ممفيس ديباي يفتتح التسجيل لليون
من علامة الجزاء7’الهدف جاء بعد ركلة جزاء نفذها ممفيس ديباي قوية سكنت على يمين الحارس أليسون
تشكيل ليون
يبدأ المدرب سيلفينيو بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
أنطوني لوبيز / ليو ديوبوا / يواكيم أندرسون / جاسون ديناير / فرناندو ماركال / تياجو مينديز / حسام عوار / جيان لوكاس / بيرتراند تراوري / موسى ديمبيلي / ممفيس ديباي
📋 Here's how we line up tonight! #LFCOL 🔴🔵 pic.twitter.com/fPzktL5ZXH— OL English (@OL_English) July 31, 2019
تشكيل ليفربول
يبدأ المدرب يورجن كلوب بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
أليسون / كي جانا / جو جوميز / ديان لوفرين / ياسر لاروتشي / نابي كيتا / شيردان شاكيري / آدم لالانا / هاري ويلسون / محمد صلاح / روبيرتو فيرمينو
Reds line up 🆚 @OL... #LFCPreSeason https://t.co/CgtVNNUCYb— Liverpool FC (@LFC) July 31, 2019
يدخل الريدز هذا اللقاء وهو قادم من خسارة ثقيلة على يد فريق نابولي الإيطالي، في تجربة ودية جمعت بينهما على ملعب مورايفيلد، وخاض الفريق حتى الآن خمس مباريات ودية أمام أندية من دول مختلفة وهم، ترانمير روفيرز، برادفورد، بوروسيا دورتموند، إشبيلية، سبورتينج، بالإضافة إلى الأزوري، ويستعد ليفربول لمباراة من العيار الثقيل أمام مانشستر سيتي يوم 4 أغسطس القادم في كأس الدرع الخيرية.