09Z

45+1’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الاول 

الهدف الثالث للريدز عن طريق محمد صلاح

2019-04-26T19:46:32Z

وصف الهدف

45+1’ تمريرة طولية من أليكساندر ارنولد من منتصف الميدان فى إتجاه المنطلق محمد صلاح على حدود المنطقة ليسددها تسديدة ساقطة مع خروج الحارس جوناس لوسل لتسقط فى المرمي بنجاح 

2019-04-26T19:46:03Z

45’ جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الثالث لليفربول عن طريق محمد صلاح 

هجمة خطيرررررة للريدز

2019-04-26T19:45:12Z

43’ إنطلاقة من جوردان هندرسون من على حدود المنطقة ثم يمررها إلى داخل يسار المنطقة للسنغالي مانيه الذي مررها على يساره إلى روبيرتسون الذي مررها عرضية أرضية في إتجاه صلاح ليبعدها الدفاع لترتد امام هندرسون الذي سددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

2019-04-26T19:42:24Z

42’ عرضية من روبيرتسون من الجهة اليسري لكنها مرت بعيدة إلى ضربة مرمي 

2019-04-26T19:41:52Z

41’ تمريرات بين أقدام لاعبي هدرسفيلد فى منتصف الميدان لمحاولة بناء هجمة منظمة 

2019-04-26T19:41:15Z

40’ خطأ من الجهة اليمنى لليفربول تنفذ بعرضية من ارنولد لداخل المنطقة لكن امسكها الحارس بثبات

2019-04-26T19:37:53Z

36’ تنفيذ الركنية بعرضية من أليكساندر ارنولد لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-26T19:37:08Z

35’ محاولة التوغل من محمد صلاح من داخل يمين المنطقة لكن ابعدها الدفاع لتتحول إلى ركنية 

2019-04-26T19:35:37Z

34’ تمريرة طولية من ارنولد فى إتجاه صلاح على يمين المنطقة لكن ابعدها الدفاع بنجاح

2019-04-26T19:34:40Z

33’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة بين أقدام ليفربول 

2019-04-26T19:32:54Z

32’ تمريرات متبادلة بين لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان 

2019-04-26T19:31:11Z

30’ نصف ساعة أولي من عمر المباراة والتقدم للريدز بهدفين مقابل لاشئ

2019-04-26T19:29:17Z

28’ إنطلاقة من دانييل ستوريدج من على حدود المنطقة ومن ثم يسددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-26T19:28:27Z

27’ تسديدة قوية من محمد صلاح من على حدود المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-26T19:26:58Z

26’ تمريرة طولية من فان ديك فى إتجاه محمد صلاح على حدود المنطقة لكن أمسكها الحارس بثبات 

2019-04-26T19:26:10Z

25’ تمريرات متبادلة بين أقدام الريدز فى وسط ميدان فريق هدرسفيلد 

2019-04-26T19:25:43Z

24’ ضغط قوي من ليفربول على دفاعات هدرسفيلد 

ساديو مانيه يسجل الهدف الثاني لليفربول

2019-04-26T19:23:33Z

وصف الهدف

22’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق أندرو روبيرتسون لداخل المنطقة تلقاها ساديو مانيه برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح

2019-04-26T19:22:38Z

22’ جوووووووووووووووول،،،،،،، الهدف الثاني للريدز عن طريق ساديو مانيه 

2019-04-26T19:20:33Z

19’ محاولة المرور من محمد صلاح من الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-04-26T19:18:54Z

17’ تمريرة طولية من لوفرين فى إتجاه صلاح على الجهة اليمنى لكن ابعدها الدفاع من امامه إلى رمية تماس

2019-04-26T19:18:10Z

16’ ركنية للريدز تنفذ بعرضية من أليكساندر ارنولد تلقاها فان ديك برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-04-26T19:17:55Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول والتقدم للريدز بهدف مقابل لاشئ

2019-04-26T19:16:09Z

14’ توغل رائع من محمد صلاح لداخل المنطقة ثم سدد كرة أرضية لكنها مرت بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-04-26T19:15:21Z

13’ ركنية لفريق هدرسفيلد تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخططورة 

2019-04-26T19:12:11Z

12’ خطأ لصالح ليفربول بعد تدخل قوي من ستيف موني على ديان لوفرين فى المنطقة الدفاعية 

2019-04-26T19:11:32Z

10’ تمريرات متبادلة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي ليفربول 

2019-04-26T19:08:48Z

9’ إنطلاقة من محمد صلاح من على حدود المنطقة ومن ثم يمررها لداخل المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتصل سهلة بين أحضان الحارس جوناس لوسل 

2019-04-26T19:07:43Z

8’ خطأ لصالح ليفربول فى المنطقة الدفاعية بعد تدخل قوي على ساديو مانيه

2019-04-26T19:07:08Z

7’ ركنية لفريق هدرسفيلد تنفذ بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-04-26T19:06:15Z

6’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق اسحاق مبيتنزا لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-04-26T19:04:43Z

5’ سيطرة من لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء وضغط قوي على دفاعات هدرسفيلد 

نابي كيتا يسجل الهدف الاول لليفربول

2019-04-26T19:02:24Z

وصف الهدف

3’ الهدف جاء بعد ضغط قوي من لاعبي ليفربول وإستخلاص رائع للكرة من محمد صلاح ويمررها لداخل يمين المنطقة إلى نابي كيتا الذي سددها فى المرمي لتسكن الشباك بنجاح

2019-04-26T19:01:44Z

2’ جووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الأول لليفربول عن طريق نابي كيتا

2019-04-26T19:00:53Z

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة 

التشكيل الرسمي لفريق هدرسفيلد

2019-04-26T18:39:46Z

يبدأ بطريقة (4/5/1) وتضم كلامن

جوناس لوسل / تومي سميث / كريستوفر شيندلر / تيرينس كونجولو / إريك دورم / كارلان اهيرن جرانت / جونينهو باكونا / جون ستانكوفيتش / جونسون هوج / اسحاق مبينزا / ستيف موني 

البدلاء / ماني دالي / إلياس كاتشونجا / أداما دياخابي / كريس لوف / ماتياس زانكا / جويل كولمان / أليكس بريتشارد

التشكيل الرسمي لليفربول

2019-04-26T18:36:59Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

أليسون / أليكسانددر ارنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / جيورجينيو فينالدوم / جوردان هندرسون / نابي كيتا / محمد صلاح / دانييل ستوريدج / ساديو مانيه 

البدلاء / جو جوميز / سيمون مينيوليه / جيمس ميلنر / أليكس تشامبيرلين / سيردان شاكيري / جويل ماتيب / ديفوك أوريجي