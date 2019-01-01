التبديل الاخير فى صفوف ليفربول
محمد صلاح يسجل الخامس لليفربول
وصف الهدف82’ الهدف جاء بعد عرضية من الجهة اليسري عن طريق روبيرتسون لداخل المنطقة تلقاها صلاح بتسديدة من لمسة واحدة فى المرمي
THE REDS ARE ON FIRE!— Liverpool FC (@LFC) ٢٦ أبريل ٢٠١٩
ANOTHER ONE! pic.twitter.com/MVuFafxdoM
التبديل الثاني فى صفوف ليفربول
التبديل الاول فى صفوف ليفربول
ساديو مانيه يسجل الهدف الرابع للريدز
وصف الهدف66’ الهدف جاء بعد عرضية من خارج المنطقة عن طريق جوردان هندرسون على القائم البعيد تلقاها ساديو مانيه برأسية قوية تسكنا لشباك بنجاح
يارباااااااااااااااه،،،، تسديدة قوية من صلاح
الهدف الثالث للريدز عن طريق محمد صلاح
وصف الهدف45+1’ تمريرة طولية من أليكساندر ارنولد من منتصف الميدان فى إتجاه المنطلق محمد صلاح على حدود المنطقة ليسددها تسديدة ساقطة مع خروج الحارس جوناس لوسل لتسقط فى المرمي بنجاح
GOOOOOOOOOAAAALLLLLLLL!— Liverpool FC (@LFC) ٢٦ أبريل ٢٠١٩
SPLENDID FROM MO SALAH! pic.twitter.com/HJzdvhp1KT
هجمة خطيرررررة للريدز
ساديو مانيه يسجل الهدف الثاني لليفربول
وصف الهدف22’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق أندرو روبيرتسون لداخل المنطقة تلقاها ساديو مانيه برأسية قوية سكنت الشباك بنجاح
نابي كيتا يسجل الهدف الاول لليفربول
وصف الهدف3’ الهدف جاء بعد ضغط قوي من لاعبي ليفربول وإستخلاص رائع للكرة من محمد صلاح ويمررها لداخل يمين المنطقة إلى نابي كيتا الذي سددها فى المرمي لتسكن الشباك بنجاح
WHAT. A. START! pic.twitter.com/BXBqzbSeX7— Liverpool FC (@LFC) ٢٦ أبريل ٢٠١٩
التشكيل الرسمي لفريق هدرسفيلد
يبدأ بطريقة (4/5/1) وتضم كلامن
جوناس لوسل / تومي سميث / كريستوفر شيندلر / تيرينس كونجولو / إريك دورم / كارلان اهيرن جرانت / جونينهو باكونا / جون ستانكوفيتش / جونسون هوج / اسحاق مبينزا / ستيف موني
البدلاء / ماني دالي / إلياس كاتشونجا / أداما دياخابي / كريس لوف / ماتياس زانكا / جويل كولمان / أليكس بريتشارد
التشكيل الرسمي لليفربول
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
أليسون / أليكسانددر ارنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / جيورجينيو فينالدوم / جوردان هندرسون / نابي كيتا / محمد صلاح / دانييل ستوريدج / ساديو مانيه
🔴 TEAM NEWS 🔴— Liverpool FC (@LFC) ٢٦ أبريل ٢٠١٩
How the Reds line up against @htafcdotcom...#LIVHUD https://t.co/REp2WrcedH
البدلاء / جو جوميز / سيمون مينيوليه / جيمس ميلنر / أليكس تشامبيرلين / سيردان شاكيري / جويل ماتيب / ديفوك أوريجي