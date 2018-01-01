ليفربول × نابولي | مباشر لحظة بلحظة

يسعى ليفربول الى حسم المباراة بالفوز لتعويض الهزيمة التى لاحقته فى مباراة الاياب على ارض نابولى، والتأهل لدور الـ 16 بمسابقة دوري الأبطال، بينما يسعي نابولي هو الأخر فى اقتناص نقاط المباراة والتأهل الى الجولة القادمة من البطولة