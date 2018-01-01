UP THE REDS.🔴#YNWA https://t.co/kuIny1CvC6— Liverpool FC (@LFC) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨
التبديل الاخير فى صفوف مانشستريونايتد
Our third and final change: @JesseLingard off, @JuanMata8 on. #MUFC #LIVMUN pic.twitter.com/Y66ZZz7o54— Manchester United (@ManUtd) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨
التبديل الثاني لفريق ليفربول
جووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثالث لليفربول
شيردان شاكيري81’ الهدف جاء بعد تمريرة من شاكيري على حدود المنطقة إلى روبيرتو فيرمينو الذي مررها لصلاح بجوارو لكنه يفشل فى إستلام الكرة ليأتي شاكيري من الخلف بتسديدة قوية على يمين الحارس ديفيد دي خيا
GGGGGGGGOOOOOOOOOAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!! pic.twitter.com/HHXnMIxHK1— Liverpool FC (@LFC) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨
التبديل الثاني فى صفوف مانشستر يونايتد
On comes @AnthonyMartial, as he replaces @AnderHerrera. #MUFC #LIVMUN pic.twitter.com/EKJwkL2RdZ— Manchester United (@ManUtd) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨
ربع ساعة اخيرة من عمر المباراة
جوووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لليفربول
شيردان شاكيري74’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من ساديو مانيه من داخل يسار المنطقة ومن ثم يرسلها عرضية أرضية تصطدم فى الدفاع وتردد للحارس الذي ابعدها لتصل إلى شاكيري الذي سدد كرة قوية تصطدم فى القائم الاعلي وتسكن الشباك
YYYYEESSSSSSSSS!!! pic.twitter.com/vAIXiL85OB— Liverpool FC (@LFC) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨
تبديل أول فى صفوف ليفربول
ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني
التبديل الأول لمانشستر يونايتد
We're back under way at Anfield, where we've made a substitution at the interval: @Fellaini has replaced @DalotDiogo. #MUFC #LIVMUN— Manchester United (@ManUtd) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨
Live match updates: https://t.co/V4iMhMsqdm pic.twitter.com/s9QfoRGtCZ
الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الاول
Mane for #LFC, Lingard for United. We're level at half-time. #LIVMUN https://t.co/LMeUiDr9hG— Liverpool FC (@LFC) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨
بطاقة صفراء من نصيب روميلو لوكاكو
جوووووووووووووووووووول،،،،، والهدف الأول لمانشستريونايتد
جيسي لينجارد33’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من جيسي لينجارد الذي مررها على يسار المنطقة إلى روميلو لوكاكو الذي مررها أرضية عرضية ابعدها أليسون لتردد امام جيسي لينجارد الذي تابعها بتسديدة مباشرة على المرمي
JEEEEEEESSSSSSSSEEEEEEEEEE!! #MUFC #LIVMUN pic.twitter.com/rOGVOzmCaW— Manchester United (@ManUtd) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨
نصف ساعة اولي من زمن الشوط الأول
بطاقة صفراء من نصيب ديجو دالوت
جووووووووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الأول لفريق ليفربول
ساديو مانيه24’ الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من فابينيو من خارج المنطقة فى غتجاه المتمركز داخل المنطقة ساديو مانيه ليستلم الكرة على صدره ويسددها فى المرمي على يمين الحارس ديفيد دي خيا
GET IN THERE SADIO!!! 🔴 pic.twitter.com/kUXLJTvYLD— Liverpool FC (@LFC) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨
هجمة خطيرة للريدز
هدف أبيض لفريق مانشستر يونايتد
🗣️ Come on United! #MUFC #LIVMUN— Manchester United (@ManUtd) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨
Live match updates: https://t.co/V4iMhMsqdm pic.twitter.com/HskJ0cQpNf
تشكيل مانشستر يونايتد
يبدأ بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلامن
ديفيد دي خيا / ديوجو دالوت / فيكتور ليندلوف / ماتيو دارميان / أندير هيريرا / نيمانيا ماتيتش / ماركوس راشفورد / آشلي يانج / روميلو لوكاكو
🔟 changes to the #MUFC starting line-up for #LIVMUN...— Manchester United (@ManUtd) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨
البدلاء / خوان ماتا / أنطوني ماريال / اندونيو فالنسيا / سيرخيو روميرو / إريك بابلي / بول بوجبا / مروان فيلايني
تشكيل ليفربول
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
أليسون / ناثانييل كلاين / ديان لوفرين / أندرو روبيرتسون / جيورجينيو فينالدوم / نابي كيتا / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو / ساديو مانيه
#LFC team news.🔴— Liverpool FC (@LFC) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨
Here's how we line-up to face @ManUtd...#LIVMUN https://t.co/OMVajthyUo
البدلاء / البيرتو مورينو / جوردان هندرسون / سيمون مينيوليه / دانييل ستوريدج / شيردان شاكيري / رافاييل كاماتشو / آدم لالانا
An intense rivalry. Let battle commence.🔴#ThisMeansMore pic.twitter.com/umeAULEmFS— Liverpool FC (@LFC) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨