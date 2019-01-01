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ليفربول × منشسترسيتي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الدرع الخيرية 2019-2020، والتي ستقام على ملعب ويمبيلي

محدث
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Getty Images

2019-08-04T15:07:06Z

47’ تسديدة قوية من ديفيد سيلفا من داخل يسار المنطقة لكنها مرت اعلى القائم بقليل

2019-08-04T14:49:19Z

45+2’ إنطلاقة من بيرناردو سيلفا من الجهة اليمنى ومن ثم يرسل عرضية خطيرة للغاية لكنها مرت من الجميع 

2019-08-04T14:48:29Z

45+1’ تنفيذ الخطأ بعرضية من أليكساندر ارنولد لداخل المنطقة تلقاها جوردان هندرسون برأسية لكن امسكها الحارس برافو بثبات

2019-08-04T14:48:08Z

45’ الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

2019-08-04T14:47:23Z

44’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح ليفربول بعد تدخل قوي من بيرناردو سيلفا 

2019-08-04T14:47:05Z

43’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي مانشستر سيتي 

2019-08-04T14:46:17Z

42’ بطاقة صفراء اخرجها الحكم فى وجه جوارديولا بسبب إعتراضه على إصابة سيلفا

2019-08-04T14:45:22Z

40’ توقف اللقاء لسقوط ديفيد سيلفا بعد تدخل قوي من جوجميز ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه 

2019-08-04T14:44:50Z

39’ تمريرة خطيرة تصل إلى كيفين دي بروين المنطلق لداخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-08-04T14:44:05Z

38’ ركنية لصالح ليفربول تنفذ بعرضية من ارنولد لداخل المنطقة لكنها غير متقنة مرت بعيدة إلى ضربة مرمي 

2019-08-04T14:37:52Z

36’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق ارنولد لكن ابعدها الدفاع إلى ركنية 

2019-08-04T14:36:14Z

35’ محاولة التوغل من رحيم ستيرلينج وتمريرة متبادلة مع زينتشينكو لكن استخلصها الدفاع فى اللحظات الاخيرة 

2019-08-04T14:35:36Z

34’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام السيتي 

2019-08-04T14:34:47Z

33’ إنطلاقة من أليكساندر ارنولد من الجهة اليمنى ومحاولة التوغلل لداخل المنطقة لكن تدخل رائع من نيكولاس أوتاميندي وابعدها إلى رمية تماس

بطاقة صفراء من نصيب كيفين دي بروين

2019-08-04T14:33:07Z

32’ بطاقة صفراء من نصيب كيفين دي بروين بعد تدخل قوي على أوريجي 

2019-08-04T14:32:37Z

31’ تبادل التمريرات بين أقدام لاعبي الفريقين انحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-08-04T14:30:59Z

30’ نصف ساعة مرت من زمن الشوط الأول والتقدم أصبح للسيتي بهدف دون رد
Getty Images

2019-08-04T14:30:38Z

29’ خطأ لصالح مانشسترسيتي بعد تدخل قوي من محمد صلاح على رحيم ستيرلينج

2019-08-04T14:29:16Z

28’ عرضية من أوريجي من الجهة اليسري لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لتصل إلى محمد صلاح داخل يمين المنطقة ليستلم الكرة ويسددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

2019-08-04T14:28:34Z

27’ تمريرة طولية من بيرناردو سيلفا على الجهة اليمنى تلقاها كيفين دي بروين الذي حاول إرسلها عرضية لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-08-04T14:27:45Z

26’ محاولات من لاعبي الريدز للوصول لمرمي الحارس كلاوديو برافو لكن دفاع محكم من لاعبي السيتي 

2019-08-04T14:26:43Z

25’ تمريرة طولية من ألكساندر ارنولد فى إتجاه محمد صلاح لكنها أقرب إلى الحارس كلاوديو برافو 

2019-08-04T14:25:48Z

24’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي مانشستر سيتي فى منتصف الميدان 

2019-08-04T14:24:42Z

23’ إنطلاقة من روبيرتسون من خارج المنطقة ومحاولة لإرسلها تمريرة فى إتجاه صلاح لكنها تفتقد الدقة وتصل سهلة إلى الحارس برافو 

2019-08-04T14:24:04Z

22’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق رحيم ستيرلينج الذي راوغ الدفاع ببراعة ثم ارسلها عرضية لكن ابعدها العملاق فان ديك ببراعة 

2019-08-04T14:22:50Z

21’ إنطلاقة من أوريجي من الجهة اليسري ومن ثم يمررها إلى المنطلق بجواره هندرسون الذي حاول إرسال عرضية لكن تدخل الدفاع واستخلصها بنجاح

2019-08-04T14:21:29Z

20’ محاولة التوغل من محمد صلاح من الجهة اليمنى  لكن الكرة طالت من امامه لتصل سهلة بين أحضان الحارس برافو 

2019-08-04T14:18:57Z

18’ ضغط من لاعبي السيتيزنز على دفاعات ليفربول ومحاولات من الريدز للخروج من منتصف ملعبهم 

أووووووووووه،،، أليسون يتألق

2019-08-04T14:17:31Z

17’ تمريرة خطيرة تصل إلى كيفين دي بروين داخل المنطقة الذي حاول تسديد الكرة لكنها تصطدم فى الدفاع وتصل داخل يسار المنطقة إلى رحيم ستيرلينج الذي سدد الكرة بقوة لكن ابعدها أليسون ببراعة 

2019-08-04T14:16:33Z

16’ تمريرات فى المنطقة الدفاعية من جانب لاعبي السيتي ومحاولات لإستخلاص الكرة من عناصر ليفربول 

تسديدة قوية من صلاح

2019-08-04T14:15:32Z

15’ إنطلاقة من محمد صلاح من الجهة اليمنى ومن ثم يتقدم بها لداخل المنطقة ويسدد كرة قوية لكنها تصطدم فى القائم الايسر وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-08-04T14:14:49Z

14’ تمريرة من بيرناردو سيلفا من الجهة اليمنى إلى دي بروين داخل يمين المنطقة ومن ثم يرسلها عرضية أرضية لكن أمسكها الحارس أليسون بثبات 

رحيم ستيرلينج يفتتح التسجيل لمانشسترسيتي

2019-08-04T14:12:40Z

وصف الهدف

12’ الهدف جاء بعد تمريرة طولية من كايل وولكر من الجهة اليمنى إلى داخل يسار المنطقة تلقاها ديفيد سيلفا بتمريرة بكعب القدم لتسقط امام رحيم ستيرلينج الذي سددها فى المرمي بنجاح 

2019-08-04T14:12:05Z

11’ جووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول لمانشسترسيتي عن طريق رحيم ستيرلينج 

2019-08-04T14:11:08Z

10’ إستئناف المباراة من جديد ويبدو ان الألماني غير قادر على استكمال المباراة 

2019-08-04T14:09:18Z

8’ توقف اللقاء لسقوط ليروي ساني بعد تدخل قوي من ترينت ارنولد فى منتصف الميدان

أوووووه،،، تسديدة قوية من صلاح

2019-08-04T14:08:33Z

7’ تمريرة رائعة من روبيرتو فيرمينو لداخل يمين المنطقة إلى صلاح الذي سددها تسديدة قوية بباطن القدم لكنها مرت بجوار القائم الايسر لمرمي برافو

2019-08-04T14:07:22Z

6’ ركنية لمانشسترسيتي تنفذ بعرضية من دي بروين لداخل المنطقة لكنها أقوي من اللازم تمر إلى رمية جانبية 

2019-08-04T14:05:42Z

5’ تسديدة قوية من روبيرتو فيرمينو بعد تمريرة طولية تلقاها البرازيلي واستلمها بشكل رائع ثم سددها تسديدة قوية لكن أمسكها الحارس كلاوديو برافو بثبات 

2019-08-04T14:05:09Z

4’ إنطلاقة من ديفوك أوريجي من الجهة اليسري ومن ثم يرسل عرضية لكنها غير متقنة تتحول إلى ضربة مرمي 

أوووووووووووه،،،، أخطر هجمات اللقاء

2019-08-04T14:04:21Z

3’ استخلاص رائع للكرة من رحيم ستيرلينج من امام جو جوميز ومن ثم يمررها لداخل يسار المنطقة إلى ليروي ساني الذي سدد كرة قوية لكنها فى الشباك الخارجية لمرمي أليسون 

2019-08-04T14:02:22Z

2’ تمريرة طولية على الجهة اليمنى فى إتجاه بيرناردو سيلفا لكن ابعدها أندرو روبيرتسون إلى رمية تماس

التشكيل الرسمي لمانشسترسيتي

2019-08-04T13:27:45Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

كلاوديو برافو / كايل وولكر / نيكولاس أوتاميندي / جون ستونز / أوليكساندر زينتشينكو / كيفين دي بروين / رودريجو هيرنانديز / ديفيد سيلفا / بيرناردو سيلفا / رحيم ستيرلينج / ليروي ساني 

البدلاء / إيديرسون مورايش / أنجيلينو / إيلكاي جوندوجان / فيليب فودين / جابرييل جيسوس / سيرخيو أجويرو 

التشكيل الرسمي لليفربول

2019-08-04T13:22:15Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

أليسون / ترينت ارنولد / جو جوميز / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / جوردان هندرسون / فابينيو / جيورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ديفوك أوريجي 

سيمون مينيوليه / ديان لوفرين / جويل ماتيب / نابي كيتا / أليكس تشامبيرلين / آدم لالانا / شيردان شاكيري

2019-08-03T23:18:19Z

حقق فريق مانشسترسيتي بطولة كأس آسيا للبريميرليج الودية، بعد تغلبه على يوكوهاما مارينوس بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما في  نهائي البطولة على ملعب ملعب يوكوهاما الدولي فى اليابان، وشارك فى البطولة الودية استعدادًا للموسم الكروي الجديد كلًا من نيوكاسل يونايتد ووست هام وولفرهامبتون واندرز، واستطاع السيتيسينز تحقيق فوزًا كبيراً على وست هام يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وقدم فريق جوارديولا أداءاً جيداً للغاية استعداداً للموسم الجديد

2019-08-03T23:18:07Z

يدخل الريدز مباراة الدرع الخيرية باعتباره وصيف الدوري الإنجليزي، حيث خاض ليفربول سبع لقائات ودية حتي الأن استعدادًا للموسم الجديد أمام أندية من دول مختلفة وهم، ترانمير روفيرز، برادفورد، بوروسيا دورتموند، إشبيلية، سبورتينج، بالإضافة إلى الأزوري، وكانت أخر مباراة له أمام أولمبيك ليون الفرنسي وحقق الفوز بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد، في تجربة ودية جمعت بينهما على ملعب جنيف.

2019-08-03T23:17:52Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....يفتح ملعب ويمبيلي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول ومانشسترسيتي، وذلك في كأس درع الاتحاد الإنجليزي 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي