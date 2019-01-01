مدونة حية

ليفربول × تشيلسي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث ليفربول ضد تشيلسي في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2019، والتي ستقام على ملعب فودافون أرينا

محدث
التعليقات()
Getty Images / DAZN

الركلة الخامسة لتشيلسي

2019-08-14T21:45:12Z

تامي أبراهام

تامي أبراهام يهدر ركلة الجزاء ويسددها فى منتصف المرمي ليتصدي لها الحارس أدريان 

الركلة الخامسة لليفربول

2019-08-14T21:44:38Z

محمد صلاح

محمد صلاح ينجح فى تنفيذ ركلة الجزاء وتسكن الشباك بنجاح

الركلة الرابعة لتشيلسي

2019-08-14T21:44:08Z

إيميرسون

إيميرسون ينجح فى تنفيذ الركلة الرابعة وتسكن الشباك بنجاح 

الركلة الرابعة لليفربول

2019-08-14T21:42:55Z

ارنولد

ارنولد ينجح فى تنفيذ ركلة الجزاء بتسديدة قوية على يمين الحارس كيبا 

الركلة الثالثة لتشيلسي

2019-08-14T21:42:04Z

ماسون ماونت

ماسون ماونت  ينجح فى تسديد ركلة الجزاء كان ان يتصدي لها كيبا لكنها مرت وسكنت الشباك بنجاح

الركلة الثالثة لليفربول

2019-08-14T21:40:39Z

ديفوك أوريجي

ديفوك أوريجي يسجل الهدف الثالث 

الركلة الثانية لتشيلسي

2019-08-14T21:40:11Z

روس باركلي

روس باركلي  ينجح فى تسديد الكرة وإدراك الهدف الثاني

الركلة الثانية لليفربول

2019-08-14T21:39:36Z

فابينيو

فابينيو ينجح فى تسديد الكرة ويسجل الهدف الثاني 

الركلة الأولي لتشيلسي

2019-08-14T21:37:47Z

جيورجينيو

جيورجينيو ينجح فى تسديد الكرة وإدراك الهدف الأول للبلوز 

الركلة الأولي لليفربول

2019-08-14T21:36:55Z

روبيرتو فيرمينو

روبيرتو فيرمينو ينجح فى تنفيذ الركلة الأولي ويسجل الهدف الاول للريدز

2019-08-14T21:30:38Z

120’ الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة ليلجأ الفريقين إلى ركلات الجزاء

2019-08-14T21:27:41Z

118’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق ماسون ماونت لكن تصدي لها الحارس لترتد امام تامي أبراهام لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-08-14T21:27:07Z

117’ عرضية من إيميرسون من الجهة اليسري لكنها مرت بعيدة إلى رمية تماس

2019-08-14T21:25:18Z

116’ خطأ لتشيلسي  من الجهة اليمنى بعد تدخل قوي من روبيرتو فيرمينو على بيدرو

2019-08-14T21:24:54Z

115’ تنفيذ الركنية بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-08-14T21:24:24Z

114’ تسديدة من إيميرسون من على حدود المنطقة لكنها تصطدم فى الدفاع وتتتحول إلى ركنية

2019-08-14T21:22:54Z

113’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة عن طريق ماسون ماونت لكن ابعدها الحارس أدريان ببراعة 

2019-08-14T21:21:38Z

111’ محاولة المرور من جو جوميز من الجهة اليسري لكن استخلصها الدفاع بنجاح

2019-08-14T21:20:20Z

110’ هدوء فى مجريات اللقاء وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان 

2019-08-14T21:18:37Z

109’ إنطلاقة من جوايل ماتيب من داخل يمين المنطقة ومن ثم يمررها لداخل المنطقة إلى فينالدوم الذي فشل فى السيطرة على الكرة 

2019-08-14T21:17:08Z

108’ بطاقة صفراء من نصيب أليكساندر ارنولد 

2019-08-14T21:15:56Z

107’ تمريرة طولية فى إتجاه أويجي داخل المنطقة لكن امسكها الحارس كيبا بثبات قبل ان تصل له

2019-08-14T21:15:18Z

106’ الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني

2019-08-14T21:13:00Z

نهاية الشوط الأول 105+2

2019-08-14T21:12:50Z

106’ دقيقتان وقت محتسب بدل ضائع لأحداث الشوط الإضافي الأول

2019-08-14T21:11:58Z

105’ توغل رائع من بيدرو من داخل يمين المنطقة ثم يمررها عرضية أرضية على القائم القريب تلقاها أبراهام بتسديدة من لمسة واحدة لكنها مرت بجوار القائم إلى ضربة مرمي 

التبديل الرابع لتشيلسي

2019-08-14T21:10:22Z

104’ دخول روس باركلي وخروج ماتيو كوفاسيتش 

التبديل الرابع لليفربول

2019-08-14T21:09:49Z

102’ دخول ديفوك اوريجي وخروج ساديو ماني

جورجينيو يسجل هدف التعادل لتشيلسي

2019-08-14T21:08:58Z

وصف الهدف

100’ الهدف جاء بعد تنفيذ جورجينيو ركلة الجزاء بتسديدة قوية على يسار الحارس أدريان 

2019-08-14T21:08:39Z

99’ جووووووووووووووووول،،،، الهدف الثاني لتشيلسي عن طريق جورجينيو 

أوووووووووووووه،،،، ركلة جزاء لتشيلسي

2019-08-14T21:07:58Z

98’ الحكم يحتسب ركلة جزاء بعد عرقلة الحارس أدريان للاعب أبراهام من داخل المنطقة 

2019-08-14T21:07:10Z

97’ تمريرة خطيرة تصل إلى أبراهام المنطلق لداخل المنطقة ومن ثم يسددها لكن ابعدها الحارس ببراعة 

2019-08-14T21:06:44Z

96’ تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي تشيلسي لمحاولة البحث عن هدف التعادل 

ساديو ماني يسجل الهدف الثاني لليفربول

2019-08-14T21:04:51Z

وصف الهدف

94’ الهدف جاء بعد عرضية أرضية من الجهة اليسري عن طريق روبيرتوفيرمينو تلقاها ساديو ماني بتسديدة قوية من داخل المنطقة على يسار المرمي 

2019-08-14T21:04:14Z

93’ جوووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني لليفربول عن طريق ساديو ماني 

التبديل الثالث فى صفوف ليفربول

2019-08-14T21:03:41Z

91’ دخول أليكساندر ارنولد وخروج اندرو روبيرتسون

نهاية المباراة

2019-08-14T20:51:08Z

الحكمة تطلق صافرة نهاية المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق ليخوض الفريقين إلى الأوقات الإضافية

2019-08-14T20:50:17Z

90+2’ تنفيذ الخطأ بعرضية من محمد صلاح لداخل المنطقة ابعدها الدفاع لترتد فى الاخير إلى صلاح داخل يمين المنطقة لكنه سددها تسديدة غير متقنة مرت بعيدة إلى رمية تماس

2019-08-14T20:49:32Z

90+1’ خطأ من الجهة اليمنى لليفربول بعد تدخل قوي من إيميرسون على جو جوميز 

2019-08-14T20:48:07Z

90’ الحكمة تحتسب 2 وقت بدل ضائع

2019-08-14T20:47:00Z

90’ ركنية للريدز تنفذ بعرضية لداخل المنطقة يرتقي لها المدافع زوما برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-08-14T20:46:35Z

89’ عرضية من ماسون ماونت من الجهة اليسري لكن ابعدها الدفاع إلى رمية تماس

2019-08-14T20:45:01Z

87’ عرضية من إيميرسون من الجهة اليسري تصطدم فى الدفاع لكن الحكمة تشير بعدم وجود ركنية 

أووووووووه،،، ماذا اهدرت ياساديو؟

2019-08-14T20:44:03Z

86’ تمريرة خطيرة من محمد صلاح لداخل المنطقة تضع ساديو ماني فى مواجهة المرمي لكنه سددها بجوار القائم الايمن إلى ضربة مرمي 

2019-08-14T20:43:07Z

85’ تنفيذ الخطأ بعرضية من ماسون ماونت فى إتجاه سيزار أسبيليكويتا لكن الحكم يشير بوجود تسلل

بطاقة صفراء من نصيب جوردان هندرسون

2019-08-14T20:42:29Z

84’ بطاقة صفراء من نصيب جوردان هندرسون بعد تدخل قوي على إيميرسون من خارج المنطقة 

التبديل الثالث فى صفوف تشيلسي

2019-08-14T20:41:35Z

83’ دخول فيكايو توموري وخروج أندرياس كريستينسين

2019-08-14T20:41:00Z

82’ هدف عن طريق البديل ماسون ماونت لكن الهدف يلغي بداعي التسلل

2019-08-14T20:40:21Z

81’ تنفيذ الركنية بعرضية على القائم القريب من محمد صلاح لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة 

2019-08-14T20:38:24Z

80’ تنفيذ الخطأ من محمد صلاح بتسديدة قوية فى إتجاه المرمي لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ضربة مرمي 

بطاقة صفراء من نصيب سيزار أزبيلبكويتا

2019-08-14T20:37:33Z

78’ خطأ من مكان خطير للغاية للريدز بعد تدخل قوي من سيزار ازبيليكويتا على صلاح 

2019-08-14T20:36:58Z

ربع ساعة أخيرة من عمر المباراة ولايزال التعادل قائم بين الفريقين بنتيجة (1-1) ..

2019-08-14T20:36:01Z

74’ هجمة خطيرة لليفربول ركنية تنفذ بعرضية لداخل المنطقة تلقاها فينالدوم وهيأ الكرة امام صلاح الذي سددها من داخل يسار المنطقة ابعدها الحارس كيبا ببراعة لترتد امام فان ديك الذي اتبعها بتسديدة قوية ابعدها الحارس من جديد

تبديلان فى صفوف تشيلسي

2019-08-14T20:35:14Z

71’ دخول تامي ابراهام وماسون ماونت وخروج أوليفييه جيرو وكريستيان بوليسيتش

2019-08-14T20:33:38Z

70’ تمريرة طولية من أزبيليكويتا فى إتجاه أوليفييه جيرو داخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-08-14T20:28:26Z

70’ تمريرة طولية من سيزار أزبليكويتا فى إتجاه كريستيان بوليسيتش داخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-08-14T20:26:07Z

68’ هدوء فى رتم المباراة وإنحصار الكرة فى منتصف الميدان بين أقدام لاعبي ليفربول 

2019-08-14T20:24:49Z

67’ تمريرة من أندرو روبيرتسون فى إتجاه ساديو ماني على الجهة اليسري ليرسلها عرضية لكن امسكها الحارس بثبات

2019-08-14T20:23:05Z

66’ تنفيذ الركنية بعرضية من بوليسيتش لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة على المرمي 

2019-08-14T20:22:13Z

65, إنطلاقة من بيدرو من الجهة اليمنى ومن ثم يمررها عرضية أرضية رائعة تصل إلى بوليسيتش الذي سدد كرة قوية لكنها تصطدم فى جوميز وتتحول إلى ركنية 

التبديل الثاني فى صفوف ليفربول

2019-08-14T20:21:39Z

64’ دخول جيورجينيو فينالدوم وخروج جيمس ميلنر 

2019-08-14T20:20:32Z

63’ تمريرة طولية رائعة فى إتجاه أوليفييه جيرو داخل المنطقة لكنه فشل فى إستلام الكرةة وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-08-14T20:19:27Z

62’ استفاقة هجومية من لاعبي تشيلسي ومحاولات للبحث عن ثغرة فى دفاعات الريدز

2019-08-14T20:18:51Z

61’ تمريرة طولية فى إتجاه جيرو داخل المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-08-14T20:17:51Z

60’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الثاني، حيث نجح الريدز فى إدراك هدف التعادل فى مرمي تشيلسي 

2019-08-14T20:17:23Z

59’ تنفيذ الركنية بعرضية من بوليسيتش لكنها مرت من الجميع وتحولت إلى ضربة مرمي 

2019-08-14T20:16:32Z

58’ إنطلاقة من إيميرسون من الجهة اليسري ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكنها تصطدم فى جو جوميز وتتحول إلى ركنية 

2019-08-14T20:15:51Z

57’ مرتدة لتشيلسي وإنطلاقة من بيدرو من منتصف الميدان لكن يتدخل معه الهولندي فيرجيل فان ديك ويستخلصها بنجاح ويمررها إلى ادريان 

2019-08-14T20:15:15Z

56’ تمريرة ثنائية بين صلاح وجيمس ميلنر من داخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع قبل تسديدة ميلنر 

2019-08-14T20:13:33Z

55’ محاولة المرور من محمد صلاح من الجهة اليمنى لكن تدخل معه المدافع كيرت زوما وابعدها إلى رمية تماس

2019-08-14T20:12:51Z

54’ ضغط متقدم من لاعبي ليفربول على حامل الكرة من لاعبي تشيلسي 

2019-08-14T20:12:00Z

53’ تمريرة ثنائية رائعة من روبيرتو فيرمينو من داخل يمين المنطقة لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-08-14T20:11:05Z

52’ تمريرة طولية من اندرو روبيرتسون من الجهة اليسري فى إتجاه صلاح على الجهة اليمنى ليمررها صلاح لداخل المنطقة إلى هندرسون الذي مررها بكعب القدم امام روبيرتو فيرمينو لكن ابعدها الدفاع فى اللحظات الاخيرة 

أوووووووووه،،، يارباه الريدز يضغط بقوة

2019-08-14T20:09:09Z

51’ إنطلاقة من السنغالي ساديو ماني من الجهة اليسري ثم يمررها تمريرة رائعة إلى المتقدم من الخلف جوردان هندرسون ليسدد كرة قوية تصطدم فى الدفاع وكادت ان تخدع الحارس لكنه امسكها بنجاح

2019-08-14T20:08:01Z

50’ إنطلاقة وتوغل رائع من إيميرسون لداخل يسار المنطقة ثم مررها على القائم القريب إلى جيرو لكنها تصطدم فى قدمه وتتحول إلى ضربة مرمي 

2019-08-14T20:07:24Z

49’ تسديدة قوية من على حدود المنطقة رائعة من فابينيو بعد تمريرا رائعة من روبيرتو فيرمينو لكنها مرت بجوار القائم الايسر بقليل

ساديو ماني يسجل هدف التعادل للريدز

2019-08-14T20:05:45Z

وصف الهدف

الهدف جاء بعد عرضية من محمد صلاح من الجهة اليمنى تصطدم فى الدفاع وترتد على حدود المنطقة إلى فابينيو الذي مررها فى إتجاه روبيرتو فيرمينو فى مواجهة المرمي لكنه مررها بجواره إلى السنغالي ساديو ماني الذي سدد الكرة وحاول معها كيبا فى ابعدها لكنها ترتد إلى السنغالي ويسددها فى الشباك 

2019-08-14T20:05:13Z

48’ جووووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول للريدز عن طريق ساديو ماني 

2019-08-14T20:04:31Z

47’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح الريدز بعد تدخل قوي من إيميرسون على جوردان هندرسون 

2019-08-14T20:03:04Z

46’ الحكم يطلق صافرة بداية بداية الشوط الثاني

التبديل الأول فى صفوف ليفربول

2019-08-14T20:02:32Z

دخول روبيرتو فيرمينو وخروج أليكس تشامبيرلين 

2019-08-14T19:54:54Z

45’ الحكم يحتسب 1 دقيقة واحدة وقت بدل ضائع

2019-08-14T19:54:04Z

43’ ركنية لتشيلسي من الجهة اليمنى نفذها كريستيان بوليسيتش بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع لترتد امام جورجينيو خارج المنطقة ليسددها تسديدة قوية لكنها غير متقنة مرت بعيدة عن المرمي 

2019-08-14T19:53:38Z

42’ سيطرة من لاعبي تشيلسي على مجريات اللقاء فى الدقائق الأخيرة من الشوط الاول 

2019-08-14T19:53:14Z

41’ الهدف يلغي بعد التأكد من الفار من وجود تسلل على كريستيان بوليسيتش

2019-08-14T19:52:37Z

40’ جوووووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الثاني لتشيلسي عن طريق كريستيان بوليسيتش 

2019-08-14T19:51:36Z

39’ محاولات من لاعبي ليفربول للبحث عن ثغرة فى دفاعات الريدز والبحث عن هدف التعادل 

أوليفييه جيرو يسجل الهدف الاول للبلوز

2019-08-14T19:49:59Z

وصف الهدف

37’ الهدف جاء بعد هجمة مرتدة لتشيلسي وتمريرة رائعة من نجولو كانتي إلى كريستيان بوليسيتش على حدود المنطقة ليرسلها تمريرة رائعة امام الفرنسي جيرو ليسددها من داخل يسار المنطقة من تحت جسد الحارس أدريان 

2019-08-14T19:49:15Z

36’ جوووووووووووووووووووووووووووول،،،، الهدف الأول لتشيلسي عن طريق أوليفييه جيرو

2019-08-14T19:48:35Z

34’ ركنية لتشيلسي نفذها كريستيان بوليسيتش بعرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها السنغالي ساديو ماني من على القائم القريب

2019-08-14T19:47:10Z

32’ تمريرة خطيرة من بيدرو لداخل المنطقة تضع ماتيو كوفاسيتش منفردا بالمرمي لكن خروج رائع من الحارس أدريان وابعدها ببراعة

2019-08-14T19:46:20Z

31’ ركنية للريدز تنفذ بعرضية من ميلنر لداخل المنطقة تلقاها السنغالي برأسية قوية لكنها تصطدم فى الدفاع وتصل سهلة بين أحضان الحارس كيبا 

2019-08-14T19:45:52Z

30’ نصف ساعة من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-08-14T19:45:08Z

29’ ركنية لليفربول على يمين مرمي تشيلسي تنفذ بعرضية من جيمس ميلنر لداخل المنطقة تلقاها فيرجيل فان دايك برأسية قوية لكنها اعلى المرمي بقليل

2019-08-14T19:44:25Z

27’ تحضير وتمريرات عديدة من لاعبي ليفربول لمحاولة بناء هجمة منظمة 

2019-08-14T19:43:55Z

26’ ضغط متقدم من لاعبي تشيلسي على  دفاعات ليفربول 

2019-08-14T19:43:29Z

25’ تمريرة من نجولو كانتي لداخل المنطقة إلى جيرو لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-08-14T19:25:19Z

23’ تمريرات بين أقدام لاعبي ليفربول فى المنطقة الدفاعية ومحاولات من لاعبي تشيلسي للضغط على حامل الكرة 

2019-08-14T19:24:03Z

22’ تمريرة رأسية من بيدرو لداخل المنطقة تصل امام أوليفييه جيرو واستلمها بشكل رائع ثم سددها مقصية لكنها غير متقنة مرت بجوار القائم 

2019-08-14T19:23:32Z

21’ ضغط من لاعبي البلوز وتمريرات عديدة على حدود منطقة جزاء ليفربول 

يارباااااااااااه،،، ماهذا ياتشيلسي؟

2019-08-14T19:22:42Z

20’ سلسلة من التمريرات الرائعة على طريقة التيكي تاكا من لاعبي تشيلسي لتصل فى الأخير إلى بيدرو داخل يسار المنطقة ويسددها تسديدة قوية لكنها تصطدم فى القائم الاعلي وتمر بسلام على مرمي أدريان 

2019-08-14T19:21:05Z

19’ تمريرة خطيرة لتشيلسي تصل إلى بيدرو داخل منتصف المنطقة لكن تغطية رائعة من أندرو روبيرتسون وابعدها ببراعة إلى رمية تماس

2019-08-14T19:20:09Z

18’ تمريرة طولية من منتصف الميدان عن طريق جورجينيو فى إتجاه الفرنسي جيرو لكنه فشل فى إستلام الكرة لتصل سهلة بين احضان الحارس أدريان 

2019-08-14T19:19:18Z

17’ تمريرات تحضيرية بين أقدام لاعبي ليفربول لمحاولة بناء هجمة منظمة على دفاعت البلوز

2019-08-14T19:17:20Z

16’ مرتدة خطيرة لتشيلسي وتمريرة من بيدرو فى إتجاه أوليفييه جيرو من خلف المدافعين ليسددها فى إتجاه المرمي لكنها مرت بجوار القائم الايسر إلى ضربة مرمي 

أوووووووووووه،،، ماذا أهدرت ياصلاح؟

2019-08-14T19:16:29Z

14’ تمريرة رائعة من أليكس تشامبيرلين فى إتجاه صلاح داخل يمين المنطقة لينطلق بها صلاح ويسددها أرضية لكن ابعدها الحارس كيبا ببراعة 

2019-08-14T19:13:02Z

13’ سلسلة من التمريرات بين أقدام لاعبي ليفربول انهاها محمد صلاح بتمريرة إلى هندرسون المنطلق على الجهة اليسري ليرسلها عرضية فى إتجاه ساديو ماني لكن ابعدها المدافع أندرياس كريستينسين من امام السنغالي

2019-08-14T19:11:27Z

12’ تسديدة قوية من على يسار حدود منطقة جزاء الريدز عن طريق بيدرو لكنها مرت بجوار القائم بقليل إلى ضربة مرمي 

2019-08-14T19:10:47Z

11’ إنطلاقة من نجولو كانتي من خارج المنطقة ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن الكرة طالت من امامه وتصل إلى الحارس أدريان 

2019-08-14T19:09:43Z

10’ تنفيذ الخطأ بتمريرة من هندرسون إلى محمد صلاح فى منتصف المنطقة ليرسلها عرضية فى قلب المنطقة ابعدها الدفاع لتصل داخل يسار المنطقة إلى فابينيو الذي سددها تسديدة قوية لكن امسكها كيبا بثبات 

2019-08-14T19:09:06Z

9’ خطأ من الجهة اليمنى لصالح ليفربول بعد عرقلة هندرسون من خارج المنطقة 

2019-08-14T19:08:17Z

8’ سيطرة وتمريرات متبادلة من جانب لاعبي ليفربول فى منتصف الميدان

2019-08-14T19:07:33Z

7’ تمريرة طولية من هندرسون فى إتجاه محمد صلاح الذي أستلم الكرة بالصدر ومررها لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من امام جيمس ميلنر 

2019-08-14T19:06:27Z

6’ تنفيذ الركنية تمريرة إلى محمد صلاح على الجهة اليسري ليرسلها عرضية لداخل المنطقة تلقاها ماني برأسية لكن امسكها الحارس كيبا بثبات 

2019-08-14T19:05:46Z

5’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق أليكس تشامبيرلين لداخل المنطقة تلقاها ساديو ماني بتسديدة مقصية لكنها تصطدم فى الدفاع وتتحول إلى ركنية 

2019-08-14T19:04:26Z

4’ خطأ فى منتصف الميدان لتشيلسي بعد إبعاد الكرة باليد عن طريق الهولندي فان ديك 

2019-08-14T19:03:44Z

3’ بدااية هادئة من كلا الفريقين وتمريرات متبادلة فى منتصف الميدان

2019-08-14T19:01:40Z

2’ إنطلاقة من الجهة اليسري عن طريق كريستيان بوليسيتش ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل معه المدافع جويل ماتيب وابعدها إلى رمية تماس

الحكمة ستيفاني تطلق صافرة بداية المباراة

2019-08-14T19:00:33Z

اخر 10 مواجهات بين الفريقين

2019-08-14T18:27:19Z

التشكيل الرسمي لفريق تشيلسي

2019-08-14T18:16:47Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

كيبا / سيزار أزبيليكويتا / كيرت زوما / أندرياس كريستينسين / إيميرسون / جورجينيو / نجولو كانتي / ماتيو كوفاسيتش / كريستيان بوليسيتش / أوليفييه جيرو / بيدرو 

تامي ابراهما / ماسون ماونت / ويلي كاباييرو / بيلي جيلمور / ميتشي باتشواي / كينيدي / ديفيد زاباكوستا / أنطونيو روديجر / روس باركلي / ماركوس ألونسو / ويليان / فيكايو توموري

التشكيل الرسمي لليفربول

2019-08-14T18:13:19Z

يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن

أدريان / جو جوميز / جويل ماتيب / فيرجيل فان ديك / أندرو روبيرتسون / فابينيو / جيمس ميلنر / جوردان هندرسون / أليكس تشامبيرلين / محمد صلاح / ساديو مانيه 

البدلاء / كي جانا هويفير / ريان بروستر / آدم لالانا / ترينت ارنولد / ديفوك أوريجي / شيردان شاكيري / جورجينيو فينالدوم / كاومين كيلير / روبيرتو فيرمينو / هارفي إليوت / أندي لونرجان 

2019-08-14T03:08:12Z

حقق تشيلسي لقب الدوري الأوروبي بعد أن حقق الانتصار على حساب فريق أرسنال في المباراة النهائية برباعية مقابل هدف، وكانت آخر مباريات تشيلسي أمام فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وخاض البلوز خمس مباريات ودية، أولها كانت أمام فريق بوهيميان الأيرلندي وتعادل الفريقان بنتيجة (1-1)، ثم في المباراة الثانية التقى الفريق مع باتريك أثليتيك وانتهت لصالح تشيلسي برباعية دون رد، وحقق تشيلسي الانتصار في ثالث المباريات على حساب برشلونة، وفي اللقاء الرابع تغلب على فريق ريدينج بنتيجة (4-3) ، ثم التقى مع فريق سالزبورج واكتسحه بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

2019-08-14T03:07:59Z

حصد الريدز أولى ثلاث نقاط في مشواره في البريميرليج بعد فوز كبير على حساب فريق نوريتش سيتي برباعية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب آنفيلد،  وبهذا الانتصار احتل ليفربول المركز الثاني بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر حاليًا بعد أن حقق الانتصار على حساب وست هام بخماسية دون رد، ويخوض الفريق هذا النهائي باعتباره الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم المنصرم 2018-19.

2019-08-14T03:07:46Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....يفتح ملعب فودافون أرينا أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين ليفربول وتشيلسي، وذلك في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي