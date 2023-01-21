45+1" تمريرة رائعة من كانتي لمحمد صلاح داخل يمين المنطقة ثم سددها صلاح بجوار القائم الايمن
مباشرليفربول ضد تشيلسي: مباشر لحظة بلحظة
- -
أووووووووووه، فرصة هدف لـ ليفربول
- -
45" الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع
- -
41" عرضية من الجهة اليسرى فى إتجاه أليوت لكن ابعدها تياجو سيلفا بصعوبة من منطقة الخطورة
- -
38" تسديدة من على حدود المنطقة من تياجو الكانتارا لكنها تصل سهلة بين أحضان كيبا
- -
36" عرضية من الجهة اليمنى ترتد أمام صلاح لكنه فشل فى تسديد الكرة وكمرت من تحت أقدامه
- -
34" بطاقة صفراء من نصيب ستيفان بايتيتش بعد تدخل قوي على ماسون ماونت
- -
أووووووووووه، فرصة خطيرة لتشيلسي
32" خطأ لتشيلسي ينفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها المدافع بينوا بادياشيلي براسية وابعدها أليسون ببراعة
- -
30" نصف ساعة مرت من المباراة ولايزال التعادل السلبي قائم حتى الآن
- -
25" تسديدة من كونور كالاجر من على حدود المنطقة لكن أمسكها أليسون بثبات
- -
22" تسديدة من لويس هالك لكنها مرت بعيدة عن مرمى أليسون
- -
20" كودي جاكبو يستخل الكرة من مدافعي تشيلسي ويسدد كرة قوية لكنها مرت اعلى المرمى
- -
15" ربع ساعة مرت من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
- -
13" سيطرة من لاعبي ليفربول على مجريات اللقاء لكن بدون خطورة على المرمى
- -10" تمريرات متتالية فى وسط الميدان بين أقدام لاعبي ليفربول
- -
5" تسديدة قوية من جاكبو بعد تمريرة رائعة من صلاح لكنها مرت أعلى المرمى
- -
بعد الرجوع للفار تم إلغاء الهدفمايكل أوليفر حكم المباراة يعلن إلغاء الهدف بعد الرجوع للفار والتأكد من وجود تسلل على كاي هافريتز
- -
جووووووووووول،،،، الهدف الأول لتشيلسي عن طريق كاي هافيرتس
2" ركنية لتشيلسي نفذها حكيم زياش بعرضية تلقاها تياجو ألكانتارا بتسديدة اصطدمت فى القائم لترتد أمام كاي هافيرتس الذي سددها فى المرمى
- -
1" الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
- -
تشكيل تشيلسي
يبدأ تشيلسي بقيادة المدرب جراهام بوتر بالرسم الأتي
الخطة 4-2-3-1
كيبا
مارك كوكوريا - بيتويت بادياشيل - تياجو سيلفا - تريفوه شالوباه
جيورجينيو - كونور جالاغير
لويس هول - ميسون ماونت - حكيم زياش
كاي هافيرتس
- -
تشكيل ليفربول
يبدا ليفربول بقيادة المدرب يورجن كلوب بالرسم الآتي
الخطة 4-3-3
أليسون
أندرو روبرتسون - جوجوميز - إبراهيم كوناتي - جيمس ميلنر
تياجو ألكانتارا - ستيفان باجيتيتش - نابي كيتا
كويدي جاكبو - محمد صلاح - هارفي إليوت
- -
أهلا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ليفربول أمام نظيره تشيلسي في قمة من القمم المعتادة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريمييرليج".
يتواجد ليفربول في المركز التاسع برصيد 28 نقطة، بينما يقع تشيلسي في المركز العاشر بنفس عدد النقاط.
يسعى الريدز لاستعادة توازنه، بعد فشله في الفوز في آخر 3 مباريات، بينما يرغب البلوز في مواصلة الانتصارات بعد الفوز على كريستال بالاس في الجولة الماضية.