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ليفربول ضد مانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

ليفربول 0x1 مانشستر سيتي

محدث
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Klopp Guardiola Community Shield
Pressbox/Getty

2022-07-30T16:41:54.000Z

39' محاولة أخرى من محرز لكن تسديدة سهلة في يد أدريان

2022-07-30T16:36:06.610Z

33' الرد قادم من مانشستر سيتي 💪 محاولة ثنائية من هالاند ومحرز لكن الأخير يضعها سهلة في يد أدريان

2022-07-30T16:32:06.690Z

30' أووووه تسديدة صاروخية من محرز لكن أدريان يتصدى والحكم يحتسب تسلل

جووووووووووول أرنولد يضع ليفربول في المقدمة

2022-07-30T16:23:20.556Z

21' جووووووووول .. صلاح يمرر كرة أرضية إلى أرنولد الذي يسدد على حدود منطقة الجزاء لتنتهي في الشباك ويضع الريدز في المقدمة

2022-07-30T16:21:26.671Z

19' تصدي رااااااائع من إيدرسون 🧤 حارس مانشستر سيتي يحرم فيرمينو في منح ليفربول التقدم بعد عرضية لمسها بأطراف أصابعه ليبعدها عن مواطنه

2022-07-30T16:16:20.732Z

14' اوووووووه فرصة أخرى من ليفربول وعرضية من أرنولد على رأس روبرتسون لكن يضعها في الشباك الخارجية

2022-07-30T16:10:14.564Z

8' أوووه الرد من مانشستر سيتي يبدأ .. خطأ من ليفربول تصل إلى دي بروينه الذي سدد في المرمى لكن ضربت في فان دايك وتحولت ركنية

2022-07-30T16:05:37.352Z

4' ماذا ضيعت يا صلاح؟ 😱 فرصة خطيرة للريدز لكن الفرعون المصري يضعها في الشباك من الخارج

2022-07-30T16:04:45.582Z

3' أوووووه ... أول فرصة خطيرة من جانب ليفربول بعد تمريرة وصلت إلى دياز الذي سددها في الدفاع وتحولت ركنية

انطلاق المباراة

2022-07-30T16:02:23.724Z

تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول

2022-07-30T15:27:50.943Z

وسوف يعتمد بيب جوارديولا على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3

إيدرسون
كايل ووكر، روبن دياز، ناثان آكي، جواو كانسيلو
رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا
جاك جريليش، إرلينج هالاند، رياض محرز.

تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي

2022-07-30T15:25:27.983Z

قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:

الخطة 4-3-3

أدريان

ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- جويل ماتيب- أندرو روبرتسون
فابينيو- جوردان هندرسون- تياجو ألكانتارا

محمد صلاح- روبرتو فيرمينو- لويس دياز

2022-07-30T15:24:29.274Z

أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الدرع الخيرية والتي تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب كينج باور ستاديوم