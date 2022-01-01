ليفربول ضد مانشستر سيتي: مباشر لحظة بلحظة

39' محاولة أخرى من محرز لكن تسديدة سهلة في يد أدريان
فيديو | شاهد هدف أرنولد الأول لصالح ليفربول ضد مانشستر سيتي
⚽️🔥 هدف للريدز بتمريرة مميزة من محمد صلاح أسكنها أرنولد في شباك الحارس إيدرسون#درع_الاتحاد_الإنكليزي | #ليفربول_مانشستر_سيتي#FaCommunityShield pic.twitter.com/MFLGtDg1uH— beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 30, 2022
33' الرد قادم من مانشستر سيتي 💪 محاولة ثنائية من هالاند ومحرز لكن الأخير يضعها سهلة في يد أدريان
30' أووووه تسديدة صاروخية من محرز لكن أدريان يتصدى والحكم يحتسب تسلل
جووووووووووول أرنولد يضع ليفربول في المقدمة
21' جووووووووول .. صلاح يمرر كرة أرضية إلى أرنولد الذي يسدد على حدود منطقة الجزاء لتنتهي في الشباك ويضع الريدز في المقدمة
19' تصدي رااااااائع من إيدرسون 🧤 حارس مانشستر سيتي يحرم فيرمينو في منح ليفربول التقدم بعد عرضية لمسها بأطراف أصابعه ليبعدها عن مواطنه
14' اوووووووه فرصة أخرى من ليفربول وعرضية من أرنولد على رأس روبرتسون لكن يضعها في الشباك الخارجية
8' أوووه الرد من مانشستر سيتي يبدأ .. خطأ من ليفربول تصل إلى دي بروينه الذي سدد في المرمى لكن ضربت في فان دايك وتحولت ركنية
4' ماذا ضيعت يا صلاح؟ 😱 فرصة خطيرة للريدز لكن الفرعون المصري يضعها في الشباك من الخارج
3' أوووووه ... أول فرصة خطيرة من جانب ليفربول بعد تمريرة وصلت إلى دياز الذي سددها في الدفاع وتحولت ركنية
انطلاق المباراة
تشكيل مانشستر سيتي ضد ليفربول
وسوف يعتمد بيب جوارديولا على العناصر الآتية:
الخطة 4-3-3
إيدرسون
كايل ووكر، روبن دياز، ناثان آكي، جواو كانسيلو
رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا
جاك جريليش، إرلينج هالاند، رياض محرز.
تشكيل أبطال إنجلترا لمواجهة ليفربول @LFC_Arabic #السيتي pic.twitter.com/Wro8oSRJB3— مانشستر سيتي (@Cityarabia) July 30, 2022
تشكيل ليفربول ضد مانشستر سيتي
قرر يورجن كلوب الاعتماد على الشكل الآتي:
الخطة 4-3-3
أدريان
ترينت ألكسندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- جويل ماتيب- أندرو روبرتسون
فابينيو- جوردان هندرسون- تياجو ألكانتارا
محمد صلاح- روبرتو فيرمينو- لويس دياز
إليكم اختيارات مدربنا كلوب لمواجهة #الدرع_الخيرية بعد أقل من ساعة أمام @Cityarabia 🔴🔵— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 30, 2022
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة الدرع الخيرية والتي تجمع بين ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب كينج باور ستاديوم