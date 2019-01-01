أعزائي المتابعين ... أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشر – المقدمة لكم من جول – لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان ... متابعة ممتعة.