يبدأ نيوكاسل بقيادة المدرب إيدي هاو بالرسم الأتي
الخطة 4-3-3
نيك بوب
دان بيرن - سفين بوتمان - فابيان شار - كيران تريبيير
إليوت أنديرسون - جويلينتون - شون لونجستاف
ألان سانت ماكسيمن - أليكساندر إيزاك - ميجيل ألميرون
يبدأ نيوكاسل بقيادة المدرب إيدي هاو بالرسم الأتي
الخطة 4-3-3
نيك بوب
دان بيرن - سفين بوتمان - فابيان شار - كيران تريبيير
إليوت أنديرسون - جويلينتون - شون لونجستاف
ألان سانت ماكسيمن - أليكساندر إيزاك - ميجيل ألميرون
HOWAY NEWCASTLE! ✊— Newcastle United FC (@NUFC) February 18, 2023
⚫️⚪️ pic.twitter.com/VMAyeKSFFL
يبدا ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوب بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
أليسون
أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - أليكساندر آرنولد
ستيفان باجيتيتش - فابينيو - جوردان هندرسون
كودي جاكبو - دارون نونيز - محمد صلاح
The Reds to take on Newcastle today 📋🔴#NEWLIV— Liverpool FC (@LFC) February 18, 2023
أما نيوكاسل، فيدخل المباراة بعدما حقق سلسلة سلبية هو الآخر بالتعادل في آخر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي، آخرها أمام بورنموث في الجولة الماضية بنتيجة 1-1.
ويحتل نيوكاسل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حصد فريق المدرب إيدي هاو 41 نقطة منذ بداية الموسم، ويتفوق على توتنهام الخامس بفارق نقطتين فقط.
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لهذه المباراة، حيث يستضيف ملعب "سانت جيمس بارك" مباراة نيوكاسل يونايتد وليفربول، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 24 لموسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي.
ليفربول، الذي خرج من سلسلة النتائج السلبية بالفوز في "ديربي الميرسيسايد" على إيفرتون بثنائية نظيفة في الجولة الماضية، يسعى إلى مواصلة الانتصارات على حساب نيوكاسل.
ويحتل ليفربول المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، ويسعى جاهدًا إلى الدخول في المقاعد المؤهلة إلى البطولات الأوروبية.